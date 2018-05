Как немцы решают проблему вредного кофе

Жизнь в городе трудно представить себе без кофе с собой. Но это изобретение стало обременительным для окружающей среды. Проблему мусора из-за одноразовых стаканчиков решать приходится и Германии.

Кофе с собой в кружке напрокат

"Кофе с собой, - заказывает студентка Сара в одном из кафе Фрайбурга и добавляет: Пожалуйста, в Freiburg-Cup". Кассир в замешательстве: "У нас есть такая кружка?" "Там, на полке", - подсказывает коллега. В 2016 году из-за Freiburg-Cup Фрайбург попал на страницы газет, став первым в Германии крупным городом, который ввел многоразовые термокружки для кофе с собой. Фрайбургская кружка стоит всего 1 евро, ее можно взять напрокат и получить деньги обратно, вернув в одном из городских кафе. Здесь ее вымоют и предложат следующему клиенту.

Фрайбургская кружка

Такие кружки причиняют меньше вреда экологии и помогают сохранять улицы в чистоте, хотя бы в пределах кампуса, где они особенно популярны. Около сотни кафе, булочных и киосков в центре города предлагают сегодня Freiburg-Cup. Примеру Фрайбурга последовали десятки других городов и общин. Так, в Ганновере за залог в два евро красную многоразовую термокружку Hannocino можно приобрести в 150 кафе.

Идею многоразового использования кружек для кофе активно продвигает и стартап Recup: за 1 евро можно приобрести такую посуду из прочного полипропилена и при покупке кофе получить скидку в одном из 450 заведений по всей Германии. К этой системе подключились кафе, булочные, заправки. Она уже работает в Мюнхене, Кельне, Берлине, Ольденбурге, Аугсбурге, Гамбурге.

Кофе с собой: практично, но вредно

Почти каждый десятый немец ежедневно покупает кофе с собой. Несмотря на то, что в Германии в некоторых супермаркетах уже не найти пластиковых пакетов, отказываться от одноразовых стаканчиков здесь пока не спешат. Дизайнерские термокружки из качественной пластмассы, натуральных материалов или стали должны повысить мотивацию: они и выглядят стильно и сохраняют напиток дольше горячим.

Ученые подсчитали: одну такую кружку достаточно использовать 40 раз, чтобы компенсировать вред, нанесенный окружающей среде при ее производстве. Вред от одноразовой посуды более существенный. Каждый час в одной только Германии в мусорное ведро попадают 320 тысяч бумажных и пластиковых стаканчиков. Как подсчитала немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe, в год накапливается до 40 тысяч тонн мусора. Для производства таких стаканчиков требуется 64 тысячи тонны древесины, 1,5 миллиарда литров воды, 22 тысячи тонн сырой нефти и количество энергии, которой маленькому городку хватило бы на год. К несообразному расходу ресурсов следует добавить выбросы углекислого газа в атмосферу и попадание микропластика в мировой океан.

Кофейный мусор - проблема больших городов

Система раздельного сбора и переработки отходов эту проблему не решает. Как правило, такие стаканчики попадают в мусорные баки для пищевых отходов, а не в отдельные контейнеры для пластика или бумаги. А если их и отправляют по назначению, то тонкую пленку из полиэтилена или воска, покрывающую стаканчики изнутри, практически невозможно отделить от бумажного слоя.

Не спасает ситуацию и новый экотренд: стаканчики из переработанного материала, которые предлагают в некоторых кофейнях не только в Германии. В организации Deutsche Umwelthilfe подчеркивают, что такой кофе - экологическое заблуждение, и пить его с чистой совестью тоже нельзя. Для производства одноразовой посуды вторичное сырье используется лишь частично, при этом расход воды, энергии, древесины и химических веществ снижается за счет этого незначительно. Биоразлагаемые стаканчики тоже нельзя считать "зеленой" инновацией: даже в составе органических отходов их отсортировывают и сжигают.

Скидки против вредного кофе

Многоразовые термокружки сегодня предлагают в поездах Deutsche Bahn. Заплатив за нее почти 10 евро, первый напиток пассажир получает бесплатно, последующие покупает со скидкой 20 центов. От одноразовой посуды решили отказаться и чемпионы Германии по футболу мюнхенская "Бавария". В сезоне 2018/19 посетителям стадиона Allianz Arena напитки тоже будут продавать только в кружках многоразового использования.

Для экологии такие кружки, конечно же, безопаснее одноразовых. Но лучше вообще не способствовать производству новых продуктов из пластика, подчеркивают основатели инициативы Сoffee to go again. Они призывают полностью отказаться от одноразовых стаканчиков, ложечек и крышек для кофе на вынос. Владельцы участвующих в этой инициативе кафе и киосков (их более 300 по всей Германии) предлагают покупателям приносить свои собственные кружки, разумеется, вымытые, и за это поощряют их скидками.

Впрочем, об ажиотаже говорить нельзя. Большинство продаваемых стаканчиков все же пока одноразовые. Экологи из организации Deutsche Umwelthilfe считают, что принято недостаточно мер. Они призывают создать единую для всей Германии систему, аналогичную системе залоговой платы за одноразовую металлическую и пластиковую тару, и одновременно взимать больше с фирм и потребителей, использующих одноразовую посуду. Три года назад Deutsche Umwelthilfe стартовала собственную кампанию Becherheld и предлагает термокружки из стали. В проекте участвуют федеральные земли Гессен и Саар.

А для тех, в чьей сумке нет места для объемной термокружки и кто не хочет обременять себя поиском кафе, работающих по принципу сoffee-to-go-again, в Германии начали тестировать новый вариант: кофе в съедобном стаканчике. На вафельный рожок от мороженого изнутри наносится четыре слоя шоколада. Затем в него наливают горячий кофе с молочной пенкой.

Это изобретение родом из Южной Африки приобрело популярность благодаря Instagram - именно здесь оно было впервые представлено под хэштэгом #CoffeeInACone. Постепенно кофе в рожке начали продавать в других странах. В Германии его пока можно попробовать только в Гамбурге.

Смотрите также:

Самые вкусные рисунки на кофе