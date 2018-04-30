Как профсоюз, признанный "иноагентом" в РФ, борется за свои права

1 мая в Санкт-Петербурге группа профсоюзных объединений России впервые выйдет на шествие отдельной колонной. Одна из целей выступления - поддержка профсоюза МПРА, который в январе был объявлен "иностранным агентом". DW узнала, чем занимается профсоюз и почему власти заинтересованы в его ликвидации.

VW в Калуге на заре существования

В 2008 году строитель Дмитрий Трудовой решил сменить место работы и устроился на только что открывшийся завод концерна Volkswagen в Калужской области. "У меня на стройке была неплохая зарплата, 30 000 рублей. Но хотелось стабильности, ведь стройка сегодня есть, а завтра нет", - рассказывает Дмитрий. На заводе Volkswagen он пришел в ужас от условий работы. "Очень жарко было в цехах, ни воды, ни комнаты отдыха, - вспоминает Дмитрий. - Нельзя было ни покурить, ни отдохнуть. Пауза на обед, и это все. Немецкие руководители бегали и прямо кричали на нас, если пошел покурить в рабочее время. А для русского человека это же невозможно! Сделали работу - пошли покурили… И все это за 10 000 рублей в месяц".

Новые сотрудники завода задумались о создании профсоюзной ячейки, стали искать в интернете варианты и нашли движение "Межрегиональный профсоюз работников автомобильной промышленности" (МПРА, нынешняя расшифровка - Межрегиональный профсоюз - "Рабочая Ассоциация").

Профсоюзная борьба вместо путевки в санаторий

Ее руководитель, сварщик на заводе Ford Алексей Этманов, к тому моменту уже имел некоторый опыт профсоюзной борьбы - в начале нулевых он побывал на международном съезде в Бразилии и понял, что "для рабочих всего мира профсоюз - это, прежде всего, борьба".

Этманов обнаружил в России отсутствие нормальной профсоюзной культуры. "Только русские знают профсоюз как путевку в санаторий и бутылку водки в отделе персонала на Новый год, - говорит Этманов. - А во всем мире это забастовки, коллективные договора, борьба за достойные условия труда".

Производственный цех завода Peugeot Citroen

Завод Ford оказался благодатной почвой для создания профсоюза, вспоминает Этманов. "Рабочие "Форда" - это, как правило, люди с высшим или среднетехническим образованием, они достаточно сознательные", - говорит Этманов. В 2007-2008 годах МПРА провела несколько успешных забастовок, в результате чего добилась существенного повышения и индексации зарплаты. Сегодня рабочий получает в среднем 50 тысяч рублей в месяц - гораздо больше, чем на других предприятиях Ленинградской области, где находится Ford.

В Калуге решили последовать их примеру. "Мы создали первичную ячейку, пригласили Этманова для консультации", - вспоминает Дмитрий Трудовой. Сначала рабочие VW устроили итальянскую забастовку: "Требование - поставить кулеры с водой в цехах. Нас тогда всех премии лишили, но в итоге кулеры поставили. Потом начали бороться за перерывы для курения и оклад…"

В 2010 году рабочим удалось добиться того, чтобы их труд оплачивался по другой схеме. "До этого нам оплачивали фактически отработанное количество часов, - рассказывает Дмитрий Трудовой. - Оклад у нас был 10 тысяч, но, так как по часам не дорабатывали, начислялось всего 8000. В 2011 году мы сказали: это не наша проблема, что вы не можете обеспечить выработку". В итоге работодатель перешел с часовой ставки на оклад. "Потом мы полностью убрали премию в оклад, индексировали инфляцию, - вспоминает Дмитрий. - В итоге, окладная часть увеличилась на 45 процентов в течение года". Сегодня средний оклад рабочего Volkswagen в Калуге составляет 36 тысяч рублей при 38-часовой рабочей неделе: "Для сравнения, на соседнем Peugeot - 28 тысяч, а на других предприятиях Калужской области - и того меньше". На пике популярности в МПРА входили 35 процентов рабочих Volkswagen.

Кампания против МПРА

Давление на МПРА в Калужской области началось с первых дней, вспоминает Дмитрий Трудовой: "В 2008 приехали товарищи из Минтруда, остановили производство, согнали всех людей и говорили, что не нужно вступать в МПРА, так как он не поддерживается властями". Но по-настоящему серьезные проблемы начались три года назад, когда рабочие получили 8 мест из 10 в производственном совете VW. "Таким образом сотрудники получали доступ к управлению предприятием, - говорит Дмитрий. - Это означало контроль над закупками, а у нас были веские основания считать, что в тендерах довольно активно участвует администрация Калужской области, продвигая своих поставщиков".

В апреле 2016 года на государственном региональном телеканале "Ника-ТВ" вышел фильм "Механика Профсоюза", разоблачавший МПРА как организацию, работающую в интересах иностранных государств. В фильме под зловещую музыку говорилось, что движение поддерживает "некий фонд Эберта" (Friedrich-Ebert-Stiftung, один из старейших политических фондов Германии, близкий к партии СДПГ. - Ред.) и Фонд Розы Люксембург (немецкий неправительственный политический фонд левой направленности. - Ред.).

В производственных помещениях Volkswagen в Калуге

"Зарубежные друзья и партнеры", говорилось в фильме, помогают МПРА "оказывать грамотное давление на работодателя", что в конечном итоге, по мнению авторов фильма, приведет к оттоку инвестиций из Калужской области и "цветным революциям". Также авторы фильма уличили профсоюз в связях с ЛГБТ-движением из Санкт-Петербурга. Главным разоблачителем МПРА выступил бывший член профсоюза, лицо которого в фильме скрыто. Заканчивался фильм апокалипсическими кадрами с горящими покрышками на Майдане.

Спустя некоторое время после публикации фильма Дмитрий, приходя на работу, стал встречать неизвестных людей, которые на проходной раздавали от имени МПРА листовки. "Там говорилось, что якобы мы призываем всех педиков объединяться", - рассказывает Дмитрий. В итоге численность профсоюза существенно снизилась: "Раньше на VW нас было 2000, сейчас меньше 800".

Судебное решение о ликвидации

В январе 2018 года Санкт-Петербургский городской суд признал МПРА "иностранным агентом" и постановил ликвидировать профсоюз. Суд счел, что организация занимается политической деятельностью. "Для пропаганды идей профсоюзного движения профсоюз использует информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в частности сайт, расположенный по адресу mpra.su, группы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Facebook", - говорится в решении суда. В частности, "в публикации в социальной сети "ВКонтакте" профессиональный союз обратился к читателям за поддержкой возобновленной им кампании по внесению поправок в статью 134 Трудового кодекса Российской Федерации, призывая подписать обращение к депутатам Государственной думы Российской Федерации с требованием принять законопроект (об обязательном индексировании заработной платы. - Ред.)".

Профсоюз был признан "иноагентом"

Иностранное финансирование суд усмотрел в том, что профсоюз "получал денежные средства от иностранного источника - Глобального союза ИндустриАЛЛ (Швейцария) на основании договоров целевого пожертвования".

Председатель МПРА Алексей Этманов не отрицает связи с IndusriALL. Это крупная международная организация, в которую входит множество профсоюзов со всего мира: "Мы членская организация, платим туда ежегодные членские взносы. Получаем отдачу в виде семинаров". На средства IndusriALL МПРА провела два семинара в 2015-2016 годах. "Это была программа воспитания профсоюзных преподавателей, - рассказывает Этманов. - Они оплачивали русского тренера, проживание в отеле и питание участникам семинара. Они это делают в каждой организации. Это нормальная образовательная программа, там не учат чеку ставить в гранату".

Заказчик - Калужская область?

Этманов уверен, что кампания против МПРА инициирована администрацией Калужской области: "Они нас мочат уже три года. Это политический заказ. Потому что Volkswagen разговаривает с нами, а не с ними". Дмитрий Трудовой с этим согласен: "Достаточно посмотреть, кому принадлежит телекомпания "Ника-ТВ", которая выпустила эту чернуху про нас. У них учредитель - Калужская область".

Сборка автомобилей VW в Калуге

Дмитрий считает, что успех МПРА накладывает на администрацию области моральные обязательства. "Государственная власть не заинтересована в повышении зарплат. А они при этом - самый крупный работодатель. Если в одном месте зарплата на порядок выше, то надо повышать и в других. И вообще они боятся любой активности, которую не контролируют", - говорит Дмитрий Трудовой.

Президент общероссийского объединения профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР) Борис Кравченко высказывается на эту тему более осторожно: он считает инициатором кампании против МПРА "руководство одного из регионов". При этом в КТР "абсолютно уверены, что это не заказано работодателем". Косвенно это подтверждает и представитель VW Дариуш Домбровский, который охарактеризовал работу компании с МПРА как конструктивную.

"Конечно, они всегда формулируют свои требования высоко, но всегда нам удавалось за столом переговоров находить компромисс, который возможен", - сказал Домбровский в разговоре c DW.

Прецедент в судопроизводстве по "иноагентам"

По словам Бориса Кравченко, случай с МПРА - крайний, но далеко не единственный в РФ. "Мы сотнями насчитываем случаи незаконного воздействия на профсоюзный актив, увольнения, притеснения, в ряде случаев сталкивались с попытками тюремного заключения", - рассказал Кравченко DW. Развитию профсоюзного движения в России, по его мнению, препятствует также ряд законодательных ограничений.

"Легально невозможно практически провести забастовку. По Росстату у нас проходит 1-2 забастовки в год. При том, что трудовых конфликтов - 200-300, и только единицы проходят по процедуре", - поясняет Борис Кравченко. По российскому законодательству профсоюз не имеет права самостоятельно провести забастовку - для этого необходима длительная процедура согласования, за время которого работодатель успеет подготовиться и никакого эффекта от забастовки не будет. "МПРА провел 8 успешных забастовок, найдя лазейку в законе, позволяющую делать это быстро и легально - рассказывает Кравченко. - Но это требует очень большой консолидации и мотивации".

Пока что МПРА работает в прежнем режиме - решение Санкт-Петербургского городского суда еще не вступило в силу, 16 мая Верховный суд рассмотрит апелляционную жалобу профсоюза. Борис Кравченко считает шансы организации хорошими: "Если же Верховный суд оставит решение в силе, мы воспользуемся международными механизмами защиты". Алексей Этманов намерен в этом случае воссоздать организацию под новым названием. Но если Верховный суд оставит в силе решение Санкт-Петербургского, это станет прецедентом. "Более чем за три года действия закона об "иноагентах" ни на одну профсоюзную организацию не были распространены эти нормы", - объясняет президент КТР.

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