 Как планы Яшина стать мэром Москвы поссорили оппозицию | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 11.04.2018
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Россия

Как планы Яшина стать мэром Москвы поссорили оппозицию

Оппозиционер Илья Яшин объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на сентябрьских выборах мэра Москвы. Почему это не понравилось Дмитрию Гудкову, и как эксперты оценивают шансы Яшина?

Илья Яшин на оппозиционном митинге в Москве в декабре 2017 года

Заявление Ильи Яшина о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, вызвало неоднозначную реакцию в рядах демократической оппозиции. В то время как одни ее представители открыто поддержали политика, другие выступили в его адрес с резкой критикой.

В лагере недовольных оказался Дмитрий Гудков, который еще в феврале прошлого года тоже заявил о своих планах участвовать в выборах. "Что ж, Яшин все-таки идет в мэры, - написал политик на своей странице в Facebook. - Это его заявление нужно читать как "личные интересы всегда выше общественных". Причем личные интересы даже не столько Ильи, сколько Алексея Навального, полгода уговаривавшего его выступить в пику Гудкову".

Навальный как "ближайший союзник"

В интервью DW Яшин подчеркнул, что относится к Гудкову с симпатией и уважением. "Очевидно, что и у него, и у меня есть амбиции. Это нормально для политического процесса", - добавил лидер движения "Солидарность".

Он также заявил, что сам принимал решение об участии в выборах мэра, хотя "много с кем советовался", в том числе с Навальным, муниципальными депутатами и с активистами "Солидарности". В видеообращении, размещенном на своем канале в YouTube, Яшин заявил о том, что рассчитывает на поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого назвал своим "ближайшим союзником".

Сам Навальный выразил недоумение по поводу заявления Гудкова и поддержал выдвижение Яшина. "Яшин выдвинулся, и это хорошая новость, - написал он в своем блоге. - За последние месяцы Илья зарекомендовал себя человеком, который на самом деле работает в интересах своих избирателей".

В октябре 2017 года движение "Солидарность" одержало победу на муниципальных выборах Красносельского района Москвы, а Яшин тогда возглавил районный совет депутатов. "Я стремлюсь развивать те результаты, которых мы добиваемся на муниципальном уровне. Победа на выборах мэра позволит мне получить полномочия, достаточные для проведения общегородских качественных реформ", - пообещал Яшин в видеообращении. Политику нынешнего мэра Москвы он назвал "враждебной и варварской", обвинив столичных чиновников в коррупции.

Дебаты о выдвижении единого кандидата

В интервью DW Яшин заявил, что арбитрами между ним и Гудковым должны стать избиратели, поэтому он поддерживает идею проведения предварительного голосования (праймериз), в ходе которого должен быть определен единый кандидат, представляющий демократическую оппозицию на выборах мэра. Первым с предложением провести праймериз выступил в начале апреля Гудков.

Дмитрий Гудков

Дмитрий Гудков

Чтобы пояснить свою реакцию на выдвижение Яшина, Гудков разместил в Facebook кусок интервью лидера "Cолидарности" в программе DW "Немцова. Интервью". В нем Яшин заявлял, что "совершенно точно не будет конкурировать с Гудковым", что у демократической оппозиции должен быть единый кандидат.

Однако теперь перспектива выдвижения единого оппозиционного кандидата кажется маловероятной. Гудков четко дал понять, что больше не надеется на выдвижение демократических сил единым фронтом. "Не нужно больше спрашивать меня об объединении демократов: похоже, муниципальная кампания в Москве была исключением, но глобально ничего не меняется, потому что первая мысль всегда о том, как потопить конкурента", - написал политик в Facebook.

Касьянов: оппозиция должна объединить усилия

С точки зрения победы на выборах, два кандидата от оппозиции хуже одного: они просто растащат голоса друг друга, и "каждый, в итоге, наберет в два раза меньше, чем набрал бы один", считает политолог Аббас Галлямов.

Илья Яшин в программе DW Немцова. Интервью

Илья Яшин в программе DW "Немцова. Интервью"

Однако для перспектив демократического движения два кандидата, критикующие власть, лучше одного, добавил эксперт: "У колеблющихся избирателей должно возникнуть ощущение, что оппозиционность - это норма, а не удел маргиналов. Для этого нужно показать, что критиков много. Конечно, они не выиграют, но зато создадут задел: обеспечат общий рост протестных настроений".

Правда, в рядах самой демократической оппозиции такое мнение разделяют не все. Лидер партии ПАРНАС и бывший премьер-министр России Михаил Касьянов заявил, что дело не в конкретных именах выдвиженцев, а в объединении оппозиции, поэтому в выборах мэра должен участвовать именно единый кандидат от демократических сил. "Мы не будем поддерживать никого, если это не будет выдвижение от объединенной коалиции. Оппозиция должна объединить свои усилия", - подчеркнул он в интервью DW.

Что думают в Германии

Опрошенные DW немецкие эксперты тоже в один голос указывают на необходимость определения единого кандидата от оппозиции. Глава московского представительства Фонда имени Фридриха Наумана (Friedrich-Naumann-Stiftung) Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен (Julius von Freytag-Loringhoven) считает, что это самое главное в предвыборной борьбе. У Яшина и Гудкова разные подходы к политике, отмечает он: "Но, в конечном итоге, чтобы иметь какие-то шансы, они в любом случае должны прежде всего договориться между собой".

Контекст

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С ним согласен и ведущий эксперт по России Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister). В интервью DW он напомнил об успехе Навального, который на прошлых выборах столичного мэранабрал 27 процентов голосов. Впрочем, оба эксперта сомневаются, что Яшину или Гудкову удастся этот успех повторить. По их мнению, Навальный имеет большее влияние на массы и более известен избирателям. Навальный не может участвовать в выборах мэра в 2018 году в связи с непогашенной судимостью по делу "Кировлеса".

Участие оппозиционных сил в выборах важно особенно сейчас, когда российская экономика переживает не лучшие времена и к тому же получила дополнительный удар в виде новых санкций, считает Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен. Российские власти должны понять, что "эту страну можно модернизировать и способствовать ее продвижению вперед только при росте политической конкуренции", - подчеркнул он.

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    Автор: Ирина Филатова


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Ссылки в интернете

Блог Алексея Навального

Блог Алексея Навального

Страница Дмитрия Гудкова в Facebook

Страница Дмитрия Гудкова в Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

Доклад оппозиционеров: как изменилась Россия при Путине?  

Яшин в "Немцова.Интервью": Либеральные кандидаты в президенты позорят демократическое движение  

Российская власть и криминал: доклад оппозиционера Ильи Яшина  

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