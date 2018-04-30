 Как раньше относились к работе (фотогалерея) | Учеба и работа в Германии | DW | 01.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Учеба и карьера

Как раньше относились к работе (фотогалерея)

Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Работа - не волк… А что думали о работе в эпоху античности, Средневековья? В Международный день труда совершим короткий экскурс.

  • Древние греки

    Как менялось отношение европейцев к работе

    В античной Греции к физическому труду и всякой деятельности ради заработка относились презрительно. По крайней мере, мыслители и аристократия. Аристотель противопоставлял работу свободе. Гомер воспевал праздность древнегреческой элиты как идеальный образ жизни, к которому следует стремиться. Физический труд был уделом женщин и рабов. Простые граждане, напротив, отрицательно относились к безделью.

  • Фрески в Помпеях

    Как менялось отношение европейцев к работе

    У древних римлян работа за плату также считалась занятием низменным. Исключением был труд юриста - для оплаты его услуг даже ввели более почетное понятие "гонорар". В общем же, интеллектуальный труд был престижным, но вознаграждение за него не причиталось. Физический труд постепенно стали воспринимать как благо лишь после кризиса рабовладения.

  • Средние века

    Как менялось отношение европейцев к работе

    В Средневековье трудовая мораль оставляла желать лучшего. Труд, прежде всего земледельческий, воспринимался как наказание. В отличие от крестьян, которые несли барщинную повинность, те, у кого был выбор, предпочитали бездельничать и сводить концы с концами. Стремление к обогащению считалось грехом. Более 100 праздничных дней, труд в которые запрещался, не давали работе выйти на первый план.

  • Реформация

    Как менялось отношение европейцев к работе

    В XVI веке Мартин Лютер объявил тунеядство одним из тягчайших грехов. Человек рожден для труда, как птица для полета, писал отец Реформации. Своим трудом, считал богослов, человек совершает служение Всевышнему, поэтому должен выполнять его добросовестно. Такая трудовая мораль сыграла важную роль в становлении капитализма.

  • На заводе фирмы Бурмейстер ог Вайн. Педер Северин Крёйер, 1885

    Как менялось отношение европейцев к работе

    С началом индустриализации в необходимости труда больше сомнений не было. Стоял вопрос повышения производительности. Физический труд был востребован прежде всего на городских фабриках и заводах. Технические изобретения, к примеру, паровая машина, способствовали росту экономики, но положение трудящихся не улучшили. Рабочий день длился 14-18 часов. Зарплаты едва хватало, чтобы выжить.

  • На заводе Форд, 1914 год

    Как менялось отношение европейцев к работе

    В начале XX века американец Генри Форд впервые в мире стал использовать конвейер для производства автомобилей, задав стандарты для всей промышленности. С помощью конвейерных технологий на его заводе было выпущено в восемь раз больше машин модели Ford T, что повлекло за собой снижение стоимости "Форда" и повышение зарплаты рабочим.

  • Надпись Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

    Как менялось отношение европейцев к работе

    Промышленный переворот привел к возникновению нового социального класса: пролетариата. Для Карла Маркса, который сформулировал это понятие, труд определял сущность человека. Его зять, экономист Поль Лафарг указывал на важный аспект, упущенный из виду: он сравнивал любовь рабочего класса к труду с бешеной страстью и считал, что получить право на досуг также должно быть целью для пролетариата.

  • Пауза на работе

    Как менялось отношение европейцев к работе

    До 1860 года немцы работали до 80 часов в неделю. Лишь в 1918 году профсоюзы и работодатели сошлись на восьмичасовом рабочем дне. Сегодня среднестатистический житель Германии, занятый на полную ставку, трудится от 37,5 до 40 часов в неделю. В Законе о рабочем времени строго прописано, сколько времени должно отводиться на труд и отдых. Каждому сотруднику полагается пауза как минимум 30 минут.

  • В офисе

    Как менялось отношение европейцев к работе

    Как показывают опросы, для молодого поколения немцев работа по значимости уступает таким личным ценностям, как здоровье, семья, спутник жизни, образование и друзья. Причем 94 процента жителей Германии, которых еще называют нацией ворчунов, условия работы устраивают. Деньги - не единственная мотивация. Польза для общества и разнообразие в жизни - другие факторы, которые их удерживают на работе.

  • Робот

    Как менялось отношение европейцев к работе

    Они не бастуют, не требуют зарплаты и работают с большой точностью - в четвертой промышленной революции и интернете вещей ведущая роль отводится роботам. Отнимут ли они рабочие места у людей? Существенных изменений в трудовой сфере не избежать - в первую очередь там, где процессы могут быть полностью автоматизированными. Но вместе с инновациями появятся и новые ниши на рынке труда.

    Автор: Татьяна Вайнман, Хильке Фишер


  • Древние греки

    Как менялось отношение европейцев к работе

    В античной Греции к физическому труду и всякой деятельности ради заработка относились презрительно. По крайней мере, мыслители и аристократия. Аристотель противопоставлял работу свободе. Гомер воспевал праздность древнегреческой элиты как идеальный образ жизни, к которому следует стремиться. Физический труд был уделом женщин и рабов. Простые граждане, напротив, отрицательно относились к безделью.

  • Фрески в Помпеях

    Как менялось отношение европейцев к работе

    У древних римлян работа за плату также считалась занятием низменным. Исключением был труд юриста - для оплаты его услуг даже ввели более почетное понятие "гонорар". В общем же, интеллектуальный труд был престижным, но вознаграждение за него не причиталось. Физический труд постепенно стали воспринимать как благо лишь после кризиса рабовладения.

  • Средние века

    Как менялось отношение европейцев к работе

    В Средневековье трудовая мораль оставляла желать лучшего. Труд, прежде всего земледельческий, воспринимался как наказание. В отличие от крестьян, которые несли барщинную повинность, те, у кого был выбор, предпочитали бездельничать и сводить концы с концами. Стремление к обогащению считалось грехом. Более 100 праздничных дней, труд в которые запрещался, не давали работе выйти на первый план.

  • Реформация

    Как менялось отношение европейцев к работе

    В XVI веке Мартин Лютер объявил тунеядство одним из тягчайших грехов. Человек рожден для труда, как птица для полета, писал отец Реформации. Своим трудом, считал богослов, человек совершает служение Всевышнему, поэтому должен выполнять его добросовестно. Такая трудовая мораль сыграла важную роль в становлении капитализма.

  • На заводе фирмы Бурмейстер ог Вайн. Педер Северин Крёйер, 1885

    Как менялось отношение европейцев к работе

    С началом индустриализации в необходимости труда больше сомнений не было. Стоял вопрос повышения производительности. Физический труд был востребован прежде всего на городских фабриках и заводах. Технические изобретения, к примеру, паровая машина, способствовали росту экономики, но положение трудящихся не улучшили. Рабочий день длился 14-18 часов. Зарплаты едва хватало, чтобы выжить.

  • На заводе Форд, 1914 год

    Как менялось отношение европейцев к работе

    В начале XX века американец Генри Форд впервые в мире стал использовать конвейер для производства автомобилей, задав стандарты для всей промышленности. С помощью конвейерных технологий на его заводе было выпущено в восемь раз больше машин модели Ford T, что повлекло за собой снижение стоимости "Форда" и повышение зарплаты рабочим.

  • Надпись Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

    Как менялось отношение европейцев к работе

    Промышленный переворот привел к возникновению нового социального класса: пролетариата. Для Карла Маркса, который сформулировал это понятие, труд определял сущность человека. Его зять, экономист Поль Лафарг указывал на важный аспект, упущенный из виду: он сравнивал любовь рабочего класса к труду с бешеной страстью и считал, что получить право на досуг также должно быть целью для пролетариата.

  • Пауза на работе

    Как менялось отношение европейцев к работе

    До 1860 года немцы работали до 80 часов в неделю. Лишь в 1918 году профсоюзы и работодатели сошлись на восьмичасовом рабочем дне. Сегодня среднестатистический житель Германии, занятый на полную ставку, трудится от 37,5 до 40 часов в неделю. В Законе о рабочем времени строго прописано, сколько времени должно отводиться на труд и отдых. Каждому сотруднику полагается пауза как минимум 30 минут.

  • В офисе

    Как менялось отношение европейцев к работе

    Как показывают опросы, для молодого поколения немцев работа по значимости уступает таким личным ценностям, как здоровье, семья, спутник жизни, образование и друзья. Причем 94 процента жителей Германии, которых еще называют нацией ворчунов, условия работы устраивают. Деньги - не единственная мотивация. Польза для общества и разнообразие в жизни - другие факторы, которые их удерживают на работе.

  • Робот

    Как менялось отношение европейцев к работе

    Они не бастуют, не требуют зарплаты и работают с большой точностью - в четвертой промышленной революции и интернете вещей ведущая роль отводится роботам. Отнимут ли они рабочие места у людей? Существенных изменений в трудовой сфере не избежать - в первую очередь там, где процессы могут быть полностью автоматизированными. Но вместе с инновациями появятся и новые ниши на рынке труда.

    Автор: Татьяна Вайнман, Хильке Фишер


Смотрите также: 
Немецкие поговорки о работе

  • Кто рано встает…

    Немецкие поговорки о работе

    Кто рано встает…

    … тому бог дает, гласит народная мудрость. В немецком варианте "Morgenstund hat Gold im Mund" - дословно "У утреннего часа золото во рту". Пекари, например, знают это как нельзя лучше - их рабочий день начинается затемно.

  • Лезть из кожи вон

    Немецкие поговорки о работе

    Лезть из кожи вон

    Выражение "sich ins Zeug legen" - дословно "запрягать себя в упряжку" - означает "лезть из кожи вон", "прилагать все усилия", даже если груз кажется непосильным. Изначально речь шла о лошадях и волах, тянувших плуг, с помощью которого распахивали поля.

  • Из последних сил

    Немецкие поговорки о работе

    Из последних сил

    Сил нет, духу едва хватает, чтобы довести до конца начатое, - в таком случае немцы говорят "свистеть сквозь последнее отверстие" - "Aus dem letzten Loch pfeifen". Эта выражение было в ходу еще в XVII веке и пришло из мира духовых инструментов. Если пальцы при игре на флейте убрать со всех, до последнего, отверстий, можно извлечь самый высокий тон, на который способен данный инструмент.

  • Поспешишь - людей насмешишь

    Немецкие поговорки о работе

    Поспешишь - людей насмешишь

    "Eile mit Weile"- дословно "спешить не торопясь". Так советуют поступать немцы, предупреждая о возможных последствиях необдуманных решений и поспешных выводов.

  • Запаситесь терпением!

    Немецкие поговорки о работе

    Запаситесь терпением!

    К долготерпению призывает и эта поговорка: "Abwarten und Tee trinken", которая дословно переводится как "подождать и выпить чаю". Ведь правильное решение не всегда находится в кратчайшие сроки.

  • В спокойствии - сила!

    Немецкие поговорки о работе

    В спокойствии - сила!

    В эффективности этого назидания можно не сомневаться: "In der Ruhe liegt die Kraft". Выражение, призывающее к неторопливому самосозерцанию. Решать очередную задачу стоит лишь после того, как вы успокоились и сконцентрировались.

  • Сделал дело - гуляй смело!

    Немецкие поговорки о работе

    Сделал дело - гуляй смело!

    Поговорка "Erst die Arbeit, dann das Vergnügen" - "сначала работа, потом - развлечение" - в Германии известна многим с детства. Не теряет она своей актуальности и во взрослой жизни: добросовестность и исполнительность ценит любой работодатель.

  • Бить баклуши

    Немецкие поговорки о работе

    Бить баклуши

    Ничего не делать, прогуливать - "blau machen" (буквально "делать синим"). Одна из версий: это выражение пришло из жаргона красильщиков. В воскресенье ремесленники закладывали шерсть в раствор с краской. Причем окрашивалась она в синий цвет только после просушки на воздухе. И делалось это в "синий понедельник" - пока ткань становилась синей, красильщики отдыхали.

  • Завтра! Завтра! Не сегодня!

    Немецкие поговорки о работе

    Завтра! Завтра! Не сегодня!

    В Германии так любят приговаривать не только студенты, когда к экзаменам еще будет возможность подготовиться. Но... "Morgen, Morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute", то есть того, кто любит откладывать дела на потом, немцы заведомо считают лентяем. А может быть, такие люди просто очень надеются, что все устроится как-нибудь само собою?

  • Удачи!

    Немецкие поговорки о работе

    Удачи!

    "Toi, toi, toi" - эта непереводимая игра слов появилась вместо менее приличного троекратного плевка через левое плечо, что практикавалось еще в XVIII веке - "тьфу, тьфу, тьфу". Сегодня это пожелание удачи и успеха - viel Glück! или viel Erfolg! А в ней нуждаются все.

    Автор: Инга Ваннер


 

Контекст

Восьмичасовой рабочий день - прощай!

​​​​​​​Работа, работа и еще раз работа. На жизнь времени почти не остается. Некоторые предприятия пересматривают длительность рабочего дня. Что это: утопия или революция? (05.04.2017)  

Делу - время: по какому графику работают немцы

Восьмичасовой рабочий день с одним перерывом на обед - всегда ли это так? Как выглядит рабочий график в немецких фирмах, и что делают с теми, кто регулярно опаздывает? (28.09.2016)  

Сколько платят начинающим специалистам в Германии

Портал по поиску работы StepStone выяснил, какую зарплату в немецких фирмах платят людям с высшим образованием и опытом работы не более двух лет. (02.08.2017)  

На работу как на каторгу: где взять мотивацию

Понедельник, а вы уже мечтаете о выходных? Тогда вам надо обязательно прислушаться к советам немецкого эксперта. (19.06.2017)  

От эйфории до депрессии: 7 этапов карьеры

У вас высокая зарплата, приятные коллеги, хороший начальник. А вы вдруг захотели поменять работу. Ничего удивительного: эволюция карьеры - это не только подъемы, но и спады. (28.11.2016)  

Бренды древнего мира: рынок, кладбище, бордель

Древние римляне были мастерами маркетинга и придавали брендам не меньшее значение, чем мы сегодня. (05.07.2016)  

Трудовая мораль европейцев

Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Работа - не волк… А что думали о работе в эпоху античности, Средневековья? Короткий экскурс в историю. (01.11.2016)  

Немецкие поговорки о работе

Какие поговорки об усердии и лени в ходу у немцев? Вот самые известные из них.  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS