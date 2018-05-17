 Как СМИ Германии заподозрили Аркадия Ротенберга в отмывании денег | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 17.05.2018
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Экономика

Как СМИ Германии заподозрили Аркадия Ротенберга в отмывании денег

Российский олигарх и друг Путина Аркадий Ротенберг в обход санкций ЕС контролирует в ФРГ элитную недвижимость на 1 миллиард евро, полагают авторы журналистского расследования.

Гостиница Sofitel Frankfurt Opera

Журналисты считают, что владельцем гостиница Sofitel Frankfurt Opera является Аркадий Ротенберг

На роскошном берлинском бульваре Курфюрстендамм уже начали расчищать площадку под новый торговый центр, и скоро под снос пойдет комплекс зданий Kudamm-Karree с двумя знаменитыми театрами. Столичная газета Berliner Zeitung решила выяснить, как такое стало возможным и почему две исторические сцены не оказались под защитой государства. 

"Принцип матрешки" призван скрыть подлинных бенефициаров

В ходе журналистского расследования она натолкнулась на клубок офшорных фирм и на загадочных российских инвесторов, которые, как полагает издание, скупают в Германии элитную недвижимость в интересах российского миллиардера и друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга, находящегося под санкциями ЕС. Обо всем этом Berliner Zeitung детально рассказала в трех больших статьях, опубликованных 9, 12 и 16 мая. Этой же теме был посвящен 7-минутный репортаж присоединившихся к расследованию журналистов телерадиокомпании SWR, показанный вечером 16 мая в экономическом тележурнале Plusminus первого канала немецкого телевидения ARD.     

Коротко пересказать все перипетии этого запутанного дела и перечислить собранные двумя журналистскими командами факты, улики и доказательства просто невозможно. Поэтому DW решила ознакомить читателей только с важнейшими сюжетными линиями и выводами авторов расследования.

Вскоре берлинский Kudamm-Karree вместе с театром комедии будет снесен

Вскоре берлинский Kudamm-Karree вместе с театром комедии будет снесен

Они обнаружили, что комплекс зданий величиною в два с половиной футбольных поля в самом сердце западной части Берлина после целого ряда транзакций, в которых поучаствовал и Deutsche Bank (замешанный, напомним, в сомнительных сделках в России) оказался под контролем группы взаимосвязанных фирм, зарегистрированных в офшорах: в Люксембурге, Панаме, на Британских Виргинских островах, на Кипре и в Белизе. 

Это еще не является доказательством отмывания денег, пояснил в беседе с Berliner Zeitung заместитель председателя Союза немецких криминальных полицейских Себастиан Фидлер (Sebastian Fiedler), но подчеркнул, что "во всех делах об отмывании денег", которые приходилось расследовать ему и его коллегам, использовали "точно такие же конструкции". Газета называет это "принципом матрешки". Адвокат Йоханнес Фиала (Johannes Fiala) в телерепортаже поясняет, что подобные хитросплетения призваны скрыть имена подлинных бенефициаров.     

Два ключевых имени: Кристиан Эллеке и Михаил Опенгейм

Другим признаком отмывания денег считаются явно завышенные цены. За Kudamm-Karree, по данным газеты, было заплачено 170 миллионов евро, это была крупнейшая сделка с берлинской коммерческой недвижимостью в 2014 году. Показательно, что несколько крупных и опытных девелоперов вышли из тендера, сочтя запрошенную продавцом сумму чрезмерной, и участок приобрела "для частных инвесторов" малоизвестная мюнхенская фирма Cells Bauwelt немецкого предпринимателя Кристиана Эллеке (Christian Elleke).

Эскиз торгового центра на месте нынешнего Kudamm-Karree

Эскиз торгового центра на месте нынешнего Kudamm-Karree

В поисках источника заплаченных денег Berliner Zeitung натолкнулась в Панаме на компанию Dorado Servises и на имя ее российского владельца: Михаил Опенгейм. Он уроженец Одессы, 1964 года рождения, и в интернете его имя упоминается практически исключительно в связи с художественными выставками и пробегами антикварных автомобилей, пишет газета и высказывает предположение, что записи о его профессиональной деятельности были целенаправленно удалены. Во всяком случае совершенно непонятно, откуда у него средства для участия в столь крупных инвестиционных проектах.

Однако газета ссылается на расследования российских журналистов, согласно которым Михаил Опенгейм тесно связан с предпринимателем Аркадием Ротенбергом и, возможно, даже отвечает в его бизнес-империи за финансовые транзакции. Сам Опенгейм это отрицает. В беседе с Berliner Zeitung он заявил, что с Ротенбергом не знаком и лишь десять лет назад в течение шести месяцев состоял в совете директоров одной из его компаний.

Все нити ведут к Ротенбергу

В ходе журналистского расследования выяснилось, что у Кристиана Эллеке и Михаила Опенгейма, помимо Kudamm-Karree, имеется в Берлине второй совместный объект: фешенебельная гостиница Das Stue. Эллеке приобрел ее в июле 2017 года, но вскоре перепродал контрольный пакет фирме, зарегистрированной на Британских Виргинских островах по адресу P.O.Box 146, Road Town, Tortola. На этот адрес журналисты Berliner Zeitung и SWR наталкивались вновь и вновь, хотя в их поле зрения попало несколько десятков компаний.  

Аркадий Ротенберг, построивший Крымский мост, на его открытии 15 мая 2018 года вместе с Владимиром Путиным

Аркадий Ротенберг, построивший Крымский мост, на его открытии 15 мая вместе с Владимиром Путиным

В результате получилась весьма запутанная схема взаимоотношений различных фирм, инвесторов и кредиторов. Глядя на нее, Маркус Майнцер (Markus Meinzer) из организации Tax Justice Network, борющейся против глобального уклонения от налогов, говорит в телерепортаже: "Бросается в глаза, что многие нити ведут в никуда или приводят к людям, которые тесно связаны Ротенбергом". Это, по словам эксперта, позволяет предположить, что в конце этой цепочки объектов недвижимости стоит, скорее всего, именно он как их собственник".

Речь идет именно о нескольких объектах в Германии - таков один из ключевых выводов журналистов. Они насчитали пять. Это, помимо упомянутых Kudamm-Karree и Das Stue в Берлине, люксовая гостиница Sofitel Frankfurt Opera во Франкфурта-на-Майне, роскошный жилой и офисный комплекс Palais an der Oper в Мюнхене, а также престижный офисный комплекс LES 1 в Гамбурге.

"Германия - рай для нелегальных денег"

Франкфуртская гостиница была куплена в 2016 году предположительно за 245 миллионов евро, в сделке принимал участие все тот же Кристиан Эллеке, деньги пришли из офшоров. От фирм с адресом P.O.Box 146, Road Town, Tortola поступила и основная часть тех 260 миллионов евро, которые были заплачены в 2012 году за комплекс в центре Мюнхена. В общей сложности, подсчитали журналисты, пять объектов обошлись в 1 миллиард евро. 

Контекст

В "Райских досье" упоминаются Шувалов, Усманов, Абрамович, Сечина. DW пересказывает основные факты о компаниях россиян в офшорах. (06.11.2017)

Аркадий Ротенберг в обход санкций инвестирует в недвижимость в ФРГ, сообщают немецкие журналисты. В расследовании речь идет о зданиях в Берлине, Мюнхене, Франкфурте и Гамбурге. (17.05.2018)

Большинство из фигурантов расследования OCCRP имеют активы в крупных компаниях, связанных с нефтегазовой сферой или с госсектором РФ. (25.10.2017)

Кредит Deutsche Bank Трампу может быть связан с отмыванием российских денег совместно с "кремлевским" банком ВТБ. Такова версия журналиста The Guardian и автора книги о Трампе и России. (08.12.2017)

Эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank, возможно, замешано еще в одной схеме отмывания денег, которая на сей раз связана с Игорем Путиным - кузеном президента РФ. (28.02.2018)

И всеми пятью объектами, обнаружила Berliner Zeitung, управляет Денис Вольнянский, финансовый директор франкфуртской фирмы Clarus Management, собственник которой зарегистрирован тоже на Тортоле - крупнейшем из Британских Виргинских островов. Clarus, по данным газеты, была основана осенью 2014 года через несколько месяцев после того, как Аркадий Ротенберг был включен в санкционный список ЕС.

Попав под санкции, миллиардер уже не имел права приобретать какие-либо активы на территории Евросоюза, в частности, в Германии, а купленный до аннексии Крыма мюнхенский Palais an der Oper, если комплекс действительно принадлежит Ротенбергу, власти должны были бы конфисковать, как это произошло с собственностью олигарха в Италии, напоминает газета.

Она не берется судить, какова основная задача обнаруженных ей хитроумных конструкций из всевозможных офшорных фирм: обходить санкции, укрываться от налогов или отмывать деньги. Но журналисты Berliner Zeitung цитируют своих собеседников в немецких правоохранительных органах, которые, указывая на слабую систему контроля, в один голос с горечью признают: "Германия - рай для нелегальных денег".

А SWR приходит к выводу, что "олигархов защищает комплексность схем: никто не считает себя ответственным за их расследование". Журналисты направили запрос в министерство экономики ФРГ: что оно намерено предпринять после публикации всех собранных фактов? Ничего, констатируют они в конце репортажа и цитируют официальный ответ: "В данном случае ответственны прокуратуры или таможенные службы. Федеральное правительство не является следственным органом".  

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    Автор: Екатерина Венкина


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