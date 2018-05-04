 Как показывают Степана Бандеру в Берлине | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.05.2018
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Культура и стиль жизни

Как показывают Степана Бандеру в Берлине

​​​​​​​Степан Бандера - одна из самых противоречивых исторических фигур. Кто и почему решил написать хип-хоп про лидера украинского национального движения?

Юрий Гуржи и Марина Френк

Юрий Гуржи и Марина Френк

В театре имени Максима Горького на сцене Студии Я, одной из экспериментальных площадок Берлина, поставили спектакль о Степане Бандере. Это совместная работа берлинского музыканта украинского происхождения, лидера группы RotFront  Юрия Гуржи и немецкой актрисы, родившейся в Молдове, Марины Френк. Они выбрали необычный формат хип-хоперы. Сочетая классический и современный жанры, они пересказывают жизнь идеолога украинского национального движения Степана Бандеры и подчеркивают неоднозначность его фигуры: в спектакле, к примеру, несколько раз повторяется трек "Monster or Hero". Спорные факты его биографии тоже не остаются без внимания: в частности, во время исполнения песни "Jewish Question" на задник проецируются цитаты членов ОУН о евреях. Как относиться к этому политическому деятелю, зрители должны решить сами. Корреспондент DW поговорила с Юрием Гуржи об этом театральном эксперименте.

DW: Почему вы решили поставить спектакль о Степане Бандере?

Юрий Гуржи: Меня как украинского еврея очень волнует эта тема, потому что о ней тяжело говорить спокойно. Это неудобный разговор, неприятный.

Несколько лет назад на Бродвее поставили хип-хоперу о Гамильтоне, видном американском государственном деятеле. Это гениально: отлично зарифмованный перевод исторической темы как бы на другой язык, не созданный для этого.

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Вышло очень гармонично, ведь хип-хоп - это музыкальная форма, в которую вмещается максимум информации. Мы с Мариной уже делали один исторический проект, и хотелось продолжить эксперименты в этом же русле.

- На каком историческом материале основаны тексты ваших песен?

- Нам поставили временные рамки: нужно было сделать спектакль на час, поэтому вошло далеко не все - сама тема намного шире. Я прочитал очень много книг по истории Украины, авторы которых живут за ее пределами, например, "Украина: История" Ореста Субтельного и колоссальный труд Россолински-Либе. Они показывают контекст, что очень важно.

- И какое отношение к Бандере у вас вызвали эти книги?

- Сказать, что он вызывает у меня восхищение или ненависть, я не могу, это комплексное чувство. Он - человек неотделимый от своей эпохи, продукт времени и обстоятельств, которого если и можно судить, то только по законам того времени. Он не мой герой. Но нужно четко разграничивать: вот Бандера как персонаж истории, а вот то, что из него слепили после смерти. Это отдельный интереснейший предмет для изучения.

То, чем фигура Бандеры является сейчас для Украины и России, имеет слабое отношение к тому, кем он на самом деле был. Большинство людей, которые обвиняют каких-то мифических бандеровцев, и те, кто, с другой стороны, себя бандеровцами называют, часто не обладают достаточным количеством информации.

- Почему одна историческая фигура так по-разному воспринимается?

- России нужен был такой антигерой, потому что хорошо иметь условного "Гитлера". Людям нужен образ, и когда он есть, против него легко настроить. Есть мнение, что Бандера был избран, чтобы стать таким символом. Этот вопрос я задавал многим своим украинским друзьям, литераторам, культуртрегерам. Среди них не было ни одного фаната Бандеры, но я встретил много довольно неожиданных мнений. Например, что Бандера - проект КГБ.

С 1941 года он не возвращался в Украину, в течение 18 лет до своей гибели в 1959 году координировал партизанскую войну в Украине. Но мне не хватает фантазии, чтобы представить, как без телефона и интернета можно было руководить подпольной борьбой из Германии. Мне кажется, что для украинцев он являлся довольно абстрактным символом: никто его не видел, он был далеко. Еще одна оригинальная теория, что выбор пал на Бандеру, а не на Шухевича, скажем, только из-за певучести его фамилии. 

Памятник Степану Бандере во Львове

Памятник Степану Бандере во Львове

- Почему спектакль появился не в разгар российско-украинского конфликта, а только сейчас?

- Эта тема вновь вышла на передний план, но она была актуальна еще в 1950-60-е годы. Вообще инициатива исходила от берлинского театра имени Горького, они делают серию мероприятий "Mythen der Wirklichkeit" ("Мифы действительности" - Ред.) и в 2016 году предложили мне поставить что-то на украинскую тему. За несколько месяцев мы написали все эти песни. На нас лежала большая ответственность, потому что тема взрывоопасная.

Марина Френк писала тексты очень быстро, у нее любовь к деталям. Четыре года жизни Бандеры в концлагере - одна из самых спорных тем. Но есть такой штрих: он жил в отдельной комнате, где у него вроде бы были картина и ковер. Марина уцепилась за эту деталь и написала песню "Teppich im KZ" ("Ковер в концлагере" - Pед.)

- На ваш спектакль приходят, в основном, немцы. Как реагирует публика?

- Я не предвидел, что реакция будет настолько благодарная и позитивная. Мы были уверены, что сделали очень радикальную постановку. Некоторые вещи очень важно проговаривать, надо уметь над ними смеяться и приблизиться к ним с другой стороны. Темы Второй мировой и Холокоста уже перестали быть табуированными. Существует много материала с политической сатирой - от чаплинского "Великого диктатора" до "Продюсеров" Мела Брукса.

- Вы не собираетесь привезти "Бандеру" в Россию или Украину?

- В Россию - нет,  при нынешней ситуации это невозможно. А из Украины уже было два-три запроса, но пока они ни во что не вылились. Театр - это долгая и сложная история, нужно найти финансирование и площадку.

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    Автор: Элла Володина


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