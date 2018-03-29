Как Франция борется с растущим антисемитизмом

Последние несколько недель в Париже было холодно и дул пронизывающий ветер. Это не помешало жителям французской столицы 28 марта выйти на улицы города, чтобы принять участие в акции протеста против роста антисемитизма в стране.

В толпе протестующих можно было увидеть евреев и мусульман, раввинов и имамов, студентов и школьников, которые прошли от площади Нации до дома, где на прошлой неделе была заколота ножом, а потом сожжена Мирей Кнолль - 85-летняя женщина, пережившая Холокост. Полиция уверена, что убийство было совершено из антисемитских побуждений. В связи с этим преступлением уже задержаны два человека, им предъявлены обвинения в убийстве.

Мирей Кнолль была похоронена за несколько часов до начала марша, на ее похоронах присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон. В акции протеста участвовали министр внутренних дел Франции Жерар Колон и мэр Парижа Анн Идальго. "Я думаю, что настало время, когда евреи должны подать голос и приступить к активным действиям, - заявил в беседе с DW Ален Бейт, представитель французского движения ЛГБТ. - Антисемитизм крепчает и становится все опаснее. Мы вышли на акцию протеста, но каким будет следующий шаг?"

Участники марша призывают политиков ужесточить меры по борьбе с антисемитизмом

Всплеск насилия на почве антисемитизма

Преступление, жертвой которого стала Мирей Кнолль, напоминает убийство 65-летней ортодоксальной еврейки Сары Халими, случившееся в Париже в апреле 2017 года. Женщину жестоко избил и выбросил из окна ее квартиры сосед-мусульманин. После длившегося полгода расследования французская прокуратура признала, что преступление было актом антисемитизма.

Убийства Мирей Кнолль и Сары Халими - это лишь два примера ужасающих преступлений на почве расовой ненависти, жертвами которых в последние годы стали члены 550-тысячной еврейской общины во Франции - крупнейшей в Западной Европе.

В соответствии с сухими статистическими данными, представленными министерством внутренних дел Франции, случаи насилия в отношении евреев в 2017 году увеличились на 22 процента по сравнению с предыдущим годом. Этим объясняется и тот факт, что в последние несколько лет французские евреи массово иммигрировали в Израиль: по данным французского представительства Еврейского агентства (Сохнута), занимающегося вопросами репатриации, в 2014-2016 годах из Франции в Израиль выехали 20 тысяч человек.

Нежелательные элементы

Несмотря на то, что члены еврейской общины Франции призвали всех жителей страны выразить протест против всплеска антисемитизма, марш протеста вызвал ожесточенные споры по поводу того, кто имеет право присоединиться к нему.

Участники акции освистали присутствовавших на акции лидера французской праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидера левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона. Ранее организатор акции - Совет еврейских общин Франции (CRIF) заявил, что участие обоих политиков в марше нежелательно, объяснив это большим числом антисемитов как в рядах левых радикалов, так и среди праворадикалов.

Марин Ле Пен освистали на акции протеста против антисемитизма

"Я думаю, что члены "Национального фронта" не имеют права участвовать в этой акции, - говорит 25-летний студент-фармаколог Шимон Марчиано. - Хорошо, что к маршу протеста присоединилось столько людей, но правительство должно принять жесткие и конкретные меры против всплеска антисемитизма в стране".

Каждое новое правительство во Франции пытается подавить любые проявления антисемитизма в стране. Президент Эмманюэль Макрон пообещал усилить эти попытки. Глава Центральной еврейской консистории Франции Жоэль Мерги считает, что власти страны должны ужесточить наказание за проявления антисемитизма в школах и тюрьмах. "Необходимо изменить менталитет, - говорит он. Бояться должно не общество, а те, кто совершает преступления".

Найти доступ к умам мусульманской молодежи

Социолог Мартин Коэн полагает, что еврейская община также должна предпринять определенные шаги. Нужно не только общаться с лидерами мусульманских общин, которые последовательно осуждают антисемитские нападения, но и каким-то образом найти доступ к рассерженной и бесправной мусульманской молодежи, из среды которой и выходят преступники, совершающие убийства на почве антисемитизма.

"В их представлении евреи - это люди, у которых есть всё, - говорит Коэн в беседе с DW, описывая стереотипы, распространенные среди некоторых жителей окраин крупных французских городов. - Евреев считают людьми, полностью интегрированными в общество, людьми, находящимися на его вершине, и при этом людьми, которым уделяется много внимания после каждого проявления антисемитизма".

И тем не менее французское общество начинает активно реагировать на участившиеся террористические атаки и антисемитские нападения, полагает Мартин Коэн. "Это не просто еврейская демонстрация, - говорит она об акции протеста в Париже. - К ней присоединились самые разные организации, и тем самым они хотят заявить: "Мы не оставим евреев в одиночестве".

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Смотреть видео 02:15 Поделиться Евреи во Франции не чувствуют себя в безопасности (09.12.2014) Отправить Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/1E1eV Евреи во Франции не чувствуют себя в безопасности