Как СМИ Германии заподозрили Аркадия Ротенберга в отмывании денег

На роскошном берлинском бульваре Курфюрстендамм уже начали расчищать площадку под новый торговый центр, и скоро под снос пойдет комплекс зданий Kudamm-Karree с двумя знаменитыми театрами. Столичная газета Berliner Zeitung решила выяснить, как такое стало возможным и почему две исторические сцены не оказались под защитой государства.

"Принцип матрешки" призван скрыть подлинных бенефициаров

В ходе журналистского расследования она натолкнулась на клубок офшорных фирм и на загадочных российских инвесторов, которые, как полагает издание, скупают в Германии элитную недвижимость в интересах российского миллиардера и друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга, находящегося под санкциями ЕС. Обо всем этом Berliner Zeitung детально рассказала в трех больших статьях, опубликованных 9, 12 и 16 мая. Этой же теме был посвящен 7-минутный репортаж присоединившихся к расследованию журналистов телерадиокомпании SWR, показанный вечером 16 мая в экономическом тележурнале Plusminus первого канала немецкого телевидения ARD.

Коротко пересказать все перипетии этого запутанного дела и перечислить собранные двумя журналистскими командами факты, улики и доказательства просто невозможно. Поэтому DW решила ознакомить читателей только с важнейшими сюжетными линиями и выводами авторов расследования.

Вскоре берлинский Kudamm-Karree вместе с театром комедии будет снесен

Они обнаружили, что комплекс зданий величиною в два с половиной футбольных поля в самом сердце западной части Берлина после целого ряда транзакций, в которых поучаствовал и Deutsche Bank (замешанный, напомним, в сомнительных сделках в России) оказался под контролем группы взаимосвязанных фирм, зарегистрированных в офшорах: в Люксембурге, Панаме, на Британских Виргинских островах, на Кипре и в Белизе.

Это еще не является доказательством отмывания денег, пояснил в беседе с Berliner Zeitung заместитель председателя Союза немецких криминальных полицейских Себастиан Фидлер (Sebastian Fiedler), но подчеркнул, что "во всех делах об отмывании денег", которые приходилось расследовать ему и его коллегам, использовали "точно такие же конструкции". Газета называет это "принципом матрешки". Адвокат Йоханнес Фиала (Johannes Fiala) в телерепортаже поясняет, что подобные хитросплетения призваны скрыть имена подлинных бенефициаров.

Два ключевых имени: Кристиан Эллеке и Михаил Опенгейм

Другим признаком отмывания денег считаются явно завышенные цены. За Kudamm-Karree, по данным газеты, было заплачено 170 миллионов евро, это была крупнейшая сделка с берлинской коммерческой недвижимостью в 2014 году. Показательно, что несколько крупных и опытных девелоперов вышли из тендера, сочтя запрошенную продавцом сумму чрезмерной, и участок приобрела "для частных инвесторов" малоизвестная мюнхенская фирма Cells Bauwelt немецкого предпринимателя Кристиана Эллеке (Christian Elleke).

Эскиз торгового центра на месте нынешнего Kudamm-Karree

В поисках источника заплаченных денег Berliner Zeitung натолкнулась в Панаме на компанию Dorado Servises и на имя ее российского владельца: Михаил Опенгейм. Он уроженец Одессы, 1964 года рождения, и в интернете его имя упоминается практически исключительно в связи с художественными выставками и пробегами антикварных автомобилей, пишет газета и высказывает предположение, что записи о его профессиональной деятельности были целенаправленно удалены. Во всяком случае совершенно непонятно, откуда у него средства для участия в столь крупных инвестиционных проектах.

Однако газета ссылается на расследования российских журналистов, согласно которым Михаил Опенгейм тесно связан с предпринимателем Аркадием Ротенбергом и, возможно, даже отвечает в его бизнес-империи за финансовые транзакции. Сам Опенгейм это отрицает. В беседе с Berliner Zeitung он заявил, что с Ротенбергом не знаком и лишь десять лет назад в течение шести месяцев состоял в совете директоров одной из его компаний.

Все нити ведут к Ротенбергу

В ходе журналистского расследования выяснилось, что у Кристиана Эллеке и Михаила Опенгейма, помимо Kudamm-Karree, имеется в Берлине второй совместный объект: фешенебельная гостиница Das Stue. Эллеке приобрел ее в июле 2017 года, но вскоре перепродал контрольный пакет фирме, зарегистрированной на Британских Виргинских островах по адресу P.O.Box 146, Road Town, Tortola. На этот адрес журналисты Berliner Zeitung и SWR наталкивались вновь и вновь, хотя в их поле зрения попало несколько десятков компаний.

Аркадий Ротенберг, построивший Крымский мост, на его открытии 15 мая вместе с Владимиром Путиным

В результате получилась весьма запутанная схема взаимоотношений различных фирм, инвесторов и кредиторов. Глядя на нее, Маркус Майнцер (Markus Meinzer) из организации Tax Justice Network, борющейся против глобального уклонения от налогов, говорит в телерепортаже: "Бросается в глаза, что многие нити ведут в никуда или приводят к людям, которые тесно связаны Ротенбергом". Это, по словам эксперта, позволяет предположить, что в конце этой цепочки объектов недвижимости стоит, скорее всего, именно он как их собственник".

Речь идет именно о нескольких объектах в Германии - таков один из ключевых выводов журналистов. Они насчитали пять. Это, помимо упомянутых Kudamm-Karree и Das Stue в Берлине, люксовая гостиница Sofitel Frankfurt Opera во Франкфурта-на-Майне, роскошный жилой и офисный комплекс Palais an der Oper в Мюнхене, а также престижный офисный комплекс LES 1 в Гамбурге.

"Германия - рай для нелегальных денег"

Франкфуртская гостиница была куплена в 2016 году предположительно за 245 миллионов евро, в сделке принимал участие все тот же Кристиан Эллеке, деньги пришли из офшоров. От фирм с адресом P.O.Box 146, Road Town, Tortola поступила и основная часть тех 260 миллионов евро, которые были заплачены в 2012 году за комплекс в центре Мюнхена. В общей сложности, подсчитали журналисты, пять объектов обошлись в 1 миллиард евро.

И всеми пятью объектами, обнаружила Berliner Zeitung, управляет Денис Вольнянский, финансовый директор франкфуртской фирмы Clarus Management, собственник которой зарегистрирован тоже на Тортоле - крупнейшем из Британских Виргинских островов. Clarus, по данным газеты, была основана осенью 2014 года через несколько месяцев после того, как Аркадий Ротенберг был включен в санкционный список ЕС.

Попав под санкции, миллиардер уже не имел права приобретать какие-либо активы на территории Евросоюза, в частности, в Германии, а купленный до аннексии Крыма мюнхенский Palais an der Oper, если комплекс действительно принадлежит Ротенбергу, власти должны были бы конфисковать, как это произошло с собственностью олигарха в Италии, напоминает газета.

Она не берется судить, какова основная задача обнаруженных ей хитроумных конструкций из всевозможных офшорных фирм: обходить санкции, укрываться от налогов или отмывать деньги. Но журналисты Berliner Zeitung цитируют своих собеседников в немецких правоохранительных органах, которые, указывая на слабую систему контроля, в один голос с горечью признают: "Германия - рай для нелегальных денег".

А SWR приходит к выводу, что "олигархов защищает комплексность схем: никто не считает себя ответственным за их расследование". Журналисты направили запрос в министерство экономики ФРГ: что оно намерено предпринять после публикации всех собранных фактов? Ничего, констатируют они в конце репортажа и цитируют официальный ответ: "В данном случае ответственны прокуратуры или таможенные службы. Федеральное правительство не является следственным органом".

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