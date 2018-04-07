Как немецкие вузы заботятся о здоровье студентов

Healthy Campus - проект нескольких университетов Германии, который дает возможность студентам поддерживать здоровье во время учебы. Речь идет не только о диетических обедах и бесплатном фитнесе, но и о тренингах для восстановления концентрации и борьбы с вредными привычками. Чтобы понять, в чем именно нуждаются студенты, в университетах каждый год проводят опросы на тему здоровья. Что сейчас предлагают немецкие вузы?

Физкультминутка по-немецки

В Геттингенском университете это называется Brain Breaks, в Рейнском университете в Бонне - экспресс-паузой. Во время лекций в аудиторию заходит тренер и семь минут повторяет со студентами несколько упражнений, чтобы учащиеся долго не засиживались за партой. Неважно, сколько человек на занятии - 300 или 10, прерваться на физкультминутку всех не обязывают. Во время паузы можно просто посидеть и отдохнуть от лекции. Кроме того, в Геттингене в обед устраивают занятия по йоге прямо в главном корпусе университета.

Способ бросить курить

Для студентов-курильщиков многие университеты Германии предлагают специальный шестинедельный курс Rauchfrei-Programm, который помогает избавиться от вредной привычки. Тренинги проходят по вечерам раз в неделю в небольших группах по 6-12 человек. Вместе участники анализируют причины, по которым они начали курить, и обсуждают мотивацию для отказа.

После того, как студенты бросают вредную привычку, тренер помогает им справиться со стрессом и избежать срывов. Обычно такие курсы при университетах стоят 180 евро, их частично может оплатить больничная касса.

Борьба со стрессом

В Геттингенском университете студенты могут задать любой интересующий вопрос эксперту в рамках семинаров Healthy Hour. Как указано на сайте вуза, тематика любая - от того, как правильно держать осанку, до способов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Студенты любого факультета имеют возможность записаться на курсы по здоровому образу жизни (Gesundheitskompetenz) и получить сертификат об окончании.

В Кельне проводят тематические занятия. Например, о питании в стрессовые периоды или о том, как справиться со страхом перед экзаменами. Записываться на тренинги заранее не требуется.

Курсы от немецких университетов

Помимо стандартных спортивных секций университет Хильдесхайма предлагает несколько бесплатных курсов, которые меняются каждый семестр: фасциальную йогу, аквааэробику, тренировки для спины и интервальный тренинг. Как и в других вузах, здесь есть беговая группа, к которой в течение семестра могут присоединиться желающие. На такие занятия могут приходить и преподаватели, так что, возможно, вы встретитесь с профессором на пробежке.

Студенческая диета

В каждой столовой немецкого есть вегетарианское или веганское меню, а с диетическими, низкалорийными блюдами намного сложнее - они присутствуют не всегда. В Кельне и Бонне несколько раз в семестр устраивают так называемые "здоровые недели", во время которых студентам предлагают только полезные обеды. В Геттингене читают лекции по здоровому питанию и организовывают "Cook & Chill" - мастер-классы от профессиональных поваров из ресторанов города. В Байройтском университете один из важнейших компонентов блюд в столовой - травы из местного ботанического сада.

Смотрите также:

Как обезопасить себя в офисе

Здоровые правила для офиса Не только дома, но и в кухнях для офиса посудомоечная машина - эффективный помощник. Как обнаружили микробиологи из университета Копенгагена, этот бытовой прибор, вопреки представлениям о гигиене, - настоящий биотоп для бактерий и грибков. Остатки пищи, тепло и влажность - благоприятная среда. Большинство из них безвредны, но при слабой иммунной системе они могут вызывать инфекции.

Здоровые правила для офиса Регулярная чистка (в том числе и резиновой прокладки), температура минимум 60 градусов и таблетки для мытья посуды с перкарбонатом натрия помогут расправиться с микробами. Также важно не открывать машину сразу после завершения цикла работы и не вдыхать выходящий из нее горячий воздух.

Здоровые правила для офиса Холодильник не защищает от микробов. Ученые из США нашли в нем бактерии и споры плесени в концентрации, намного превышающей число микробов на кухонном полу или сиденьи для унитаза. Крошки или пятна от продуктов так же опасны, как и продукты, хранящиеся без упаковки. Протирать холодильник следует хотя бы раз в месяц. Чтобы не размножать микробы, эксперты советуют температуру 4-6 градусов.

Здоровые правила для офиса Немытые руки - главный переносчик микробов. При каждом прикосновении к лицу через слизистые рта, носа и глаз возбудители инфекций попадают в организм. При эпидемии гриппа и ОРВИ немецкие эксперты советуют отказываться от рукопожатий. А ученые из Университета Грайфсвальда установили, что сотрудники офисов, пользующиеся дезинфицирующими средствами для рук, реже болеют.

Здоровые правила для офиса Немецкий федеральный центр медицинского просвещения указывает на то, что 80% всех инфекций передаются через руки. Мытье рук - простой и эффективный способ обезопасить себя и окружающих. Натирать мылом 20-30 секунд следует не только ладони, но и тыльную сторону кистей, пространство между пальцами и ногти. В общественных помещениях закрывать кран эксперты рекомендуют бумажной салфеткой или рукавом.

Здоровые правила для офиса Важно содержать в чистоте и ваш рабочий стол. Свыше 500 различных видов бактерий на 1 кв. см были обнаружены на компьютерной клавиатуре. Микробы, затаившиеся между клавишами, могут вызвать воспалительные процессы и расстройство желудка. Особенно опасны они при волне гриппа и ОРВИ. Обрабатывать клавиатуру лучше дезинфицирующими средствами.

Здоровые правила для офиса Множество бактерий содержится на дверных ручках, компьютерной мышке, телефонной трубке и смартфоне. Обезвреживают микробы, как и в случае с клавиатурой, спиртосодержащие салфетки или средство для мытья окон. Наводить чистоту на рабочем месте следует хотя бы раз в неделю.

Здоровые правила для офиса В немытой на протяжении нескольких дней кружке для офиса может возникнуть питательная среда для микробов. Особенно если вы накануне выпили напиток с сахаром или молоком. Если в чашке был черный кофе и вы - единственный пользователь, то бактерий можно не бояться.

Здоровые правила для офиса Микробная биопленка образуется в кофеварках и капсульных кофемашинах, как показало исследование ученых из Валенсии. Опасность микробы представляют с накоплением известкого налета, - тогда вода не нагревается до температуры, при которой бактерии гибнут. Микробиологи советуют раз в месяц очищать машину и использовать только свежую воду. Капсульные кофемашины следует протирать насухо раз в день.

Здоровые правила для офиса Оргтехника не способствует здоровью. Лазерный принтер, к примеру, загрязняет воздух. Исследования ученых университетской клиники во Фрайбурге показало, что это негативно сказывается на делении клеток в легких. Правда, взаимосвязь с раковыми заболеваниями пока не доказана. Совершенно точно стоит бояться множества микробов на кнопках и сенсорных экранах оргтехники, которой пользуются все в офисе. Автор: Татьяна Вайнман



Гаджеты для здоровья