Как представители бизнеса РФ и ФРГ обсуждали санкции

XXII Петербургский международный экономический форум (сокращенно ПМЭФ) проходит под девизом "Создавая экономику доверия". Слово "доверие" было одним из наиболее часто употребляемых во время бизнес-диалога "Россия - Германия", прошедшего в первый день работы форума еще до церемонии официального открытия.

И если "доверие", а также "цифровизация" (слово, ставшее модным после того, как неоднократно прозвучало в инаугурационной речи Владимира Путина) звучали в положительном контексте, то "санкции" и "протекционизм" в речах участников бизнес-диалога обрели почти ругательный оттенок.

Что общего у бизнеса России и Германии?

Тон задал модератор сессии Клаус Мангольд (Klaus Mangold), призвавший бизнесменов двух стран "повышать эффективность нашего взаимодействия". Упомянув о санкциях, которые западные страны ввели после аннексии Крыма Россией, Мангольд отметил, что из пяти тысяч немецких компаний, зарегистрированных в РФ, 90 процентов предпочли остаться на российском рынке. Это, по мнению модератора бизнес-диалога, свидетельствует о "доверии между нашими странами".

Клаус Мангольд

Наибольшую часть времени из отведенных на бизнес-диалог часа с четвертью забрал заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев. Он не скупился на похвалы в адрес немецкой стороны. "Германия отличается приверженностью идеям ПМЭФ", - начал он. По мнению Груздева, у Германии и России в части ведения бизнеса много общего. Например, "повышение производительности труда". Правда, никакими конкретными примерами замминистра этот тезис не подтвердил.

Зато Алексей Груздев с уверенностью сказал, что "германский бизнес выступает против санкций" и сослался на прошлогоднее выступление Клауса Мангольда, призвавшего к продолжению business as usual. В конце выступления он провозгласил, что сотрудничество между Россией и ФРГ "выгодно обеим странам".

Перед тем, как передать слово следующему выступающему, Клаус Мангольд призвал совместными усилиями убеждать Еврокомиссию "выйти из санкционной зависимости". К кому было обращен этот призыв, осталось непонятным: Германии, по словам Мангольда, в одиночку не под силу прекратить режим санкций, а представителей других стран ЕС на этой сессии не было.

Бывший топ-менеджер Daimler-Benz Клаус Мангольд много лет был председателем Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) - организации, представляющей интересы немецкого бизнеса в РФ. Сегодня Мангольд возглавляет в Штутгарте собственную консультационную компанию Mangold Consulting, специализирующуюся на германо-российском экономическом сотрудничестве.

В немецких СМИ Клауса Мангольда называют не иначе как "кремлевским лоббистом". Известно, что с 1990-х годов он поддерживает личные связи с Владимиром Путиным, способствовал заключению нескольких крупных сделок в ЕС и активно продвигает идею отмены антироссийских санкций.

В чем цель "цифровизации"?

Пострадавшую от санкций сторону представлял председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашев. Прежде всего, он осудил "влияние внешнеполитических сил". И хотя конкретная страна названа не была, присутствующие поняли, что речь идет о США, поскольку далее Мордашев пожаловался, что "Северсталь" стала одной из первых российских компаний, попавших под новую волну санкций. Далее выступающий призвал "выйти из гонки санкций, которые не выгодны ни России, ни Германии" и "вместе выступить против протекционизма и ограничений на торговлю".

Схожие тезисы звучали в выступлениях представителей ПАО "Трубная Металлургическая Компания", Linde AG, Bayer и общественной организации "Деловая Россия". Причем, все выступавшие произносили речи на хорошем английском языке, в то время, как в наушниках для зрителей звучали синхронные переводы на русский и немецкий.

Хотя в списке выступающих был президент Siemens Russia Дитрих Мёллер (Dietrich Möller), вместо него присутствовал его заместитель Александр Либеров. Он получил слово самым последним и успел провозгласить, что целью цифровизации должны стать: снижение стоимости, повышение скорости и улучшение качества интернет-услуг. "Оцифровка позволит повысить производительность труда", - закончил он свое краткое выступление.

Когда участники бизнес-диалога поднялись со своих мест, корреспондент DW подошел к Александру Либерову и попросил его ответить на один вопрос. Узнав, что речь идет о последствиях для Siemens Russia эпизода с поставкой оборудования в аннексированный Крым, Либеров бросил: "Нет!" и решительно повернулся спиной.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Жесткою рукою, или Инаугурация Путина на фоне протестов 7 мая Владимир Путин в очередной раз занял пост президента РФ. За 2 дня до этого власти жестко разогнали акции протеста против инаугурации "Он нам не царь". Сергей Елкин о методах правления нового старого президента.

Российская политика в карикатурах Чего ждать Медведеву от нового срока Путина Владимир Путин может предложить кандидатуру премьер-министра сразу после инаугурации. Будет ли это снова Дмитрий Медведев, гадает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Свобода печати по-русски 3 мая - Всемирный день свободы печати. Правда, некоторые в России эту свободу понимают по-своему, считает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Примерит ли Россия армянский сценарий? События в Армении продолжают развиваться стремительно. Мирные протесты охватили уже всю страну. Карикатурист Сергей Елкин об армянском сценарии и о том, кому он к лицу.

Российская политика в карикатурах Между Россией и офшорами - от чего страдают олигархи Хранить деньги на родине? Или в офшорах? Карикатурист Сергей Елкин сочувствует российским олигархам, перед которыми то и дело встает сложный выбор между чумой и холерой.

Российская политика в карикатурах Кора дуба от всех болезней, или Какой народ - такие и лекарства Андрей Макаревич разразился острой критикой в адрес депутатов, советовавших россиянам лечиться корой дуба и боярышником, а заодно и самих россиян, терпящих подобные "эксперименты" над собой. Взгляд Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Армения в свободном полете - кто следующий? Неожиданная развязка политической ситуации в Армении и отставка Сержа Саргсяна, к которой его вынудили протестующие, вряд ли обрадовали Кремль. Почему - в карикатуре Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Армянский протест и отставка Саргсяна: взгляд из Москвы Протестующие в Армении ликуют – им удалось добиться отставки Сержа Саргсяна, экс-президента страны, который намеревался стать премьером. Сергей Елкин о том, кого такое развитие ситуации не порадовало.

Российская политика в карикатурах Прямые полеты в США: близится закрытие Америки? Российский МИД предупредил о возможном прекращении прямого авиасообщения между РФ и США. Причина - якобы проблемы экипажей "Аэрофлота" с визами. Взгляд Сергея Елкина на предостережения МИДа.

Российская политика в карикатурах Российская экономика в одной картинке По данным Forbes, в 2018 году в России стало на 29 долларовых миллиардеров больше. При этом реальные доходы россиян падают уже четыре года подряд. Взгляд Сергея Елкина на ситуацию в экономике РФ.

Российская политика в карикатурах Роскомнадзор охотится за Telegram по всему интернету Роскомнадзор заблокировал почти два миллиона сайтов, пытаясь добиться ограничения доступа к мессенджеру Telegram. Взгляд Сергея Елкина на действия ведомства.

Российская политика в карикатурах По кому ударит российский ответ на американские санкции Госдума рассматривает законопроект о введении ответных санкций в отношении США. Сергей Елкин о том, кого в первую очередь затронут "антисанкции".

Российская политика в карикатурах Роскомнадзор вцепился в Telegram Суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Его заблокируют "в ближайшее время", заявил глава ведомства и уточнил: "Когда нападу - не скажу". Сергей Елкин об атаке на мессенджер.

Российская политика в карикатурах Последствия санкций США: для рубля настали тяжелые времена На фоне новых санкций и обострения ситуации в Сирии курс рубля к евро достиг минимального значения за последние полтора года. Сергей Елкин о перспективах российской валюты.

Российская политика в карикатурах Дерипаска в санкционном списке США: вслед за Рыбкой уплыло полцарства После попадания Олега Дерипаски в санкционный список США акции его компании "Русал" упали более чем на 48 процентов. Скандал с Настей Рыбкой аукнулся олигарху, считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина.

Российская политика в карикатурах В аргентинском кокаиновом скандале замешаны спецслужбы РФ? В истории с обнаружением в посольстве РФ в Аргентине 400 кг кокаина больше вопросов, чем ответов. Карикатурист Сергей Елкин о сомнительном использовании щита и меча - символа спецслужб.

Российская политика в карикатурах "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа? После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

Российская политика в карикатурах Путин и атомное оружие: когда ракеты служат рупором Громкие заявления Владимира Путина об испытаниях Россией новых видов ракетного оружия не остались незамеченными за рубежом. Карикатурист Сергей Елкин о риторике президента РФ.

Российская политика в карикатурах У кого Владимир Путин научился пугать мир ракетами В послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новой российской атомной ракете. Карикатурист Сергей Елкин знает, кого это известие возмутило больше всего.

Российская политика в карикатурах "Газпром" - ручной монстр Владимира Путина "Газпрому" исполнилось 25 лет. За это время концерн превратился в мощный политический инструмент, которым умело пользуется Владимир Путин. Карикатура Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Рыбке на YouTube вход (заплыв) запрещен YouTube потребовал от канала "Навальный Live" удалить программу про Олега Дерипаску, Сергея Приходько и Настю Рыбку. Карикатурист Сергей Елкин проиллюстрировал этот запрет.

Российская политика в карикатурах Олимпиада, МОК и российские спортсмены: снова вместе? Международный спортивный арбитраж (CAS) признал неправомерным отстранение от Олимпиады в Пхёнчхане 28 российских атлетов. Карикатурист Сергей Елкин об их победе в баттле с МОК.

Российская политика в карикатурах Как Путин может отреагировать на "Кремлевский доклад" Вашингтон опубликовал "Кремлевский доклад". В нем - 210 лиц из окружения Путина, которым угрожают санкции США. Карикатурист Сергей Елкин - о возможной реакции российского президента.

Российская политика в карикатурах ЕС и Россия спорят о поставках свинины: дело не в санкциях Еще до продэмбарго Россия запретила импорт свинины из стран Евросоюза. Брюссель требует за это компенсацию в 1,4 млрд евро. Карикатурист Сергей Елкин увидел этот спор так.

Российская политика в карикатурах 8 лет для Улюкаева - много или мало? Сечин знает ответ Экс-министр Алексей Улюкаев приговорен к 8 годам по обвинению в получении взятки от "Роснефти". О том, как мог отреагировать на решение суда глава "Роснефти" Игорь Сечин - в карикатуре Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Иностранные СМИ в России как "иноагенты" Зарубежные СМИ в России могут быть отнесены к категории "иностранных агентов", а свои публикации им придется помечать специальным образом. Так? - спрашивает Сергей Елкин. Автор: Сергей Елкин

