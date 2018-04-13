Как Transparency в России борется с сексуальным вымогательством

В пятницу, 13 апреля, организация Transparency International-Россия провела круглый стол на тему "Как приучить депутатов вести себя прилично". В мероприятии участвовали не только эксперты TI-Россия, но и других НКО, специализирующихся на гендерном равноправии и противодействии сексуальному насилию. Участники обсуждали, с помощью каких правовых документов можно попытаться предотвратить то, что произошло в Госдуме, когда депутатская комиссия по этике не нашла ничего недостойного в домогательствах Леонида Слуцкогок журналисткам.
Что такое sextortion
Одним из первых вопросов была попытка найти термин, аналогичный англоязычному понятию sextortion - комбинация из слов sex и extortion - вымогательство, шантаж. В 2008 году его ввела в юридический оборот Международная ассоциация женщин-судей (IAWJ). Она определяет sextortion как форму коррупции, где роль взятки играет секс.
Елена Панфилова
Участница проекта по изучению sextortion в рамках Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Маргарита Кирюшина рассказала о том, как недопустимость этого злоупотребления интегрирована в законодательство разных стран.
Это законы против сексуальных домогательств и харассмента (в Мексике и Аргентине), запрет на злоупотребление должностным положением и получение нематериальной взятки (Австралия, Бразилия), ограничение отношений начальник-подчиненный в трудовой и учебной сфере (Уганда), борьба с дискриминацией и отстаивание права человека не подвергаться домогательствам (Канада).
Как перевести sextortion на русский?
"Английское слово короткое, а по-русски звучит тяжеловесно: злоупотребление служебным положением в целях получения сексуальной выгоды…", - сказала эксперт в сфере противодействия коррупции Елена Панфилова.
Екатерина Бахренькова
Сотрудник реабилитационного центра для жертв сексуального насилия "Сестры" Екатерина Бахренькова заметила, что в российских реалиях не вполне корректно связывать sextortion только с коррупцией: "Неправильно внедрять в сознание людей идею о недопустимости домогательств через понятие взятки, - считает Бахренькова. - Ведь в случае взятки мы говорим о двусторонней вине, а в случае домогательства она односторонняя, жертва ни в чем не виновата".
На это Елена Панфилова возразила, что в российском законе также есть понятие "вымогательство" - когда жертву преступления вынуждают платить или идти на какие-либо уступки в обмен на коррупционные решения. "В этом случае также виновата только одна сторона", - напомнила Панфилова. В итоге было решено остановиться на словосочетании "сексуальное вымогательство".
Сексуальное вымогательство и российские законы
Как приучить российских госслужащих к тому, что сексуальное вымогательство недопустимо? Можно ли включить sextortion в Уголовный кодекс? Елена Панфилова напомнила о том, как TI-Россия боролась за то, чтобы в российском законодательстве появилась статья о праве на доступ к информации: "В 2002 году никто не понимал, что это такое. Мы пошли через регионы - Калининград и Великий Новгород. И они приняли свои региональные законы о праве доступа граждан к информации. А уже через семь лет был принят федеральный закон, который был калькой с региональных".
Илья Шуманов
Заместитель гендиректора TI-Россия Илья Шуманов считает, что сегодня регионы гораздо менее самостоятельны, и предлагает, напротив, ориентироваться на статусных публичных деятелей в Москве. "Я считаю, что на таких людей, как председатель Госдумы Вячеслав Володин, может воздействовать авторитет ГРЕКО - группы государств по борьбе с коррупцией. Если требование разработать этический кодекс для депутатов Госдумы поступит от ГРЕКО, это, возможно, будет иметь эффект", - считает Шуманов.
Кроме того, эксперт предложил экстравагантный план обратиться к женам депутатов Госдумы: "Взывать к совести самих депутатов уже невозможно. А вот если жена захочет, чтобы муж на работе держал себя в руках…". Все засмеялись, тут же возник вопрос, не является ли такое требование вторжением в личное пространство народных избранников. "Мы уже вторглись в их личное пространство, заставив контролировать машины и квартиры, - возразила Панфилова. - В том числе и имущество жен, так что это вполне нормально".
TI-Россия направит письмо в Госдуму
В итоге участники круглого стола решили начать с письма председателю Комитета Государственной думы РФ по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой. В письме содержатся три требования: разработать проект кодекса этики и служебного поведения депутатов Госдумы, внести в регламент поправки, предусматривающие ответственность за нарушение этого кодекса и, наконец, предусмотреть в нем положения о недопустимости действий сексуального характера в отношении граждан, с которыми депутат общается в служебном качестве.
На вопрос DW, почему требования TI-Россия ограничиваются только этикой депутатов Госдумы, а не, например, чиновников или судей, пресс-секретарь организации Артем Ефимов объяснил, что именно сейчас есть реальный шанс заставить депутатов принять соответствующие поправки.
"Депутаты уже давно должны принять внутренний этический кодекс, этот поезд уже худо-бедно поехал, - объясняет Ефимов. - И мы можем его подтолкнуть - мы надеемся, что в конце концов кодекс будет принят с учетом наших пожеланий. В конце концов, в России ведомственная инструкция часто гораздо важнее, чем федеральный закон, поэтому можно надеяться, что, если этический кодекс будет принят, то его будут исполнять".
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Автор: Сергей Елкин