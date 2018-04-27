 Как отмывают деньги на рынке произведений искусства | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.04.2018
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Культура и стиль жизни

Как отмывают деньги на рынке произведений искусства

Арт-рынок переживает в последние годы настоящий бум. В произведения искусства вкладывают миллионы. Но далеко не всегда ясно, откуда эти деньги.

С деньгами в руках

Расследования о Panama Papers в 2016 году, среди прочего, показали: "панамские досье" связаны и с торговлей произведениями искусства. Подставные фирмы с офшорным адресом использовались для нелегального арт-дилерства. Так создавались даже ценные коллекции, приобретенные на деньги, происхождение которых было абсолютно непрозрачным. Следы часто вели в Швейцарию, на так называемые "беспошлинные склады", то есть хранилища, находящиеся в зонах, свободных от налогообложения и таможенных пошлин. В Швейцарии их больше двухсот.

Склад шедевров

Сегодня никто уже не приходит на аукционы с кейсами, набитыми деньгами. У крупных чиновников из стран, где процветает коррупция, мафиози и миллиардеров, заработавших свои состояния не вполне легальными способами, есть адвокаты, доверенные лица, подставные фирмы... Произведения искусства как нельзя лучше подходят для отмывания денег, потому что нельзя объективно установить их точную цену. А хранить шедевры можно в беспошлинных складах. Это даже лучше, чем в банке, потому что никому не надо давать отчет, что именно там хранится и на какую сумму. А продав эти произведения искусства, можно "отмыть" деньги.

Хранилище в беспошлинной зоне аэропорта Женевы

Хранилище в беспошлинной зоне аэропорта Женевы

Известная британская журналистка Джорджина Адам познакомилась в свое время со швейцарцем Ивом Бувье, который специализируется как раз на транспортировке и хранении в зонах, свободных от таможенного обложения, произведений искусства. Бувье владеет такими хранилищами в Женеве, Люксембурге и Сингапуре. Площадь этих огромных помещений, расположенных в порту или в непосредственной близости от аэропорта, составляет десятки тысяч квадратных метров. В беседе с журналисткой Бувье утверждал, что там хранится преимущественно золото. Но, как рассказала Джорджина Адам в интервью немецкому журналу Blau, она несколько раз встречала его на художественных ярмарках, где он рекламировал свои склады в зонах "порто франко", и, кроме того, занимался арт-дилерством.

Как пытались "раскрутить" Рыболовлева

В 2015 году разразился скандал из-за иска, поданного на Бувье российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым. Миллиардер и собиратель произведений искусства пожаловался на то, что Бувье пытался продать ему картину Марка Ротко за 140 миллионов евро, рыночная стоимость которой составляла лишь половину этой суммы. В ходе разбирательств выяснилось, что Рыболовлев приобрел при посредничестве швейцарца, в общей сложности, около четырех десятков шедевров изобразительного искусства, заплатив за них, по некоторым оценкам, не меньше 2 миллиардов долларов.

Ив Бувье

Ив Бувье

Скандальное мошенничество привело к тому, что заговорили и о беспошлинных хранилищах, и о том, почему Рыболовлев платил так много за картины. Впрочем, официальных обвинений в отмывании денег никто никому не предъявлял. Правда, счета на подобные финансовые операции оформлялись в налоговых оазисах вроде Виргинских островов, так что Бувье также обвинили в уклонении от уплаты налогов.

Миллион евро штрафа

Этот и другие скандалы привели к ужесточению Европейским Союзом правил контроля за финансовыми операциями и возможным отмыванием денег. Сегодня художественные галереи, торговцы произведениями искусства и аукционные дома также должны сообщать о фактах всех платежей и источниках денег на сумму свыше 10 тысяч евро, даже если эта сумма выплачивается не сразу, а по частям, но выплаты связаны между собой. До прошлого года обязательный для декларирования минимум составлял 15 тысяч евро.

Контекст

Британский парламент проведет голосование по законопроекту, позволяющему раскрыть личности российских олигархов, владеющих активами в офшорах под британским флагом.

Эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank, возможно, замешано еще в одной схеме отмывания денег, которая на сей раз связана с Игорем Путиным - кузеном президента РФ. (28.02.2018)

Среди фигурантов обнародованной 9 мая полной базы документов офшорного регистратора Mossack Fonseca оказались известные имена и даже однофамильцы президента Путина. (10.05.2016)

Оплата наличными - обычное дело для торговли произведениями искусства. Причем, очень часто, опасаясь потерять клиента, арт-дилеры не спрашивают, откуда деньги, хотя, в принципе, должны были бы. Теперь за подобные сделки, если происхождение денег неясно, им придется платить чувствительные штрафы. Даже если они просто не вовремя подали декларацию, их могут оштрафовать на 30 тысяч евро. А уж если выяснится, что заплаченные за произведения искусства деньги, независимо от суммы, - криминального происхождения, то придется платить до миллиона евро или двойную цену проданной картины.

Между прочим, введение этих правил вызвало серьезное сопротивление арт-дилеров, особенно в Швейцарии. Они протестовали против, как они выражались, "государственного регулирования" рынка произведений искусства. Тем не менее, в Германии эти правила ввели. Но насколько последовательно удастся претворить их в жизнь - это уже другой вопрос.

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    Не только политики

    Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.

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    Ушел в отставку… временно

    Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.

    Автор: Ирина Филатова


Контекст

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

Что общего у глав государств, звезд Голливуда и футбола? У них есть офшорные фирмы, открытые с помощью Mossack Fonseca. Кто чем владеет, согласно "панамским досье", - в галерее DW. (06.04.2016)  

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