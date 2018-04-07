Как реагируют в Берлине и ЕС на успех на выборах в Венгрии партии Орбана

Партия ФИДЕС венгерского премьер-министра Орбана одержала впечатляющую победу на парламентских выборах. Одни в Евросоюзе в восторге, другие говорят об "орбанизации" совести венгров.
Успех партийной коалиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах в минувшее воскресенье, 8 апреля, вызвал противоречивую реакцию и в Берлине, и в других столицах Европейского Союза. Диапазон комментариев чрезвычайно широк: от восторженных поздравлений до призывов ввести санкции Евросоюза против Венгрии.
Правые популисты в Европе ликуют
В числе тех, кто еще прошлой ночью поторопился поздравить венгерского премьера с победой, оказалась заместитель председателя фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге Беатрикс фон Шторх (Beatrix von Storch). "Сердечные поздравления, Виктор Орбан", - написала она в Twitter.
Чуть позже победителя парламентских выборов в Венгрии официально поздравили и оба сопредседателя фракции АдГ, выразив при этом убеждение, что под руководством Орбана эта страна останется "щитом Европы", прикрывающим континент от нежелательных мигрантов.
Их единомышленник из Нидерландов Герт Вилдерс также поздравил Орбана с заслуженной, по оценке правого популиста, победой и сопроводил свой пост в Twitter фотографией, на которой он запечатлен вместе с венгерским премьером.
Поздравления соседей Венгрии
В своем крайне негативном отношении к политике ЕС и Германии по отношению к беженцам Венгрия не одинока. Курс Будапешта поддерживают также Польша, Чехия и Словакия, относящиеся - наряду с Венгрией - к неформальной Вышеградской группе.
Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш поздравил Орбана с "убедительной победой" и по-чешски, и по-венгерски. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в своем поздравлении не забыл добавить, что Виктор Орбан уже в третий раз подряд побеждает на парламентских выборах.
Варшава рассматривает его успех как признак эмансипации восточноевропейских стран-участниц Европейского Союза. По словам польского посла в Еврокомиссии, такая эмансипация делает Восточную Европу "зримой" в качестве конструктивного партнера.
Что говорят в Еврокомиссии и Европарламенте
Жан-Клод Юнкер смотрит на вещи иначе. Он, как и полагается председателю Еврокомиссии, также отправил в Будапешт поздравительную телеграмму и собирается во вторник, 10 апреля, переговорить с Орбаном по телефону. О чем пойдет речь?
Скорее всего, о европейских принципах и ценностях, если судить по ответам представителя Еврокомиссии на ответы журналистов. Он, в частности, напомнил о том, что "ЕС представляет собой союз демократий и ценностей", а глава Еврокомиссии, по его словам, считает, что "защита этих ценностей является общей обязанностью всех стран-членов без исключения".
По-разному оценили исход выборов в Венгрии депутаты Европарламента. Для представителей европейских "зеленых" минувшее воскресенье стало "печальным днем", они считают, что Орбан добился победы, заставив замолчать оппозиционные СМИ, прибегая к фейковым новостям и разжигая страхи перед иммигрантами. Такой точки зрения придерживаются и европейские социал-демократы. Результат выборов в Венгрии, заявила представитель их фракции в Европарламенте Сильвия-Ивонн Кауфман (Sylvia-Yvonne Kaufmann), "стал очередной горькой победой популизма за счет людей, нуждающихся в защите".
Европейские "зеленые" даже требуют от Брюсселя возбудить в соответствие с седьмой статьей устава ЕС против Венгрии - как это уже сделано в отношении Польши - дело по подозрению в несоблюдении принципов правового государства, что может привести к лишению страны права голоса в союзе.
Не в восторге и многие члены объединенной консервативной фракции Европарламента, некоторые обращают внимание на антисемитские высказывания венгерского лидера. Но из корпоративной солидарности (партия Орбана входит в эту фракцию) ее председатель Манфред Вебер (Manfred Weber) воздерживается от критики, говорит об "однозначной победе", с которой он поздравляет венгерского премьер-министра.
Корпоративная солидарность канцлера
В аналогичной ситуации находится и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), на которую Виктор Орбан возлагает основную долю ответственности за охвативший Евросоюз миграционный кризис. Но по партийной линии они - союзники, оба - консерваторы.
Так что Меркель - это само собой разумеется - также направила победителю венгерских выборов лаконичную поздравительную телеграмму, в которой напомнила о многолетней и плодотворной совместной истории. "Вы и дальше сможете положиться на Германию как на надежного партнера с тем, чтобы решать задачи, стоящие на европейской и двусторонней повестках дня", - написала она Орбану.
Проинформировав об этом столичную прессу в понедельник, 9 апреля, официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) счел, однако, необходимым добавить, что в сотрудничестве двух стран "есть и спорные темы, мы придерживаемся различных взглядов на миграционную политику". Он напомнил также о том, что в прошлом немецкое правительство неоднократно выступало с критикой действий венгерских властей в отношении научных учреждений и неправительственных организаций.
А вот министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) поздравил Орбана без всяких оговорок - и от себя лично, и от имени баварского Христианско-социального союза, председателем которого он остался, хотя и сменил должность баварского премьер-министра в Мюнхене на министерское кресло в Берлине. Зеехофер считается единомышленником Орбана, по крайней мере в том, что касается миграционной политики, и предостерегает ЕС от "высокомерной политики поучений Венгрии".
Венгрия - "электоральная автократия"?
Комментируя итоги парламентских выборов в Венгрии, одни европейские газеты называют Виктора Орбана олицетворением так называемой "нелиберальной" демократии, другие пишут о том, что Венгрия превращается в классическую "электоральную автократию".
Французская газета Dernieres Nouvelles d'Alsace называет этот феномен "орбанизацией совести" венгров, которые "сознательно готовы мириться с ограничением целого ряда экономических и общественных прав, а также свобод". Эта оценка, по мнению некоторых немецких политологов, применима и для России, избиратели которой также дружно голосуют за авторитарного лидера. Может быть, и в немецком правительстве видят такие параллели, спросил корреспондент DW официального представителя канцлера.
Штеффен Зайберт, который, как правило, быстро парирует вопросы журналистов, задумался. По лицу бывшего журналиста второго канала телевидения Германии (ZDF) было видно, что ему было что сказать на эту тему. Но ответил он, как и полагается государственному чиновнику, дипломатично. "Отождествлять или сравнивать различные страны вообще трудно, и я не хочу начинать говорить на эту тему, - заявил он, - поскольку она не относится к актуальной повестке дня правительства".
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