Как немецкие вузы распределяют учебные места

50 лет назад в Германии разработали единые критерии отбора абитуриентов в университеты. Но до сих пор их не прекращают совершенствовать.
Для абитуриентов вузов в Германии понятие Numerus Clausus (NC) не вызывает положительные ассоциации. Пометка "Ограниченный набор" (так NC переводится с латинского языка) рядом с названием специальности означает в первую очередь конкурс аттестатов. Его проводят, если спрос на ту или иную программу превышает возможности вуза. А по каким еще критериям вузы распределяют учебные места?
С ограничением и без
Начнем с того, что в немецких университетах нет вступительных экзаменов. На некоторые учебные программы (их меньше половины) принимают всех желающих. Остальные, как правило, наиболее востребованные факультеты, осуществляют набор по проходному баллу. Он меняется от семестра к семестру и зависит от числа заявок.
При этом существует различие между абсолютным и региональным NC. При региональном сами университеты решают, на какие программы ограничивать количество мест и по каким критериям оценивать абитуриентов. Абсолютный Numerus Clausus распространяется на медицину, стоматологию, фармацевтику и ветеринарное дело в вузах по всей Германии. При решении отборочной комиссии средний балл аттестата учитывается на 20 процентов, 20 процентов - время, проведенное в листе ожидания (Warteliste). Студент попадает в этот список, если его зачисляют не сразу. Остальные 60 процентов оценки складываются из критериев, разработанных самими вузами. Это могут быть отметки по отдельным предметам, результаты вступительного теста по медицине, практика или опыт работы. Некоторые вузы просят абитуриентов пройти вступительный тест.
Нередко проходной балл уже известен до вступительной кампании и абитуриент заранее может оценить свои шансы. Узнать, есть ли ограничение, можно на сайтах вузов или на портале Nc-werte.info/studiengang.
Как появилась система NC
Такая отборочная система была разработана в Германии полвека назад. Политики хотели обеспечить допуск к высшему образованию как можно большему числу желающих. Но поток абитуриентов, растущий с каждым годом, недооценили. С начала 1950-х по конец 1960-х годов число первокурсников в немецких вузах выросло вдвое. Вступительных экзаменов не было и тогда. За неимением единой системы критериев отбора в каждом университете действовали свои правила, что вызывало еще большую неразбериху.
За решение проблемы взялись сами ректоры университетов в ФРГ. 27 марта 1968 года, объединив усилия, они представили единый каталог критериев, которые все вузы должны были впредь учитывать при распределении учебных мест. В основу новой системы легли баллы: помимо оценок в школьном аттестате значение имели результаты отборочного теста по специальности, а также то, пришлось ли абитуриенту посещать вечернюю школу, как долго он находится в листе ожидания, и другие социальные аспекты. При этом подчеркивалось, что Numerus Clausus - лишь временная мера.
Хотели, как лучше, а получилось… Опасаясь, что их не зачислят на востребованную специальность, абитуриенты с высокими баллами подавали документы сразу в несколько университетов. И если один из вузов зачислял претендента, в других места оставались не занятыми, а абитуриенты с шансами похуже между тем лишались возможности получить высшее образование в ближайшем будущем. Их жалобы пришлось рассматривать в судебном порядке. В июле 1972 года Федеральный конституционный суд в Карлсруэ обязал вузы полностью исчерпывать свой потенциал по вместимости и предоставлять равные шансы на получение высшего образования.
Распределение мест сегодня
Как следствие, была создана Центральная комиссия по распределению учебных мест (ZVS). Позже процедура отбора совершенствовалась еще несколько раз. Но до сих пор многие немцы считают ее несправедливой.
Numerus Clausus применяется и сегодня. Распределение учебных мест координирует специальный фонд Stiftung fur Hochschulzulassung (бывшая центральная комиссия ZVS). На сайте Hochschulstart.de абитуриент может подать заявку с указанием приоритетов по специальностям и вузам. Если он остается "непристроенным", шанс получить учебное место у него есть и после вступительной кампании: университеты еще раз проверяют наличие свободных мест, которые затем разыгрывают по принципу лотереи.
Впрочем, уже в ближайшее время система Numerus Clausus претерпит новые изменения. По крайней мере, это коснется медицинских факультетов. Из-за очень высокого конкурса многим приходится ждать учебного места годами. В конце 2017 года Конституционный суд Германии принялсудьбоносное решение. Он потребовал ограничить срок ожидания и изменить систему отбора, введя хотя бы еще один дополнительный критерий, например, собеседование. Предложения по улучшению подхода к распределению мест вузы должны разработать до конца 2019 года. Пока же до зимнего семестра 2019/20 года включительно будет применяться ныне существующая система NC.
Квота для иностранцев
Для студентов из стран, не входящих в ЕС, в немецких вузах существуют отдельные квоты (5-10 процентов от всех учебных мест). Поэтому на специальностях с ограничением NC в их случае проводят отдельный конкурс аттестатов. К среднему баллу школьного аттестата следует прибавить среднее арифметическое отметок, полученных за годы обучения в вузе на родине. Средний балл следует рассчитывать по немецкой системе отметок ("1,0" - высшая отметка). Округлять число следует до первого знака после запятой.
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