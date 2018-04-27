Как получить политическое убежище в Германии?

В чем разница между мигрантами и беженцами? Кто имеет право на получение убежища в Германии, а кто получит отказ и будет вынужден покинуть территорию ФРГ? Как работает процедура выдворения иностранцев из страны? Ответы на эти и другие вопросы - в справке DW.

Мигранты

Термин "мигранты" используется для обозначения лиц, сменивших свое место жительства. Обычно о миграции говорят в том случае, если человек принимает решение о переселении добровольно (к примеру, чтобы улучшить свои жизненные условия), но ему не угрожает опасность. Если кто-то покидает свою страну, спасаясь от голода или последствий землетрясения, то, согласно Женевской конвенции, он тоже является мигрантом, а не беженцем, и не подпадает под ее защиту, отмечается на сайте министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ. В таких случаях говорят о "вынужденной миграции".

Кто имеет право на убежище в Германии?

Преследуемые по политическим мотивам защищены Основным законом Германии и могут претендовать на политическое убежище. Беженцами юридически считаются лица, которые имеют право на международную защиту в соответствии с Женевской конвенцией по беженцам. Согласно этому документу, каждый человек, который на родине подвергается преследованию "по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе (в том числе, по признаку сексуальной ориентации) или из-за политических убеждений" и поэтому должен ее покинуть, может просить убежища в Германии.

Ограничения при получении убежища в ФРГ

Не каждое противоправное действие государства, даже если оно затрагивает один из упомянутых выше признаков, является причиной для получения убежища, указывается на сайте Федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF).

Чтобы претендовать на статус беженца, речь должна идти, во-первых, о целенаправленном правонарушении, которое, во-вторых, всей своей сутью направлено на изоляцию пострадавших в обществе. Кроме того, это должно быть настолько грубое нарушение, что оно выходит далеко за пределы того, что житель этого государства обычно вынужден выносить. Как правило, во внимание принимается только преследование со стороны государства.

Исключения могут действовать, когда есть основания исходить из того, что преследование не со стороны государства организовано или потворствуется властями. Кризисные ситуации - такие, как нищета, голод, гражданская война, природные катастрофы или отсутствие перспектив на родине, как правило, не являются причинами для получения политического убежища в Германии, утверждается на сайте BAMF.

Убежище по гуманитарным соображениям

При этом тем, кто бежит от войны и насилия, убежище все же может быть предоставлено по гуманитарным соображениям, что также позволяет получить официальный статус беженца. В разгар миграционного кризиса в Германии в 2015 году под эти категории подпадали граждане Сирии и Эритреи.

Центр размещения беженцев в баварском Бамберге

Однако в ноябре 2016 года Высший административный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн вынес решение, согласно которому, граждане Сирии, покинувшие страну из-за гражданской войны, могут рассчитывать лишь на субсидиарную защиту. Такой статус предоставляют сроком на один год с возможностью дальнейшего продления и не включает в себя право на воссоединение семьи в течение первых двух лет.

Когда предоставление убежища исключено

Как объясняет BAMF, предоставление убежища исключено, если человек въехал в Германию через "безопасную третью страну". Такими, согласно немецкому закону об убежище, признаются все государства ЕС, а также Швейцария и Норвегия. Убежище также не будет предоставлено и в том случае, если человека невозможно вернуть в эту третью страну, поскольку в заявлении она не указана соискателем. Делается это в соответствии с Дублинским соглашением, заключенным странами-членами ЕС в 2003 году. Его основной принцип гласит: заявление соискателя убежища должно рассматриваться в первой стране ЕС, границу которой он пересек.

Кроме того, иностранец не может получить убежище, если он совершил военное или тяжкое уголовное преступление за пределами Германии, а также совершал действия, противоречащие принципам и целям ООН, представляет угрозу для безопасности немецкого государства, или же если он представляет общественную опасность, поскольку приговорен к лишению свободы за особо тяжкое преступление.

Что такое "безопасные страны происхождения"?

Изначально мало шансов получить убежище в Германии имеют выходцы из так называемых "безопасных стран происхождения". Согласно закону, такими считаются страны, в которых "не имеют место ни политические преследования, ни негуманные и унижающие достоинство наказания и обращение с людьми". Впрочем, это отнюдь не означает, что соискатель убежища из такой страны будет незамедлительно выдворен из ФРГ: если иностранец предоставляет доказательства его политического преследования, их в любом случае рассматривают в индивидуальном порядке.

В целом же ходатайства граждан из "безопасных стран происхождения" обычно отклоняются. В начале 2018 года в список "безопасных стран", депортация в которые допускается по упрощенной процедуре, внесли Алжир, Марокко и Тунис. Ранее этот список пополнился Сербией, Македонией, Боснией и Герцеговиной, а также Албанией, Косово и Черногорией. Кроме того, в этот список попадают все прочие страны, если доля их граждан, получающих в Германии убежище, не превышает пяти процентов от общего числа подавших заявление.

Соискатели убежища

Соискателями убежища называют людей, подавших соответствующее прошение и ожидающих ответа от властей принимающей страны. В Германии решение о предоставлении статуса беженца выносит Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF).

До получения ответа соискатели могут жить только в центрах приема беженцев и не имеют права на работу. Обычно заявление рассматривается в течение трех месяцев, однако в разгар миграционного кризиса приходилось ждать ответа BAMF до года. Иностранец, получивший статус беженца, получает право находиться в Германии три года и может искать работу. По истечении этого срока статус беженца перепроверяют.

Что происходит, если проситель получает отказ?

С 2016 года чиновники Федерального ведомства по делам миграции и беженцев в ускоренном порядке рассматривают заявления тех мигрантов, которые имеют мало шансов на получение убежища. На обработку их заявок отводится одна неделя. В случае отрицательного ответа иностранцу грозит выдворение из ФРГ: он должен покинуть центр приема беженцев в течение трех недель.

Полицейские выдворяют из Германии выходца из Сербии

Решение BAMF, впрочем, можно обжаловать в судебном порядке. В то же время отказ в предоставлении убежища не означает автоматического лишения права на пребывание в стране. По целому ряду причин соискатель может легально избежать депортации. Так, если у беженца нет паспорта или состояние его здоровья не позволяет ему отправляться в путь, ему предоставляется временная отсрочка высылки (Duldung). Это также относится и к несовершеннолетним соискателям убежища, въехавшим в ЕС без сопровождения взрослых.

Кто такие "контингентные беженцы"?

Согласно немецкому законодательству, "контингентными беженцами" (Kontingentflüchtlinge) являются беженцы из кризисных регионов мира, которые были приняты Германией в рамках актов международной гуманитарной помощи. В частности, речь идет об определенных группах иностранцев, получивших это право по гуманитарным причинам или в связи с "политическими интересами ФРГ".

В 1975 году статус "контингентных беженцев" получили около 30 000 вьетнамцев, которые бежали из Южного Вьетнама после установления там коммунистического режима. А с 1990-х годов такой статус предоставляется эмигрантам еврейского происхождения из республик бывшего СССР.

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