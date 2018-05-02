Как российские немцы пытаются разрушить стереотипы о себе

"Каждый человек индивидуален", - уверен Игорь Венцель (Igor Wenzel), возглавляющий "Форум российских немцев в Эссене” - одну из нескольких немецких организаций, объединяющих переселенцев из стран бывшего СССР. В четверг, 3 мая, Венцель и другие участники конференции по проблемам переселенцев из бывшего СССР, организованной в Кельне Федеральным центром политического образования, попытались разрушить стереотипы о российских немцах в Германии.

Важную роль в создании и поддержании этих стереотипов, по его мнению, играют немецкие СМИ, которые изображают этих жителей Германии односторонне и исключительно в контексте определенных тем. В своей точке зрения Венцель не одинок. Накануне выборов в бундестаг в сентябре 2017 года он и представители еще 14 организаций российских немцев подписали открытое письмо, адресованное немецким СМИ. В письме содержался призыв перестать наклеивать на переселенцев ярлыки и изображать их исключительно как избирателей правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Российские немцы и АдГ: интерес СМИ оправдан?

После публикации письма подобные материалы на несколько месяцев исчезли из информационного поля, рассказал Венцель DW в кулуарах конференции. Однако в начале 2018 года они появились снова. Публикации стали более взвешенными, но темы, которые в них затрагиваются, не изменились, добавил он.

Выступая на одной из панельных дискуссий конференции, Венцель еще раз подчеркнул, что среди российских немцев нет всеобъемлющей поддержки АдГ. "Мы видим, что Россия пытается найти слабые места в нашей системе. Но почему мы должны дистанцироваться от АдГ, если мы и так не имеем к ней никакого отношения?" - заявил он в ответ на замечание из зала, что переселенцы из бывшего СССР должны отстраниться от правых популистов, которые, очевидно, сильно заинтересованы в поддержке с их стороны.

Участвовавшие в дискуссии журналисты крупных немецких СМИ, в свою очередь, поспешили вступиться за коллег. Прошлой осенью тема поддержки АдГ российскими немцами "представляла общественный интерес", поэтому неудивительно, что СМИ много об этом писали, отметила Гезине Дорнблют (Gesine Dornblüth), пять лет проработавшая московским корреспондентом немецкой общественно-правовой телерадиокомпании ARD. Этот интерес был вполне оправдан, учитывая, что в некоторых избирательных округах правым полулистам удалось набрать очень большой процент голосов, добавила она. По итогам парламентских выборов партия "Альтернатива для Германии" набрала 12,6 процента голосов избирателей и впервые прошла в бундестаг.

Социальные проблемы переселенцев на вооружении у российских СМИ

Чтобы заполучить поддержку избирателей из числа российских немцев, правые популисты пользуются их восприимчивостью к острым социальным темам - таким, как занятость или страх бедности в старости, отметила в ходе другой дискуссии Тамина Кутчер (Tamina Kutscher), главный редактор немецкоязычного портала о России dekoder.org. Озабоченность этими проблемами делает российских немцев уязвимыми и для "российской пропаганды", считает она. Некоторые переселенцы пережили разочарование и недовольны своей жизненной ситуацией, это делает их восприимчивыми к тому, что сообщают русскоязычные СМИ, объяснила она.

Некоторые получают через российские СМИ "подтверждение своего мировосприятия", полагает журналист Николай Клименюк. К примеру, многие переселенцы после переезда в Германию сохраняют антизападные настроения, распространенные в России. Российские СМИ при этом всего лишь поддерживают "обусловленные сообществом стереотипы".

"Российские немцы не пойдут на демонстрации под влиянием российских СМИ"

Впрочем, участники дискуссии признали, что оценить степень влияния российских СМИ на русскоязычное меньшинство в Германии довольно сложно: конкретных научных данных о потреблении переселенцами такого медиаконтента нет. Однако многие на конференции были убеждены, что говорить о том, что российские СМИ манипулируют мнением русскоязычного сообщества в Германии, было бы преувеличением.

"Дело девочки Лизы" - один из примеров, о котором неоднократно вспоминали участники форума. В январе 2016 года сообщение российских СМИ о девочке из семьи российских немцев, которую якобы похитили и изнасиловали арабские беженцы, всколыхнуло русскоязычное сообщество в Германии. Впоследствии выяснилось, что Лиза просто боялась рассказать родителям о проблемах в школе и переночевала у знакомого, а историю с изнасилованием придумала. Однако прежде, чем это стало известно, по стране прокатилась волна митингов и демонстраций. Правда, они были не очень многочисленными, а некоторые из их участников теперь жалеют, что поддались на провокацию со стороны журналистов.

Тамина Кутчер в ходе дискуссии напомнила, что на демонстрации вышла очень незначительная доля русскоговорящего сообщества в Германии. С ней согласен и Игорь Венцель. "Думать, что российские немцы пойдут на демонстрации по призыву российского телевидения, может либо тот, кто совершенно не имеет понятия о том, чем они живут, либо тот, кто хочет провоцировать", - отметил он.

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