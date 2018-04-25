Как немка лечит арабских соколов

Абу-Даби - самый большой из семи арабских эмиратов. Почти всю его территорию составляет пустыня. И на месте столицы ОАЭ, там, где сейчас поднимаются в небо стрелы фешенебельных небоскребов, еще 60 лет назад была небольшая рыбацкая деревня. Сегодня эмират Абу-Даби - одна из самых богатых монархий мира. На гербе эмирата - сокол. Это не только символ. В течение нескольких столетий бедуины охотились в пустыне с помощью соколов. И сегодня соколиная охота в Абу-Даби - гораздо больше, чем просто хобби или забава не знающих, на что потратить деньги, богатых шейхов. Ею увлекаются многие арабы. Это национальная гордость и статусный символ.

11 тысяч пациентов в год

Не удивительно, что именно в Абу-Даби открыта самая крупная в мире "соколиная клиника" - Abu Dhabi Falcon Hospital. Руководит ею немка Маргит Мюллер (Margit Müller). Она выросла в Баварии, училась на ветеринара, специализировалась на хищных птицах. В 2001 году ее пригласили в Абу-Даби.

Поначалу, как рассказывает Маргит Мюллер, приходилось нелегко: владельцы соколов и сокольничие шейхов с недоверием относились к женщине-врачу, да еще с Запада. С мужским персоналом клиники у директора тоже были серьезные проблемы. Но ей доверяла своих соколов королевская семья. Вскоре все убедились в ее высоком профессионализме и умении обращаться не только с птицами, но и с их хозяевами.

Сегодня три врача-ветеринара и несколько десятков ассистентов принимают в клинике каждый год более 11 тысяч пернатых пациентов из разных государств Персидского залива. Здесь всё, как в "настоящей" больнице: приемный покой, где на жердочках сидят в ожидании соколы в кожаных капюшончиках на голове, кабинеты врачей, рентген, лаборатория, эндоскопическая аппаратура, кислородные баллоны, операционная... А еще отель для тех птиц, которые остаются здесь до выздоровления, помещение для птенцов...

Так выглядит "соколиная клиника"

Каждый день в приемном покое ждут осмотра врача соколы, каждый из которых стоит от тысячи до 50 тысяч евро. Не всем требуется серьезное лечение. Некоторых привозят сюда (кстати, привозят исключительно мужчины - сами владельцы или их сокольничие), чтобы сделать "маникюр" соколиных когтей или "отремонтировать" сломанные перья. В клинике на их место вживляют целые, которые здесь хранятся, - любых расцветок и размеров.

В салоне самолета, рядом с соколом

Подобные косметические операции - вовсе не причуда. Соколы в Абу-Даби - чуть ли не члены семей. Только их авиакомпания Etihad разрешает провозить в салоне самолета (если на них, разумеется, куплено отдельное место). Все остальные животные должны лететь в багажном отсеке.

Директор "соколиной клиники" Маргит Мюллер

Abu Dhabi Falcon Hospital - это не только больница, но и просветительское учреждение. Здесь открыта школа, в которой учат обращаться с птицами, рассказывают об азах соколиной охоты, которая, кстати говоря, была в 2010 году внесена в список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. В кабинете директора висит большая фотография: наследный принц вручает ей главную награду эмирата, которую могут получить гражданские лица. Так высоко здесь ценят немецкого ветеринара.

С недавних пор в "соколиной клинике" могут побывать и туристы, которым даже доверяют покормить птиц. Экскурсии проходят почти каждый день. Цена на взрослого (в пересчете) - чуть меньше 40 евро, на ребенка от 5 лет - 12 евро. Для совсем маленьких детей экскурсия бесплатная. Но будьте осторожны: все-таки хищные птицы!..

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