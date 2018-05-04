 Как чешский президент поспорил со своими министрами о яде ″Новичок″ | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 04.05.2018
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Европа

Как чешский президент поспорил со своими министрами о яде "Новичок"

Чешский президент Милош Земан заявил, что в стране производился яд из группы "Новичок". Тем самым он опроверг заявления министров своего правительства, утверждавших обратное.

Президент Чехии Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан

Чехия действительно производила отравляющее вещество из группы "Новичок", разновидностью которого, по утверждению британских властей, были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь. Однако теперь в распоряжении Праги этого яда точно нет. Таков смысл заявления президента страны Милоша Земана, который озвучил результаты проведенной спецслужбами проверки.

В интервью телеканалу Barrandov Земан 3 мая рассказал, что в ноябре прошлого года в Военно-исследовательском институте Минобороны в Брно было произведено и протестировано отравляющее вещество A-230. "Яд произвели в небольшом количестве, и после испытаний он был уничтожен", - заверил президент.

Российский МИД: Земан подтвердил, что Тереза Мэй врет

Слова Земана полностью противоречат прежним заявлениям министров чешского правительства, которые отрицали, что Чехия когда-либо производила яд из группы Новичок". Российский МИД поспешил воспользоваться заявлением чешского президента, чтобы обвинить во лжи британские власти. "Вранье правительства Терезы Мэй о том, что "Новичок" якобы производился только в России, сегодня опроверг президент Чехии, который подтвердил разработку этого отправляющего вещества его страной", - написала на свое странице в Facebook официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены ядом из семейства "Новичок"

Однако в случае с производством "Новичка" в Чехии все не так однозначно. Дело в том, что Земан ссылается на два доклада чешских спецслужб, содержащих отчасти противоречащие друг другу выводы. В одном из документов, подготовленном военной разведкой, говорится, что произведенное в Брно вещество А-230 действительно входит в семейство ядов "Новичок". В другом, составленном Службой безопасности и информации Чехии, то есть органом гражданской контрразведки, утверждается обратное.

По словам Земана, он больше доверяет выводам военных. "Поскольку военная разведка к данной тематике ближе, чем гражданская, я сделал следующий вывод: у нас в небольшом количестве был изготовлен, испытан, а затем уничтожен "Новичок", - пояснил он в телеинтервью. - Мы знаем, где и когда это происходило, поэтому считаю лицемерием делать вид, что ничего такого не было". Так или иначе, подчеркнул глава государства, вещество А-230, производившееся в чешской лаборатории, не связано с покушением на Скрипаля, которого предположительно отравили другой разновидностью этого яда - А-234. Земан также рассказал, что не выяснял, с какой целью проводились исследования яда в Чехии, но точно знает, что они прекращены. 

Президент и министры разошлись во мнениях

Доклады чешских спецслужб были составлены по результатам проверки, о проведении которой в марте распорядился сам Земан. Тогда он поручил спецслужбам выяснить, мог ли нервно-паралитический газ "Новичок" разрабатываться и храниться в Чехии.

Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш

Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш

Это поручение, судя по всему, стало ответом на заявление Захаровой, что Чехия входит в число "наиболее вероятных" источников происхождения яда. Наряду с Чехией официальный представитель российского МИДа также назвала Великобританию, Словакию и Швецию.

В ответ на это исполняющий обязанности премьера Чехии Андрей Бабиш заявил, что "Россия перешла все границы", когда обвинила Чехию в возможном производстве "Новичка". С ним был солидарен и исполняющий обязанности главы чешского МИДа Мартин Стропницкий, который называл заявления России "попыткой отвлечь внимание" от того, что выяснилось в Великобритании.

Контекст

Для исследований в Чехии в небольшом количестве был произведен яд A-230, который относится к группе "Новичок", утверждает президент Чехии. После тестов вещество было уничтожено. (04.05.2018)

По сведениям британских властей, экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля отравили ядом, принадлежащим к группе "Новичок". DW отвечает на главные вопросы об этом отравляющем веществе. (14.03.2018)

Один из участников создания вещества "Новичок", которым, по сообщениям, был отравлен бывший агент Скрипаль в Британии, рассказал DW о своей версии событий, истории "Новичка" и ошибке Запада. (20.03.2018)

"Чешская Республика придерживается всех соглашений, и я могу гарантировать, что на нашей территории такого оружия нет. У нас хорошие химики, но это аналитики", - цитирует Стропницкого издание Novinky.cz.

Земан: в производстве ОВ нет ничего плохого

Министр обороны Карла Шлехтова ранее тоже опровергали причастность Чехии к созданию яда. Вечером в четверг, 3 мая, после выхода в эфир телеинтервью с Земаном, она написала в своем микроблоге Twitter, что не может комментировать слова президента, поскольку владеет только секретной информацией.

Однако она подчеркнула, что "Чешская республика занимается исключительно защитой против подобных веществ, и если они и тестируются, то потом сразу уничтожаются". Шлехтова также добавила, что "на территории Чешской республики сейчас никакого "Новичка" нет".

Земан между тем упрекнул своих министров в том, что они отрицали, что в стране когда-либо производился "Новичок". Сам он не видит ничего предосудительного в тестировании отравляющих веществ. "У Чешской республики есть большое военное подразделение защиты от химического оружия, поэтому испытания опасных веществ понятны и необходимы", - считает он.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Борис Джонсон в "Немцова.Интервью": За отравление Скрипаля ответственен Путин, а не Россия

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