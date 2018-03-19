Как сторонники Навального наблюдали за выборами президента | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 18.03.2018

Вопреки ожиданиям Алексея Навального встретить выборы "в спецприемнике", 18 марта его никто не задерживал. Оппозиционер провел весь день в своем московском штабе, из которого вместе с помощниками координировал наблюдателей по всей стране.

Кто и как наблюдал за выборами

Непривычное для московского штаба спокойствие - никто не выпиливает двери "болгаркой" - обманчиво. Главное напряжение и основная работа - в небольшом оперативном центре, который обрабатывает заявки от более чем восьмидесяти региональных штабов.

Всего в день выборов от Навального по всей стране на участки вышли 33 214 человек. Из них половина, в том числе русские за рубежом (2300 человек), в режиме онлайн фиксировали нарушения через камеры на участках.

Алексей Навальный в своем штабе

Многие упрекали оппозиционера в том, что он вербует наблюдателей слишком массово (87 процентов наблюдали за выборами впервые) и почти без разбора, призывая в первую очередь следить за явкой, а уже потом - за вбросами и мелкими нарушениями.

"У вас задача не победить зло, у вас задача - его пронаблюдать и зафиксировать", - разъяснял задание юрист ФБК Александр Помазуев на московском тренинге наблюдателей в феврале. В самом штабе такую спешку и массовость объяснили желанием найти баланс между теми, кто наблюдает давно, и теми, кто думал, что наблюдение - это сложно. Благодаря этому, по словам сотрудников штаба, к наблюдению, например, присоединились те самые школьники Навального - на этих выборах более двух тысяч из них фиксировали нарушения через интернет.

Незадолго до выборов у медиа "Левиафан", через которое штаб был намерен выдвигать более 4500 своих наблюдателей, ЦИК отозвал аккредитацию. Поэтому свои направления на участки сторонники Навального получали через зарегистрированных кандидатов в президенты, в основном - Григория Явлинского, Ксению Собчак и Павла Грудинина.

Причем в особенно трудные регионы, такие как Мордовию или Чечню, где местные жители могли бы испытывать давление, старались отправлять "пришлых" наблюдателей. В Грозный из Москвы специально вылетело 52 наблюдателя.

Какие нарушения были выявлены

Среди самых распространенных нарушений, которые фиксировали наблюдатели Навального по всей стране, - массовый подвоз избирателей на участки и недопуск оппозиционных наблюдателей. Так, к участкам на автобусах свозили рабочих из Волгограда, Омска. А в Перми наблюдатели засняли коллективное голосование студентов авиационного института.

В штабе наблюдателей Алексея Навального

"Три главных зоны электоральных аномалий, где власти нужен нормальный показатель явки - Северный Кавказ, Краснодарский край и Кемеровская область, - пояснил Алексей Навальный. - Без Кемеровской области у них провалится вся Сибирь". В этих регионах, по данным Навального, явка ЦИК была завышена на 15-20 процентов.

Рекордсменом же по числу нарушений стала Московская область - более 450 жалоб только от штаба Навального.

Дебаты в день выборов

Кульминацией работы штаба на выборах стал не финальный брифинг с объявлением явки - 60 процентов, по данным ЦИК, против 55 процентов, по данным наблюдателей Навального, - а непредвиденные дебаты оппозиции. За час до закрытия участков в Москве в штаб Навального приехала Ксения Собчак. Она вышла в прямой эфир с Алексеем Навальным и предложила ему объединиться после выборов. После этих слов начались настоящие дебаты, в "духе Первого канала", как выразилась сама Собчак - с криками и перебиваниями.

Навальный отказался объединяться, назвал свою оппонентку "чемпионом лицемерия" и упрекнул ее в бесконечной рекламе "водки и черной икры" во время избирательной кампании. "Я не хочу, чтобы оппозиция с этим ассоциировалась, - сказал Навальный. - Ты была использована как инструмент, чтобы еще сильнее отвратить оппозицию от тебя. Ты во всех интервью повторяешь "Мой друг Навальный". Ты мне никакой не друг, Ксения". Кроме того, он заявил, что Собчак лично, "на его кухне, попивая чай", сказала ему, что ей предложили огромные деньги за выдвижение. Собчак обвиняла Навального в неправде. Она пояснила, что речь шла о двух ее спонсорах - Сергее Адоньеве и Владимире Палихате.

Они также обсудили методы ведения предвыборной кампании и то, как зарабатывают свои деньги Собчак и Навальный:

- Вот я веду корпоративы.

- А я оказываю юридические услуги.

- Я объехала 25 регионов.

- А я - 40.

Наконец, Навальный припомнил Собчак связь со скандальным бизнесменом Умаром Джабраиловым и передачей "Дом-2", а Собчак - походы Навального на "Русский марш". "Наше прошлое - это шанс исправиться и стать другим. Жалко, Алексей, что ты этого не понимаешь", - с сожалением заметила Собчак. Навальный ответил, что от своего прошлого не отказывается и что политика - не шоу-бизнес, здесь так нельзя. После чего трансляцию прервали и Ксения покинула штаб, столкнувшись в дверях с лидером движения "Солидарность" Ильей Яшиным и его недоуменным: "А ты как здесь?".

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