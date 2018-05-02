Как Татьяна Фельгенгауэр давала показания по делу о покушении на нее

В среду, 3 мая, в Пресненском райсуде Москвы продолжилось рассмотрение уголовного дела о покушении на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Напомним, что 23 октября 2017 года она получила ранение ножом в шею в помещении редакции, которое ей нанес 49-летний гражданин России и Израиля Борис Гриц. Позже на допросе Гриц утверждал, что поддерживал с ведущей "телепатический контакт" с 2012 года.

Фельгенгауэр впервые дает показания

Слушание дела началось с показаний самой Татьяны Фельгенгауэр, которая впервые лично прибыла в суд. Ее интересы представлял адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин. Журналистка вошла в зал в коротком красном платье и белых кедах и сразу поднялась на небольшую трибуну напротив судьи. По просьбе прокурора радиоведущая очень подробно рассказала о нападении на нее: где она сидела в этот момент, кто был рядом, видела ли она нападавшего.

По словам Фельгенгауэр, после редакционного совещания, которое закончилось необычно рано в тот день, она вернулась в комнату, где обычно сидят гости перед эфиром. Девушка копалась в мобильном телефоне, когда кто-то крепко схватил ее за шею и нанес удар. "В тот момент мне показалось, что это что-то типа резака, потому что это было очень острое и тонкое лезвие", - уточнила она.

Задержание Бориса Грица

Стараясь сохранять спокойствие, Фельгенгауэр описала характер ударов и несколько раз показала на себе, откуда текла кровь и как именно она, зажимая рану, пыталась остановить кровотечение. А также уточнила, что при этом сознание не теряла и до машины скорой помощи, которую вызвали коллеги журналистки, дошла сама.

- Куда был нанесен удар? - спросил прокурор.

- Слева, вот сюда, - ответила радиоведущая и показала рукой на шею. - Я почувствовала, как мне перерезают горло.

- Воткнули или порезали?

- Порезали. Там больше семи сантиметров длина. По шраму, собственно, видно.

Прокурор спросил, слышала ли пострадавшая фамилию Гриц раньше, и поступали ли ей прежде угрозы. Девушка ответила, что прочитала о Грице в газете уже после нападения, находясь в больнице. Угроз ей не поступало, а если что-то и писали, когда она была в эфире, то не подписывались.

В свою очередь адвокаты обвиняемого лишь спросили у потерпевшей, видела ли она нож в руке Грица в момент нападения. Фельгенгауэр ответила, что в сам момент удара не видела, а затем "было не до разглядываний".

Обстоятельства нападения на Фельгенгауэр

После дачи показаний журналистка спросила судью, можно ли ей покинуть заседание, и, получив утвердительный ответ, удалилась. Потом в зал суда поочередно пригласили еще двух свидетелей. Сначала стажерку "Эха Москвы" Александру Артемьеву, которая видела нападение, помогла вызвать скорую и вытирала кровь с пола, когда Татьяну Фельгенгауэр увезли в больницу. Затем охранника Александра Усачева, который первым после нападения задержал Грица и выбил из его руки нож. Сопротивляясь, Гриц порезал охраннику руку.

Свидетелей особенно тщательно расспрашивали, видели ли они орудие преступление и могут ли они его описать. Оказалось, что с трудом. "Но это был точно не канцелярский нож", - заверил Усачев.

Сам Борис Гриц, который все заседание сидел молча, после показаний Фельгенгауэр неожиданно обратился с вопросами к свидетелям.

- Вы уверены, что движения, которые я наносил, были резаные или колотые?

- Не уверена, - сказала стажерка Александра.

У охранника же Гриц уточнил, видел ли тот, как наносились удары. Охранник ответил, что нет. Когда он вошел в комнату, Фельгенгауэр сидела на полу и обеими руками сжимал горло, откуда текла кровь. А Гриц, стоя у девушки за спиной, нависал над ней с ножом в правой руке.

После выступлений свидетелей судья объявила, что слушанье дела продолжится 10 мая. Тогда суд сможет допросить еще одного охранника "Эха Москвы" Игоря Сивакова, который в день нападения тоже помогал удерживать Бориса Грица до приезда полиции.

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