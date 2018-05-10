 Как национал-социалисты очищали ″немецкий дух″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.05.2018
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Культура и стиль жизни

Как национал-социалисты очищали "немецкий дух"

10 мая 1933 года на площадях немецких городов горели книги. Эта акция стала мрачной прелюдией к 12-летнему господству национал-социалистов. Какие книги они сжигали? И почему?

10 мая 1933 года в Берлине

Публичное сожжение книг на площадях университетских городов Германии - одна из самых черных страниц в истории немецкой культуры. Национал-социалисты считали эту акцию исключительно важной с идеологической точки зрения. Поэтому и провели ее спустя всего четыре месяца после прихода Гитлера к власти.

Но еще до этого, в последние годы Веймарской республики, студенческие организации Германии были настроены пронацистски, в их руководстве господствовали шовинистические, антисемитские настроения. Формально именно Союз немецких студентов, а не созданное нацистами новое министерство народного просвещения и пропаганды, стал инициатором "Акции против антинемецкого духа" (так это назвали официально).

Духовная отрава

В середине апреля 1933 года были опубликованы тезисы, объясняющие, что именно понимается под "антинемецким духом". В виде плакатов, напечатанных красным шрифтом, они были расклеены по всем немецким университетам. Главными врагами "немецкого духа" объявлялись произведения, написанные евреями, коммунистами, социал-демократами, либералами и "декадентами". Тогда же была дана команда к сбору книг, которые предполагалось предать огню.

На сборном пункте вредных книг, предназначенных для сожжения

На сборном пункте "вредных" книг, предназначенных для сожжения. Полиция помогает

Студенты чистили домашние библиотеки родителей, изымали "вредную" литературу в университетских хранилищах и книжных магазинах, призывали "всех патриотов Германии" носить на сборные пункты из дома найденную "духовную отраву"…

Само сожжение книг 10 мая 1933 года происходило в высшей степени организованно. Министерство пропаганды подготовило лозунги, которые скандировали, бросая книги в огонь. Их заранее разослали циркулярным письмом. Сам Геббельс выступил на одной из центральных площадей Берлина, где был разложен гигантский костер из книг. "Немецкая нация очищается!" - с пафосом восклицал Геббельс.

Контекст

В Германии предъявлено обвинение бывшему охраннику концлагеря Майданек. И почти одновременно вышли мемуары прокурора, который в течение 15 лет разыскивал нацистских преступников.

Более 4 тысяч немецких школ получили для своих библиотек репринтные издания книг, которые были сожжены нацистами 80 лет назад. (10.05.2013)

27 января 1945 года был освобожден Освенцим. В этот день отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, а в Германии также - День памяти всех жертв национал-социализма. (27.01.2018)

Эльфрида Шольц родилась 25 марта 1903 года Оснабрюке и была казнена 16 декабря 1943 в Берлине. Главная вина молодой женщины: она была сестрой Эриха Марии Ремарка. (25.03.2016)

"The Parthenon of Books" - один из самых масштабных объектов выставки documenta. Конструкция сделана из 50 тысяч книг, некогда запрещенных в разных странах. (17.09.2017)

Вакханалия началась одновременно в 22 университетских городах Германии. Сначала прошли митинги, с наступлением темноты начались факельные шествия, само сожжение книг состоялось, согласно спущенному сверху расписанию, с одиннадцати вечера до полуночи. Шпалерами стояли штурмовики СА и отряды гитлерюгенда, гремели барабаны... Немецкие радиостанции вели прямые трансляции, восторженно комментируя происходящее.

Так как в некоторых районах Германии 10 мая шли проливные дожди, то, к сожалению нацистов, "Акцию против антинемецкого духа" там пришлось перенести. Поэтому, скажем, в Гамбурге она прошла 15 мая, а в Гейдельберге и Кельне еще через два дня. Публичное сожжение книг происходило в "третьем рейхе" и позже, но это было первым и самым массовым.

Нацисты и цвет немецкой литературы

Только в день 10 мая 1933 года и только в одном Берлине в огонь были отправлены книги 94 писателей. Позже, по всей Германии, - еще двухсот. Среди тех, чьи имена выкрикивали студенты-нацисты, бросая их книги в огонь, - цвет немецкой литературы: Бертольд Брехт, Томас Манн, Стефан Цвейг, Эрих Кестнер, Ремарк, Фейхтвангер... И не только немецкой. В костер были отправлены книги Хемингуэя, Джека Лондона, Ярослава Гашека, Маяковского, Бабеля, Ильфа и Петрова, Зощенко, Горького, Эренбурга...

Герои вакханалии в Берлине

"Герои" вакханалии в Берлине

Это было только начало. Пройдет всего несколько лет, и сбудется пророчество Генриха Гейне, вложенное им в уста одного из героев трагедии "Альманзор" (1821): "Это была лишь прелюдия. Там, где сжигают книги, в конце концов, будут сжигать и людей".

Томики Гейне тоже бросали в огонь 10 мая 1933 года.

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    Нацисты конфисковали этот автопортрет Карла Хофера и продали его позднее на аукционе вместе со многими другими изъятыми ими произведениями современного искусства. Картину приобрел американский коллекционер. Вернула автопортрет музею вдова коллекционера в 2014 году.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

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    "Выскочки" ("Маляры") Бернхарда Кретшмара (1939)

    Этой картине можно дать разные толкования. Название переводится и как "Выскочки", и как "Поднимающиеся наверх". В витрине выставлена книга Гитлера "Моя борьба" рядом с другой, на обложке которой изображен Муссолини. "Возможно, магазин перекрашивают потому, что он раньше принадлежал евреям" - предлагает еще одну из возможных интерпретаций куратор выставки в Берлине Дитер Шольц.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

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    Автор: Элла Володина


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Вот некоторые работы художников-авангардистов, изъятые нацистами из собраний немецких музеев и частных коллекций как "дегенеративное искусство". (29.12.2015)  

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