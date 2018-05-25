 Как послу ФРГ в Украине за ″Северный поток - 2″ оправдываться пришлось | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 25.05.2018

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Украина

Как послу ФРГ в Украине за "Северный поток - 2" оправдываться пришлось

Киев эмоционально реагирует на строительство газопровода "Северный поток - 2" в обход Украины. Эта тема заняла главное место в дискуссии об украино-германских отношениях с участием посла ФРГ.

Ukraine Kiew Diskussion Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Ukraine mit der neuen Bundesregierung (DW/A. Magazova)

Строительство второй нитки газопровода "Северный поток" между Россией и Германией в обходУкраины - щекотливый вопрос в отношениях с Германией. Насколько эмоционально он воспринимается украинцами, пришлось испытать на себе послу ФРГ в Украине Эрнсту Райхелю в ходе дискуссии об украино-германских отношениях, организованной центром "Новая Европа" и состоявшейся в четверг, 24 мая, в Киеве.

Планировалось, что участники из Украины и Германии обсудят на встрече дальнейшие пути сотрудничества между странами после формирования нового правительства в Берлине. Однако разговор быстро изменил направление. Стало понятно, насколько актуальным и чувствительным на данный момент для украинско-немецких отношений является вопрос строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Германия - друг Украины"

"Германия - крупнейший гуманитарный партнер Украины. Мы - ваши друзья. Пожалуйста, относитесь к нам как к друзьям. Если возникают какие-то недоразумения - давайте решать эти вопросы рационально", - с этих слов начал выступление Эрнст Райхель.

Строительство Северного потока - 2 в немецком городе Лубмине

Строительство "Северного потока - 2" в немецком городе Лубмине

Посол с гордостью напомнил о "беспрецедентном уровне поддержки", которую Германия оказывает Украине в ходе конфликта на востоке страны. Райхель, в частности, упомянул о том, что именно ФРГ с 2014 года выделила Украине около одного миллиарда евро на грантовую поддержку, а также предоставляет 25 процентов всей финансовой помощи из ЕС. Однако в речи чувствовалось, что посла не оставляет равнодушным критика в адрес Берлина, все чаще раздающаяся в Украине после начала строительства "Северного потока - 2".

По словам Райхеля, его беспокоит тот факт, что дискуссия о новом газопроводе в украинском обществе ведется в формате "враг-друг". "Германия - друг Украины", - неутомимо повторял посол. - Но даже между друзьями не всегда бывает согласие по всем вопросам. И мы, возможно, более полезные друзья, чем те, кто всегда говорят только то, что от них хотят услышать".

Герхард Шрёдер пожимает руку Владимиру Путину

Герхард Шрёдер на инаугурации Владимира Путина

Немецкого дипломата не вывели из равновесия и вопросы из публики, в которых строительство газопровода в обход Украины сравнивали даже с пактом Молотова - Риббентропа. Зато довольно эмоционально Эрнст Райхель прокомментировал обвинения в "шредеризации Германии", которые ему приходится нередко слышать в Украине из-за строительства "Северного потока - 2". Речь идет о роли, которую играет бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер (Gerhard Schröder) в лоббировании интересов российских энергетических компаний. "Следует понимать, что Шредер - политик прошлого, а не будущего", - отрезал Райхель. Такая украинская риторика, по его мнению, не способствует сближению страны с Германией.

Украинский дипломат о газе и морали

Василий Хименец, директор Первого европейского департамента МИД Украины призвал немецких партнеров понять Украину. Украинский дипломат дал понять, что ситуация вокруг "Северного потока - 2" не та, которую хотели бы видеть в его стране. Представитель украинского внешнеполитического ведомства заверил, что Киев будет бороться против этого газопровода "до последнего". "Помимо финансовых и бизнес-факторов этого проекта не стоит забывать и о вопросах морали", - с необычным для дипломата пафосом заметил Василий Хименец.

"В Германии также продолжаются обсуждения моральной стороны проблемы", - подхватил Эрнст Райхель. И тут же нанес ответный выпад. "Раньше Украина полностью обеспечивалась российским газом. Теперь европейские компании покупают газ в РФ и продают его обратно в Украину. Мы бы все замерзли зимой без газа из России", - аргументировал немецкий посол.

Контекст

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"Строительство "Северного потока - 2" - психологически и эмоционально очень тяжелый вопрос", - Райхель тщательно подбирал слова, стремясь показать, что он понимает обеспокоенность украинцев и в то же время объяснить и точку зрения немецкой стороны. По мнению посла, в этой ситуации следует искать баланс между реальностью и моралью. И именно это пытается сейчас делать немецкое правительство, заверил он.

Глава немецкого посольства в Украине напомнил, что "Северный поток - 2" - это проект не немецкого правительства, а "Газпрома" и пяти европейских энергетических компаний, только две из которых немецкие. "Если германское правительство однажды скажет, что оно запрещает реализацию этого проекта, "Газпром" обратится в суд и выиграет процесс", - констатировал Эрнст Райхель.

Не только "Северный поток - 2"

Насколько бы сильными ни были эмоции при обсуждении раздражающего украинскую сторону проекта "Северный поток - 2", дискуссия о германо-украинских отношениях не ограничилась только этой темой.  Елена Стахурская из Немецко-украинской промышленно-торговой палаты в своем выступлении говорила о тесных экономических связях двух стран: в Украине работают 2,5 тысячи немецких предприятий, обеспечивающих около 35 тысяч рабочих мест.

"У нас есть истории успеха немецких инвесторов, работающих в Украине. Мы можем надеяться на то, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе нам удастся привлечь на украинский рынок новые немецкие компании", - сказала Елена Стахурская. Своим оптимизмом она словно пыталась сгладить эмоциональный разговор о газопроводе, который так неожиданно занял едва ли не главное место в дискуссии о сотрудничестве Украины и Германии.

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    Автор: Андрей Гурков


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