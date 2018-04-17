Как сопротивлялись евреи: 75 лет восстанию в Варшавском гетто

Шесть миллионов европейских евреев стали жертвами Холокоста. Массовое уничтожение евреев нацистами и их пособниками было спланировано до мелочей и организовано с небывалым размахом, оно продолжалось буквально до самого конца Второй мировой войны. Но когда речь заходит об этом невиданном в истории геноциде, нередко задают вопрос (кто с недоумением, кто даже с упреком): почему евреи не сопротивлялись?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, что именно тогда происходило. Подавляющее большинство убитых в газовых камерах, расстрелянных в Бабьем Яру, Понарах, Тростенце, уничтоженных в гетто - это женщины, дети и старики. Не хватало оружия, а идти с голыми руками против автоматов и пулеметов, да еще там, где значительная часть населения равнодушно относилось к судьбе евреев, было совершенно безнадежным делом. Кроме того, у многих оставалась хоть маленькая, но надежда выжить. Тем более что планы уничтожения готовились тайно, массовые расстрелы маскировались под переселение в другие районы, даже газовые камеры Освенцима были замаскированы под душевые.

Еврейские партизаны

Непросто было и бежать в леса, в партизаны. Ведь в отличие, скажем, от русских или украинцев, семьи которых могли оставаться в своей деревне, близкие евреев были обречены на уничтожение - вне зависимости от того, воюют их мужья и братья с оккупантами или нет. То есть уходить в лес надо было вместе с семьями. А в уже действовавших партизанских отрядах женщин, детей и стариков считали обузой, и поэтому евреев, бежавших в лес вместе с семьями, нередко отказывались туда принимать.

Однако еврейское сопротивление все же существовало. И не только духовное (оно выражалось, например, в том, что в гетто создавались приюты для сирот, работали школы, тайно открывались молельные дома), но и вооруженное. К примеру, в Беларуси действовало около полутора десятков еврейских партизанских отрядов и групп, в которых сражались почти две тысячи человек. А всего в партизанских отрядах на территории республики воевали больше десяти тысяч евреев.

Варшавское гетто

Самыми яркими примерами сопротивления евреев нацистам и их пособникам стали восстания в гетто и концлагерях: в Собиборе и Кременце, Белостоке и Лахве... Всего таких восстаний известно около двух десятков. Самое крупное из них - вооруженное восстание в Варшавском гетто, которое началось 19 апреля 1943 года и продолжалось несколько недель.

Депортация из Варшавского гетто в лагерь смерти. Стоящий справа, с автоматом в руках, роттенфюрер СС Йозеф Блёше скрылся после войны. Был опознан в начале 1960-х годов. Его судили в ГДР и приговорили к смертной казни

Нацисты создали Варшавское гетто в октябре 1940 года. Сюда согнали более полумиллиона евреев, опутав колючей проволокой, а потом и обнеся стеной трехметровой высоты несколько кварталов. Почти треть населения Варшавы жила на территории, которая составляла меньше трех процентов всей территории города. Жили в страшной тесноте, голодали, умирали от тифа... Но этого нацистам было мало. Летом 1942 года начались - под видом переселения в другие города - массовые депортации в лагеря смерти, в первую очередь - в Треблинку.

В 1942 году была создана Еврейская боевая организация, объединившая различные группы сопротивления. В нее вошли несколько сот человек. Возглавил организацию Мордехай Анелевич - опытный подпольщик, несмотря на свой возраст (ему было всего 24 года).

Неравная борьба

В январе 1943 года бойцам сопротивления удалось частично сорвать депортацию евреев из гетто: нацисты "хватились" 2 - 3 тысяч человек которых они планировали отправить на смерть. Это стало первым крупным успехом боевой организации и существенно задержало ликвидацию гетто.

Ночью 19 апреля началась операция, целью которой должно было стать полное уничтожение гетто. На его территорию вошли, при поддержке бронетехники и артиллерии, подразделения СС и вермахта, отряды военной полиции и СД, - всего более двух тысяч человек. Они были встречены огнем, а от точно брошенной бутылки с зажигательной смесью загорелся один из броневиков. Гитлеровцы отступили.

Но силы были неравными. У восставших были лишь револьверы и несколько винтовок, один-единственный пулемет и очень мало патронов. Польские подпольные организации, с которыми связались бойцы гетто, неохотно предоставляли им оружие, и его приходилось за огромные деньги покупать на черном рынке. А гетто бомбили самолеты люфтваффе, обстреливали из крупнокалиберных орудий, дома сжигали с помощью огнеметов... Бригадефюрер СС Штроп (Jürgen Stroop), командовавший уничтожением гетто, дал команду затопить канализационную сеть, чтобы никто не смог спастись (после войны его повесят в Польше как военного преступника).

16 мая Штроп, взорвав Большую синагогу, рапортовал об окончании "акции". Но столкновения с отдельными группами восставших продолжались до конца лета, хотя гетто к тому времени фактически уже сровняли с землей, взорвав остававшиеся дома.

Тысячи евреев сгорели заживо, тысячи были расстреляны после восстания. Потери гитлеровцев, включая их пособников, составили, по разным данным, несколько сотен человек убитыми, около тысячи получили ранения.

Погибли почти все руководители восстания. Мордехай Анелевич, окруженный гитлеровцами 8 мая, покончил жизнь самоубийством. Его примеру последовали товарищи Анелевича и его возлюбленная, также попавшие в окружение. В одном из писем из гетто Анелевич писал: "Осуществилась мечта моей жизни: евреи гетто поднялись на борьбу!"

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