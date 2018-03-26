Как немцы перекармливают домашних животных | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.03.2018

Согласно оценкам специалистов, в Германии избыточным весом страдают не меньше сорока (а по некоторым подсчетам - даже до шестидесяти процентов) домашних животных. Эксперты бьют тревогу: избыток веса не только усложняет жизнь наших "братьев меньших", но и приводит к серьезным заболеваниям. И это из-за того, что их хозяева хотели как лучше.

"Некоторые из них здесь чересчур усердствуют, - говорит ветеринар и консультант по здоровому питанию животных Картин Ирганг (Kathrin Irgang). - Владельцы собак и кошек считают, что любовь к животным лежит через желудок и не могут можно отказать, когда их любимцы смотрят на них умоляющим взглядом".

По словам Катрин Ирганг, особенно страдают от ожирения кастрированные домашние животные, у которых замедлен процесс обмена веществ, и старые, которые в силу своего возраста мало двигаются. Для таких животных переедание смерти подобно - причем, порой в буквальном смысле этого выражения. Многие хозяева просто не понимают, что любовь не выражается в килокалориях. У их домашних животных миски всегда наполнены кормом, поэтому им трудно проконтролировать, сколько кошка или собака на самом деле съели за день . А контроль за питанием необходим.

Болезни от переедания

Избыток веса у животных, как и у людей, является серьезной проблемой, которой нельзя пренебрегать. Типичные последствия: повышается нагрузка на суставы, многие животные заболевают сахарным диабетом. Катрин Ирганг видела таких толстых кошек, которые уже не могли себя сами деражть себя в чистоте, и в результате у них начинались воспалительные процессы на коже. Кроме того, домашние животные из-за неправильного питания страдают, как и люди, от сердечно-сосудистых заболеваний.

Этот кот весит 12 килограммов. Врач назначил ему диету.

Но как вовремя определить, что у вашему питомцу уже надо худеть? "Ребра животного должны легко прощупываться. Вид сбоку на животное должен показывать прямую брюшную стенку, которая ведет в сторону таза, не зависая. А вид сверху ни в коем случае не должен напоминать бочку. В идеальных случаях четко видна талия", - объясняет эксперт.

Диета из любви к животному

Хозяевам четвероногих пациентов, страдающих избытком веса, ветеринар дает своеобразное "домашнее задание". Они заполняют анкету и перечисляют все, чем они кормят своих питомцев в течение дня. "При этом они не должны забывать указывать лакомства, которыми они радуют своих любимцев между делом. Многие из этих лакомств - настоящие калорийные бомбы", - подчеркивает Катрин Ирганг.

От переизбытка веса страдают суставы.

Имея на руках рацион питания домашних животных, она вырабатывает индивидуальный план кормления и занятий спортом. "Соблюдение прописанной диеты для домашних питомцев должно вписываться в повседневный режим жизни их хозяев, а процесс похудания очень индивидуален", - ветеринар. - Если учесть, что многие животные страдают от пищевых аллергий, то диету следуют выстраивать с учетом и этих проблем, выбирая правильную замену одних продуктов другими".

"Соблюдение строгой диеты в комбинации со спортом в течение трех-шести месяцев вполне достаточно, чтобы и хозяева, и их питомцы были в хорошей форме", - уверена эксперт.

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