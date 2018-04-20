Как немцы научились пиво варить

Больше пяти столетий минуло с тех пор, как в баварских пивоварнях было покончено с самодеятельностью. День 23 апреля 1516 года ознаменовался принятием баварского закона о чистоте пива, действие которого позже распространилось на всю Германии. В этот день каждый год отмечается День немецкого пива.

Вода, ячменный солод и хмель, - применение таких ингредиентов для производства пива предписывал этот закон. Он был необходим, потому что до него практически каждый пивовар имел собственный рецепт приготовления пива. И изобретательности тут не было предела. Иные добавляли в него травы, пряности и даже такие небезопасные ингредиенты, как желчь вола, - для придания пиву пикантного вкуса и крепости.

Так выглядит современная пивоварня

В пивном сусле могли присутствовать примеси вроде змеиной травы, печной сажи, гипсового порошка, мела, угля и даже пресловутой ложки дегтя - в прямом смысле. Надо ли говорить о том, чем рисковали люди, употреблявшие такие "адские коктейли". Обеспокоенность по поводу здоровья любителей пива и подтолкнула власти целого ряда немецких городов к тому, что уже в 1453 году они строго-настрого запретили пивоварам добавлять в пиво "семена, пряности и камыш". В особых случаях разрешались лишь такие ингредиенты, как тмин, можжевельник, соль, да и то в минимальных количествах. Игнорировать эти требования было опасно: в пивоварню в любой момент мог нагрянуть строгий ревизор, и штрафа тогда было не избежать.

Полвека спустя, с вступлением в силу баварского закона о чистоте пива, четко установившего список ингредиентов для этого напитка, подобной "креативности" немецких пивоваров был и вовсе положен конец. Того, кто осмеливался ему не повиноваться, ожидали поистине драконовские наказания: в худшем случае, нарушитель предписаний должен был сам выпить до дна бочку изготовленного не по правилам пива.

У пива, изготавливавшегося "по закону", были свои недостатки: оно получалось кислым. И позже его стали варить с использованием еще одного компонента - дрожжей, которые не только полезны для здоровья, но и, в сочетании с другими добавками, придают пиву приятный горьковатый вкус.

По традиционным рецептам

Купить пиво сегодня можно в любое время суток и где угодно - в супермаркете, на автозаправочной станции, в гостинице, в ресторане, в ларьке. А в старые времена доставка пива потребителю была сопряжена с большими логистическими проблемами. В отдаленные местности бочки с хмельным напитком везли на конных повозках. В одну только сторону дорога отнимала порой до семи дней.

Для того чтобы в теплое время года пиво не портилось, бочки обкладывали льдом, который заготавливали еще с зимы. Когда лед заканчивался, его заказывали из Норвегии. Правда, позволить себе такое могли только состоятельные пивовары: импортируемый из-за границы лед стоил больших денег. Впрочем, инвестиции быстро окупались: наряду с хлебом пиво входило в число основных продуктов питания людей, и спрос на него был очень высоким. Более того, потребление пива считалось полезным для здоровья и даже рекомендовалось лекарями.

В 1871 году немецкий инженер и изобретатель Карл фон Линде (Carl von Linde) разработал специальную машину, предназначенную для охлаждения пива, - прототип современных холодильников. С тех пор пивовары были избавлены от необходимости делать запасы льда. Для них это стало большим облегчением.

Полторы тысячи пивных заводов насчитывается сегодня в Германии. В них производится около 5000 разных сортов пива. Особенно много пивоварен в Берлине. Жители каждого региона предпочитают пить "свое" пиво: кельнцы - "кельш" (Kölsch), дюссельдорфцы - "старое" (Alt), баварцы и швабы - пшеничное (Weizenbier). И для каждого - свой посуда: бокалы, узкие стаканчики, фужеры... Заказывая в немецком ресторане пиво, не забудьте указать конкретный сорт. Если скажете просто "пиво", то вам обязательно подадут один из местных сортов. Что, впрочем, тоже вкусно...

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