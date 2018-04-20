 Как немцы научились пиво варить | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.04.2018
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Культура и стиль жизни

Как немцы научились пиво варить

Вода, ячмень и хмель, - применение таких ингредиентов для производства пива предписывал баварский закон о чистоте пива, изданный около 500 лет назад, 23 апреля 1516 года.

Пиво

Больше пяти столетий минуло с тех пор, как в баварских пивоварнях было покончено с самодеятельностью. День 23 апреля 1516 года ознаменовался принятием баварского закона о чистоте пива, действие которого позже распространилось на всю Германии. В этот день каждый год отмечается День немецкого пива.

Вода, ячменный солод и хмель, - применение таких ингредиентов для производства пива предписывал этот закон. Он был необходим, потому что до него практически каждый пивовар имел собственный рецепт приготовления пива. И изобретательности тут не было предела. Иные добавляли в него травы, пряности и даже такие небезопасные ингредиенты, как желчь вола, - для придания пиву пикантного вкуса и крепости.

Так выглядит современная пивоварня

Так выглядит современная пивоварня

В пивном сусле могли присутствовать примеси вроде змеиной травы, печной сажи, гипсового порошка, мела, угля и даже пресловутой ложки дегтя - в прямом смысле. Надо ли говорить о том, чем рисковали люди, употреблявшие такие "адские коктейли". Обеспокоенность по поводу здоровья любителей пива и подтолкнула власти целого ряда немецких городов к тому, что уже в 1453 году они строго-настрого запретили пивоварам добавлять в пиво "семена, пряности и камыш". В особых случаях разрешались лишь такие ингредиенты, как тмин, можжевельник, соль, да и то в минимальных количествах. Игнорировать эти требования было опасно: в пивоварню в любой момент мог нагрянуть строгий ревизор, и штрафа тогда было не избежать.

Полвека спустя, с вступлением в силу баварского закона о чистоте пива, четко установившего список ингредиентов для этого напитка, подобной "креативности" немецких пивоваров был и вовсе положен конец. Того, кто осмеливался ему не повиноваться, ожидали поистине драконовские наказания: в худшем случае, нарушитель предписаний должен был сам выпить до дна бочку изготовленного не по правилам пива.

У пива, изготавливавшегося "по закону", были свои недостатки: оно получалось кислым. И позже его стали варить с использованием еще одного компонента - дрожжей, которые не только полезны для здоровья, но и, в сочетании с другими добавками, придают пиву приятный горьковатый вкус.

По традиционным рецептам

Купить пиво сегодня можно в любое время суток и где угодно - в супермаркете, на автозаправочной станции, в гостинице, в ресторане, в ларьке. А в старые времена доставка пива потребителю была сопряжена с большими логистическими проблемами. В отдаленные местности бочки с хмельным напитком везли на конных повозках. В одну только сторону дорога отнимала порой до семи дней.

Контекст

Это аббатство было создано в XV веке недалеко от Мюнхена. Оно славится вкуснейшим пивом, популярно среди туристов и политиков, а своим основанием обязано… обыкновенной мыши. (19.01.2016)

О своем праве называться самым старым постоялым двором Германии заявляют сразу три заведения, в которых уже много сотен лет заботятся о благе путников. (22.10.2015)

Германия славится своей любовью к пиву. Чего стоит один только Октоберфест - всемирно известный пивной праздник! Но лучший в мире знаток пенного напитка при этом родом из Италии. (25.09.2015)

Баварский закон о чистоте пива, принятый в 1516 году и действующий и поныне, хотят внести в список всемирного документального наследия ЮНЕСКО, намертво соединив понятия "немцы" и "пиво". Удивительно, но есть противники. (15.06.2011)

Для того чтобы в теплое время года пиво не портилось, бочки обкладывали льдом, который заготавливали еще с зимы. Когда лед заканчивался, его заказывали из Норвегии. Правда, позволить себе такое могли только состоятельные пивовары: импортируемый из-за границы лед стоил больших денег. Впрочем, инвестиции быстро окупались: наряду с хлебом пиво входило в число основных продуктов питания людей, и спрос на него был очень высоким. Более того, потребление пива считалось полезным для здоровья и даже рекомендовалось лекарями.

В 1871 году немецкий инженер и изобретатель Карл фон Линде (Carl von Linde) разработал специальную машину, предназначенную для охлаждения пива, - прототип современных холодильников. С тех пор пивовары были избавлены от необходимости делать запасы льда. Для них это стало большим облегчением.

Полторы тысячи пивных заводов насчитывается сегодня в Германии. В них производится около 5000 разных сортов пива. Особенно много пивоварен в Берлине. Жители каждого региона предпочитают пить "свое" пиво: кельнцы - "кельш" (Kölsch), дюссельдорфцы - "старое" (Alt), баварцы и швабы - пшеничное (Weizenbier). И для каждого - свой посуда: бокалы, узкие стаканчики, фужеры... Заказывая в немецком ресторане пиво, не забудьте указать конкретный сорт. Если скажете просто "пиво", то вам обязательно подадут один из местных сортов. Что, впрочем, тоже вкусно...

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    По традиционному рецепту

    Согласно баварскому закону о чистоте пива, принятому в 1516 году, для производства этого напитка должны использоваться только вода, ячменный солод, дрожжи и хмель. С 1987 года в Германии стали продавать пиво, изготовленное в странах ЕС с добавлением других ингредиентов. Сами же немецкие пивовары до сих пор варят пиво по традиционному рецепту.

  • Столица пива - Берлин

    10 любопытных фактов о немецком пиве

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    Особенно много пивоварен в Берлине. В последние годы пивоварением стали активно заниматься и иммигранты. Особой славой в немецкой столице пользуются такие пивоварни, как Schoppe Bräu, Heidenpeters, Ale Mania, BrauKunstKeller, Crew Republic.

  • Немцы - чемпионы мира по потреблению пива?

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Немцы - чемпионы мира?

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  • Кельнский собор

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Местные особенности

    Заказывая в немецком ресторане пиво, укажите конкретный сорт. Иначе вам обязательно подадут один из местных: в Мюнхене - традиционное для баварцев пшеничное пиво (Weizenbier), в Кельне - кельнское пиво (Kölsch), а в Гамбурге - пиво бренда Astra. Но дюссельдорфское альтбир (Alt-Bier), например, в кельнских пивных вы напрасно будете заказывать: Кельн и Дюссельдорф поглядывают друг на друга свысока.

  • Бокалы и кружки для пива

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Пиво из правильной посуды

    Для каждого сорта немецкого пива предназначен особый сосуд. Kölsch, например, пьют из специальных тонких стаканов (Kölner Stange) вместимостью 0,2 литра, пшеничное Weizenbier - из высоких поллитровых, а то и литровых стаканов, расширяющихся кверху, а Pils - из бокалов в форме тюльпана.

  • Баварское пиво

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Крепкие сорта

    В большинстве сортов немецкого пива содержится примерно пять процентов алкоголя. Зато в Баварии пить пиво нужно осторожно. В производимом там пиве содержание алкоголя составляет порой шесть процентов. Между прочим, традиционный баварский завтрак дополняет кружка светлого нефильтрованного пива (Helles). Так что не удивляйтесь, если в Мюнхене вас им будут угощать поутру.

  • Пивные коктейли

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Пивные коктейли

    Не все немцы предпочитают пить пиво в чистом виде. Смешивать его с другими напитками в Германии любят даже утонченные гурманы. Самый популярный в пивной коктейль - это радлер (Radler). В его состав входят пиво и лимонад. Кое-кто также любит смесь пива с кока-колой.

  • Пиво на берлинский лад

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Пиво на берлинский лад

    Что касается приготовления пивных коктейлей, то больше всех, пожалуй, тут изощряются берлинцы. В столичных ресторанах вам могут предложить берлинское белое пиво (Berliner Weisse) даже в сочетании с сиропом из малины или подмаренника душистого. Напиток приобретает ярко-розовый или ядовито-зеленый цвет. Подают его в широких рюмках из тонкого стекла.

  • В Германии пить пиво можно почти везде

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    В Германии пить пиво можно почти везде

    В отличие от многих других стран, в Германии пить пиво разрешается даже прямо на улице. Но вот в общественном транспорте - к примеру, в Кельне и Берлине - употребление алкоголя, в том числе и пива, запрещено.

  • Пивные бутылки не выбрасываются

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Пивные бутылки не выбрасываются

    Защита окружающей среды для немцев - одна из важнейших задач. И звание чемпиона мира по утилизации отходов и переработке мусора Германия действительно заслужила. В ФРГ бутылки из-под пива и других напитков, как правило, не выбрасываются, а сдаются обратно в магазин. В стоимость товара включен залог за тару (Pfand).

    Автор: Кейт Мюзер, Наталия Королева


Контекст

10 любопытных фактов о немецком пиве  

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