Как раньше относились к работе (фотогалерея)

Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Работа - не волк… А что думали о работе в эпоху античности, Средневековья? В Международный день труда совершим короткий экскурс.
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