Как показать россиянам, что они не в кольце врагов?

"Через пять лет никаких виз не будет", - обещал россиянам председатель Еврокомиссии. Звали его тогда Романо Проди. А было это в 2003 году - задолго до Майдана, аннексии Россией Крыма, подстрекательства сепаратистов Донбасса и возведения неприступных пропагандистских стен "осажденной крепости".

В то время именно Германия, опасаясь наплыва русских мафиози, была в числе десятка стран ЕС, выступавших против отмены визового режима. Кто знает, как повернулось бы дело, имей россияне уже с начала нулевых годов возможность свободно ездить в Европу и лично убеждаться в том, что европейцы вовсе им не враги. Что говорят в Германии теперь? Как вести дела с Россией так, чтобы критическое отношение ЕС к политике Кремля рядовые россияне не принимали на свой счет?

Россия больше, чем Кремль

Директор берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse) считает, что "на Западе в настоящее время - на политическом уровне или в публичном дискурсе - не в достаточной мере подчеркивают, что не следует ставить знак равенства между Путиным, его политикой - и Россией, россиянами".

Гвендолин Зассе

Ни в одной стране мира, будь то авторитарной или демократической, не следует отождествлять правительство с населением. Особенность авторитарных государств состоит в том, пояснила она в беседе с корреспондентом DW, что в них труднее оценить такую дистанцию, поскольку выборы нельзя считать реальным измерителем поддержки власти снизу.

Но антикоррупционное движение Навального, протесты против попыток Кремля контролировать интернет, различные локальные и региональные выступления против, например, сноса жилых кварталов, действий властей в случае крупного пожара или отравляющих здоровье местных жителей свалок - все это для Гвендолин Зассе примеры того, как части российского общества выражают свое недовольство существующим режимом.

США - не Трамп, Россия - не Путин

Ведущий эксперт по России Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister) также считает, что "немецкие и европейские политики часто ошибочно думают, что российское население горой стоит за политику Путина, и в самом деле отождествляют его со всей Россией".

Отчасти он объясняет это воздействием кремлевской пропаганды. Но главную причину видит в том, что немецкие СМИ недостаточно дифференцированно освещают происходящее в России, что они сфокусированы на Путине. "А у политиков из Германии и ЕС мало собственных контактов с представителями общественности России", - сетует эксперт.

Рольф Мютцених

Критически к подходу западных СМИ относится и внешнеполитический эксперт социал-демократической фракции в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich), считающий, что они "зачастую зациклены" на Путине и упускают из виду общественные тенденции в России. "Неверно отождествлять внешнюю политику или правительство страны со всей страной, - сказал депутат в интервью DW. - США это, разумеется, больше, чем Трамп, то же самое относится к России и Путину".

Исполнительный директор немецкой неправительственной организации "Немецко-русский обмен" Штефан Мелле (Stefan Melle) также твердо убежден, что неправильно отождествлять Путина со всей Россией, что в стране есть сотни тысяч, миллионы людей, не согласных с политикой Кремля.

"Но Путин, разумеется, пользуется сильной поддержкой, - признает он. - Это связано не в последнюю очередь с тем, что в политическом пространстве доминирует одна вполне определенная сила, другим в нем места нет". Если же в этом пространстве вдруг появляется, как в случае с Алексеем Навальным, деятель, который воспринимается как дееспособная альтернатива, то его, указывает Мелле, сразу же нейтрализуют судебными процессами.

Почему советская пропаганда была менее эффективной?

Исполнительный директор Германо-российского форума - немецкой неправительственной организации - Мартин Хоффман (Martin Hoffmann), напротив, считает, что не следует проводить водораздел между российским президентом и рядовыми россиянами.

Мартин Хоффман

"Это противоречит всему накопленному опыту, - заявил он в интервью DW. - Любая конфронтация Запада с Кремлем приводит только к тому, что люди еще теснее сплачиваются вокруг своего президента, исключение составляет разве что пара интеллектуалов, которые смотрят на вещи иначе".

Еще совсем молодым человеком Хоффман учился в Москве в одном из советских институтов. "Тогда тоже была пропаганда, но у людей, с которыми я имел дело, - вспоминает он, - даже в самые жесткие советские времена не было таких представлений о враждебном Западе".

Советская пропаганда, по его мнению, не была столь успешной, как сегодняшняя российская потому, что многие западные страны в те годы проводили в отношении СССР более искусную, чем сегодня, политику, не задевавшую простых людей.

Не оправдать негативных ожиданий!

На Западе, считает Хоффман, совершают ошибку, когда критикуют проекты, способные стать связующими элементами с Россией - будь то Олимпиада в Сочи или допинг в российском спорте. "Это задевает и простых россиян, их обижает, что спортсмены из России не могут выступать под своим флагом", - считает он.

Скоро чемпионат мира по футболу

Но вот предстоящий скоро в России чемпионат мира по футболу, по его мнению, предоставляет Западу прекрасную возможность продемонстрировать, что он не имеет ничего против россиян и развеять бытующие стереотипы. Надо сказать, что мы ценим Россию, которая приложила столько усилий для организации этого футбольного праздника, что прекрасно к нему подготовилась.

"В России ожидают, что и в этот раз Запад не оценит по достоинству подготовку к чемпионату, что будет критиковать, - пояснил Хоффман. - Но если Запад эти ожидания не оправдает, если сделает акцент на позитивных моментах, оценит российские усилия по подготовке и организации чемпионата, то россияне отнесутся к этому хорошо".

Штефан Мелле обращает в этой связи внимание на опыт отношений между ГДР и ФРГ в годы холодной войны, когда западные немцы поддерживали сотни, тысячи контактов с жителями Восточной Германии на самом разном уровне.

"Эти контакты поощрялись правительством ФРГ, что отвечало желаниям многих восточных немцев, - указывает Мелле. - В результате, когда появилась политическая возможность, жители двух немецких государств пошли навстречу друг другу не враждебно, а дружественно". Вот и усилия, направленные на улучшение отношений с Россией, должны быть нацелены на людей. "Им надо дать понять, что мы - на Западе - им не враги", - заявил он.

Расширять контакты вопреки охлаждению отношений

Этой цели, считают все опрошенные DW эксперты, может служить расширение контактов на самых разных общественных уровнях - партнерство городов, школьные и студенческие обмены, стипендии европейских университетов специально для учащихся из России, культурное и научное сотрудничество. "Пусть в настоящий момент наши предложения обмена по линии школ и ВУЗов и не принимаются в России, - считает Гвендолин Зассе, - делать их все равно надо".

Штефан Мелле

Штефан Мелле позитивно оценивает тот факт, что в программу кооперации с гражданскими обществами стран "Восточного партнерства" МИД Германии включил и Россию. Он предлагает не жалеть денег и на мероприятия в рамках двусторонних тематических лет, таких как "год молодежи" или скорый "год науки" попеременно то в России, то в Германии.

Внешнеполитический эксперт парламентской фракции ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) считает примечательным тот факт, что "несмотря на растущее недоверие в отношениях между ЕС и Россией, молодежные и научные обмены по-прежнему работают хорошо".

Кизеветтер - не сторонник отмены санкций Евросоюза, называет их "средством внешней политики, позволяющим дать понять, что Россия своим поведением нарушает закрепленные в международных соглашениях нормы и принципы, в частности, принципы территориальной целостности и неприкосновенности границ", а также показать, что "военная агрессия не остается без последствий". Вместе с тем, сказал он корреспонденту DW, "в политике санкций всегда должно быть четко прописано, против кого они направлены, а именно, против правящей элиты".

В Европу без виз?

Столь же дружно, как за расширение межобщественного сотрудничества, собеседники DW ратуют за либерализацию визового режима.

"Я всегда выступала за визовые облегчения для жителей России, - напомнила Марилуизе Бек (Marieluise Beck) из Центра либеральной современности (Zentrum für liberale Moderne). - Надо сделать все, чтобы противодействовать процессу отчуждения между российским и немецким населением".

В прежнем составе бундестага Бек была депутатом от партии "Союз-90"/"зеленые", фракция которой несколько раз, в том числе, в сентябре 2016 года требовала либерализации визового режима в отношениях с Россией. Бек приводит в пример Францию, которая для молодых белорусов в возрасте до 25 лет хотя бы отменила визовые сборы.

Мартин Хоффман - будь на то его воля - вообще отменил бы необходимость получения виз для российских школьников и студентов, а еще лучше, если нереально для всех жителей страны, то для россиян моложе 30 или 25 лет.

За визовые облегчения для широких слоев российского населения с самого начала конфликта в Украине выступает Штефан Майстер, но одновременно - за ограничение свободы передвижения по Европе для представителей правящей российской элиты. Штефан Мелле, однако, понимает, что довольно трудно "очертить и обосновать круг лиц, которым виза будет по-прежнему нужна". К тому же, добавил он, в таком случае может быть эффект дальнейшей солидаризации рядовых россиян с невъездными в ЕС представителями власти.

Поэтому он предлагает начать с дефиниции позитивных групп - тех россиян, которые могли бы ездить в ЕС без визы. "У людей должна быть возможность, - говорит он, - вырваться из изоляции, возможность свободно передвигаться, знакомиться с новыми людьми, получать личные впечатления, ставить под сомнение сложившиеся стереотипы и понимать, что они не окружены, как уверяет российское телевидение, со всех сторон врагами, что это просто вранье".

У официального Берлина, однако, другая точка зрения на визовую проблематику. Здесь считают визовую либерализацию элементом стратегического партнерства с Россией, о котором после аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины теперь не может быть и речи. Вернуться к проекту отмены виз, о котором Романо Проди говорил еще в 2003 году, считают в Берлине, можно будет тогда, когда отношения ЕС и России снова станут доверительными и партнерскими.

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