 Как Татьяна Фельгенгауэр давала показания по делу о покушении на нее | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.05.2018
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Россия

Как Татьяна Фельгенгауэр давала показания по делу о покушении на нее

3 мая в Пресненском райсуде прошло очередное заседание по делу о покушении на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Она впервые приехала в суд и дала показания. Репортаж DW.

Татьяна Фельгенгауэр

Татьяна Фельгенгауэр (фото из архива)

В среду, 3 мая, в Пресненском райсуде Москвы продолжилось рассмотрение уголовного дела о покушении на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Напомним, что 23 октября 2017 года она получила ранение ножом в шею в помещении редакции, которое ей нанес 49-летний гражданин России и Израиля Борис Гриц. Позже на допросе Гриц утверждал, что поддерживал с ведущей "телепатический контакт" с 2012 года.

Фельгенгауэр впервые дает показания

Слушание дела началось с показаний самой Татьяны Фельгенгауэр, которая впервые лично прибыла в суд. Ее интересы представлял адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин. Журналистка вошла в зал в коротком красном платье и белых кедах и сразу поднялась на небольшую трибуну напротив судьи. По просьбе прокурора радиоведущая очень подробно рассказала о нападении на нее: где она сидела в этот момент, кто был рядом, видела ли она нападавшего.

По словам Фельгенгауэр, после редакционного совещания, которое закончилось необычно рано в тот день, она вернулась в комнату, где обычно сидят гости перед эфиром. Девушка копалась в мобильном телефоне, когда кто-то крепко схватил ее за шею и нанес удар. "В тот момент мне показалось, что это что-то типа резака, потому что это было очень острое и тонкое лезвие", - уточнила она.

Задержание Бориса Грица

Задержание Бориса Грица

Стараясь сохранять спокойствие, Фельгенгауэр описала характер ударов и несколько раз показала на себе, откуда текла кровь и как именно она, зажимая рану, пыталась остановить кровотечение. А также уточнила, что при этом сознание не теряла и до машины скорой помощи, которую вызвали коллеги журналистки, дошла сама.

-  Куда был нанесен удар? - спросил прокурор.

-  Слева, вот сюда, - ответила радиоведущая и показала рукой на шею. - Я почувствовала, как мне перерезают горло.

-  Воткнули или порезали?

-  Порезали. Там больше семи сантиметров длина. По шраму, собственно, видно.

Прокурор спросил, слышала ли пострадавшая фамилию Гриц раньше, и поступали ли ей прежде угрозы. Девушка ответила, что прочитала о Грице в газете уже после нападения, находясь в больнице. Угроз ей не поступало, а если что-то и писали, когда она была в эфире, то не подписывались.

В свою очередь адвокаты обвиняемого лишь спросили у потерпевшей, видела ли она нож в руке Грица в момент нападения. Фельгенгауэр ответила, что в сам момент удара не видела, а затем "было не до разглядываний".

Обстоятельства нападения на Фельгенгауэр

После дачи показаний журналистка спросила судью, можно ли ей покинуть заседание, и, получив утвердительный ответ, удалилась. Потом в зал суда поочередно пригласили еще двух свидетелей. Сначала стажерку "Эха Москвы" Александру Артемьеву, которая видела нападение, помогла вызвать скорую и вытирала кровь с пола, когда Татьяну Фельгенгауэр увезли в больницу. Затем охранника Александра Усачева, который первым после нападения задержал Грица и выбил из его руки нож. Сопротивляясь, Гриц порезал охраннику руку.

Контекст

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Последствия нападения на радиоведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр используются вполне определенно: "За базар надо отвечать", пишет Александр Плющев специально для DW. (24.10.2017)

Суд постановил на два месяца взять под арест Бориса Грица, нанесшего ножевое ранение ведущей "Эха Москвы". (24.10.2017)

Свидетелей особенно тщательно расспрашивали, видели ли они орудие преступление и могут ли они его описать. Оказалось, что с трудом. "Но это был точно не канцелярский нож", - заверил Усачев.

Сам Борис Гриц, который все заседание сидел молча, после показаний Фельгенгауэр неожиданно обратился с вопросами к свидетелям.

- Вы уверены, что движения, которые я наносил, были резаные или колотые?

-  Не уверена, - сказала стажерка Александра.

У охранника же Гриц уточнил, видел ли тот, как наносились удары. Охранник ответил, что нет. Когда он вошел в комнату, Фельгенгауэр сидела на полу и обеими руками сжимал горло, откуда текла кровь. А Гриц, стоя у девушки за спиной, нависал над ней с ножом в правой руке.

После выступлений свидетелей судья объявила, что слушанье дела продолжится 10 мая. Тогда суд сможет допросить еще одного охранника "Эха Москвы" Игоря Сивакова, который в день нападения тоже помогал удерживать Бориса Грица до приезда полиции.

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