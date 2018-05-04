Как чешский президент поспорил со своими министрами о яде "Новичок"

Чехия действительно производила отравляющее вещество из группы "Новичок", разновидностью которого, по утверждению британских властей, были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь. Однако теперь в распоряжении Праги этого яда точно нет. Таков смысл заявления президента страны Милоша Земана, который озвучил результаты проведенной спецслужбами проверки.

В интервью телеканалу Barrandov Земан 3 мая рассказал, что в ноябре прошлого года в Военно-исследовательском институте Минобороны в Брно было произведено и протестировано отравляющее вещество A-230. "Яд произвели в небольшом количестве, и после испытаний он был уничтожен", - заверил президент.

Российский МИД: Земан подтвердил, что Тереза Мэй врет

Слова Земана полностью противоречат прежним заявлениям министров чешского правительства, которые отрицали, что Чехия когда-либо производила яд из группы Новичок". Российский МИД поспешил воспользоваться заявлением чешского президента, чтобы обвинить во лжи британские власти. "Вранье правительства Терезы Мэй о том, что "Новичок" якобы производился только в России, сегодня опроверг президент Чехии, который подтвердил разработку этого отправляющего вещества его страной", - написала на свое странице в Facebook официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены ядом из семейства "Новичок"

Однако в случае с производством "Новичка" в Чехии все не так однозначно. Дело в том, что Земан ссылается на два доклада чешских спецслужб, содержащих отчасти противоречащие друг другу выводы. В одном из документов, подготовленном военной разведкой, говорится, что произведенное в Брно вещество А-230 действительно входит в семейство ядов "Новичок". В другом, составленном Службой безопасности и информации Чехии, то есть органом гражданской контрразведки, утверждается обратное.

По словам Земана, он больше доверяет выводам военных. "Поскольку военная разведка к данной тематике ближе, чем гражданская, я сделал следующий вывод: у нас в небольшом количестве был изготовлен, испытан, а затем уничтожен "Новичок", - пояснил он в телеинтервью. - Мы знаем, где и когда это происходило, поэтому считаю лицемерием делать вид, что ничего такого не было". Так или иначе, подчеркнул глава государства, вещество А-230, производившееся в чешской лаборатории, не связано с покушением на Скрипаля, которого предположительно отравили другой разновидностью этого яда - А-234. Земан также рассказал, что не выяснял, с какой целью проводились исследования яда в Чехии, но точно знает, что они прекращены.

Президент и министры разошлись во мнениях

Доклады чешских спецслужб были составлены по результатам проверки, о проведении которой в марте распорядился сам Земан. Тогда он поручил спецслужбам выяснить, мог ли нервно-паралитический газ "Новичок" разрабатываться и храниться в Чехии.

Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш

Это поручение, судя по всему, стало ответом на заявление Захаровой, что Чехия входит в число "наиболее вероятных" источников происхождения яда. Наряду с Чехией официальный представитель российского МИДа также назвала Великобританию, Словакию и Швецию.

В ответ на это исполняющий обязанности премьера Чехии Андрей Бабиш заявил, что "Россия перешла все границы", когда обвинила Чехию в возможном производстве "Новичка". С ним был солидарен и исполняющий обязанности главы чешского МИДа Мартин Стропницкий, который называл заявления России "попыткой отвлечь внимание" от того, что выяснилось в Великобритании.

"Чешская Республика придерживается всех соглашений, и я могу гарантировать, что на нашей территории такого оружия нет. У нас хорошие химики, но это аналитики", - цитирует Стропницкого издание Novinky.cz.

Земан: в производстве ОВ нет ничего плохого

Министр обороны Карла Шлехтова ранее тоже опровергали причастность Чехии к созданию яда. Вечером в четверг, 3 мая, после выхода в эфир телеинтервью с Земаном, она написала в своем микроблоге Twitter, что не может комментировать слова президента, поскольку владеет только секретной информацией.

Однако она подчеркнула, что "Чешская республика занимается исключительно защитой против подобных веществ, и если они и тестируются, то потом сразу уничтожаются". Шлехтова также добавила, что "на территории Чешской республики сейчас никакого "Новичка" нет".

Земан между тем упрекнул своих министров в том, что они отрицали, что в стране когда-либо производился "Новичок". Сам он не видит ничего предосудительного в тестировании отравляющих веществ. "У Чешской республики есть большое военное подразделение защиты от химического оружия, поэтому испытания опасных веществ понятны и необходимы", - считает он.

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