Как послу ФРГ в Украине за "Северный поток - 2" оправдываться пришлось

Киев эмоционально реагирует на строительство газопровода "Северный поток - 2" в обход Украины. Эта тема заняла главное место в дискуссии об украино-германских отношениях с участием посла ФРГ.
Строительство второй нитки газопровода "Северный поток" между Россией и Германией в обходУкраины - щекотливый вопрос в отношениях с Германией. Насколько эмоционально он воспринимается украинцами, пришлось испытать на себе послу ФРГ в Украине Эрнсту Райхелю в ходе дискуссии об украино-германских отношениях, организованной центром "Новая Европа" и состоявшейся в четверг, 24 мая, в Киеве.
Планировалось, что участники из Украины и Германии обсудят на встрече дальнейшие пути сотрудничества между странами после формирования нового правительства в Берлине. Однако разговор быстро изменил направление. Стало понятно, насколько актуальным и чувствительным на данный момент для украинско-немецких отношений является вопрос строительства газопровода "Северный поток - 2".
"Германия - друг Украины"
"Германия - крупнейший гуманитарный партнер Украины. Мы - ваши друзья. Пожалуйста, относитесь к нам как к друзьям. Если возникают какие-то недоразумения - давайте решать эти вопросы рационально", - с этих слов начал выступление Эрнст Райхель.
Посол с гордостью напомнил о "беспрецедентном уровне поддержки", которую Германия оказывает Украине в ходе конфликта на востоке страны. Райхель, в частности, упомянул о том, что именно ФРГ с 2014 года выделила Украине около одного миллиарда евро на грантовую поддержку, а также предоставляет 25 процентов всей финансовой помощи из ЕС. Однако в речи чувствовалось, что посла не оставляет равнодушным критика в адрес Берлина, все чаще раздающаяся в Украине после начала строительства "Северного потока - 2".
По словам Райхеля, его беспокоит тот факт, что дискуссия о новом газопроводе в украинском обществе ведется в формате "враг-друг". "Германия - друг Украины", - неутомимо повторял посол. - Но даже между друзьями не всегда бывает согласие по всем вопросам. И мы, возможно, более полезные друзья, чем те, кто всегда говорят только то, что от них хотят услышать".
Немецкого дипломата не вывели из равновесия и вопросы из публики, в которых строительство газопровода в обход Украины сравнивали даже с пактом Молотова - Риббентропа. Зато довольно эмоционально Эрнст Райхель прокомментировал обвинения в "шредеризации Германии", которые ему приходится нередко слышать в Украине из-за строительства "Северного потока - 2". Речь идет о роли, которую играет бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер (Gerhard Schröder) в лоббировании интересов российских энергетических компаний. "Следует понимать, что Шредер - политик прошлого, а не будущего", - отрезал Райхель. Такая украинская риторика, по его мнению, не способствует сближению страны с Германией.
Украинский дипломат о газе и морали
Василий Хименец, директор Первого европейского департамента МИД Украины призвал немецких партнеров понять Украину. Украинский дипломат дал понять, что ситуация вокруг "Северного потока - 2" не та, которую хотели бы видеть в его стране. Представитель украинского внешнеполитического ведомства заверил, что Киев будет бороться против этого газопровода "до последнего". "Помимо финансовых и бизнес-факторов этого проекта не стоит забывать и о вопросах морали", - с необычным для дипломата пафосом заметил Василий Хименец.
"В Германии также продолжаются обсуждения моральной стороны проблемы", - подхватил Эрнст Райхель. И тут же нанес ответный выпад. "Раньше Украина полностью обеспечивалась российским газом. Теперь европейские компании покупают газ в РФ и продают его обратно в Украину. Мы бы все замерзли зимой без газа из России", - аргументировал немецкий посол.
"Строительство "Северного потока - 2" - психологически и эмоционально очень тяжелый вопрос", - Райхель тщательно подбирал слова, стремясь показать, что он понимает обеспокоенность украинцев и в то же время объяснить и точку зрения немецкой стороны. По мнению посла, в этой ситуации следует искать баланс между реальностью и моралью. И именно это пытается сейчас делать немецкое правительство, заверил он.
Глава немецкого посольства в Украине напомнил, что "Северный поток - 2" - это проект не немецкого правительства, а "Газпрома" и пяти европейских энергетических компаний, только две из которых немецкие. "Если германское правительство однажды скажет, что оно запрещает реализацию этого проекта, "Газпром" обратится в суд и выиграет процесс", - констатировал Эрнст Райхель.
Не только "Северный поток - 2"
Насколько бы сильными ни были эмоции при обсуждении раздражающего украинскую сторону проекта "Северный поток - 2", дискуссия о германо-украинских отношениях не ограничилась только этой темой. Елена Стахурская из Немецко-украинской промышленно-торговой палаты в своем выступлении говорила о тесных экономических связях двух стран: в Украине работают 2,5 тысячи немецких предприятий, обеспечивающих около 35 тысяч рабочих мест.
"У нас есть истории успеха немецких инвесторов, работающих в Украине. Мы можем надеяться на то, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе нам удастся привлечь на украинский рынок новые немецкие компании", - сказала Елена Стахурская. Своим оптимизмом она словно пыталась сгладить эмоциональный разговор о газопроводе, который так неожиданно занял едва ли не главное место в дискуссии о сотрудничестве Украины и Германии.
Смотрите также: