Как найти информацию о безбарьерных музеях в Германии

Не каждое здание или экспозицию можно быстро приспособить под нужды инвалидов, но в Германии в последние годы появляется все больше безбарьерных музеев.
В 2009 году Германия ратифицировала Международную конвенцию Организации Объединенных Наций о правах инвалидов - через три года после принятия этого документа Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке. Конвенция ООН не требует проведения незамедлительных мер по реализации поставленных задач. Речь идет о целенаправленном и последовательном достижении целей, чтобы позволить людям с ограниченными физическими возможностями участвовать в общественной, культурной и социальной жизни, получать образование, путешествовать, посещать выставки, экспозиции, театры, концерты, достопримечательности.
Сегодня мы остановимся на теме безбарьерных музеев в Германии - не только о доступе в эти здания и помещения для колясочников, которых в ФРГ насчитывается более полутора миллионов человек. Ведь одно дело - передвигаться по музею, другое дело - иметь возможность ознакомиться с экспозицией.
Что делать человеку в инвалидном кресле, если он хочет рассмотреть экспонат, находящийся в витрине на двухметровой высоте? Для этого делают витрины, которые можно опустить или наклонить. Или человеку с плохим слухом, который хочет принять участие в экскурсии? Желающим нужно предлагать наушники, а экскурсоводу говорить в микрофон. Какие есть возможности для людей с плохим зрением? Для них можно размещать описания экспонатов специальным шрифтом для слепых, создавать аудиогиды или трехмерные модели, а также печатать брошюры увеличенным шрифтом. Для людей со слуховыми кохлеарными имплантатами - оснащать экспозиции специальными передатчиками, позволяющими напрямую без микрофона передавать сигнал в это устройство.
Безбарьерный музей - это не только наличие лифтов, специально оборудованных туалетов и опускаемых витрин, а целый комплекс мер. От внимательного и компетентного персонала - до специальных заметных наклеек на стеклянных дверях, чтобы люди на них не налетали, а также простых и понятных формулировок в описаниях и текстах.
Учитывая демографические изменения, в первую очередь - старение общества, для музеев эта тема с каждым годом будет становиться еще более актуальной. Однако дело не только в демографии. Например, в Германии и не только в этой стране из-за постоянного использования наушников и громкой музыки на дискотеках увеличивается число молодых людей со сниженным слухом, которые тоже хотят понимать, о чем говорит экскурсовод.
Безбарьерные музеи и другие достопримечательности
Федеральное объединение немецких музеев (Deutscher Museumsbund) несколько лет назад подготовило специальный список рекомендаций по созданию безбарьерных экспозиций. В самом начале этого документа говорится, что важно делать хотя бы первые отдельные шаги. Необходимости закрывать экспозиции на длительные реконструкции нет. Конечно, все новые музеи в Германии строятся с учетом современных требований. Впрочем, не только музеи. Например, новая подвесная дорога на самую высокую гору Германии - Цугшпитце, запущенная в 2017 году, полностью отвечает этим требованиям, то есть в кабину без проблем могут заезжать люди на инвалидных колясках.
Куда сложнее приходится музеям, расположенным в старых зданиях, особенно - находящихся под архитектурной охраной. При их реконструкции необходимо выполнять массу предписаний, не говоря уже о соответствии требованиями пожарной безопасности, что значительно усложняет процесс.
Сколько музеев - столько и решений. Многие крупные музеи уже размещают на своих безбарьерных сайтах подробную информацию для инвалидов, планирующих посещение экспозиции. Например, самый крупный музей естествознания и техники в мире - Немецкий музей в Мюнхене.
У музеев в Германии также есть возможность пройти контроль и получить сертификат "Безбарьерного музея" (Barrierefreies Museum), выдаваемый проектом "Путешествия для всех". Среди них - Немецкий исторический музей в Берлине.
На сайтах городских туристических ведомств или агентств публикуют списки безбарьерных музеев и дают контактные телефоны для вопросов, например, в Берлине.
В Мюнхене даже есть сайт на английском языке для инвалидов, планирующих посетить этот город. На официальном сайте Гамбурга есть специальный раздел на немецком языке, в частности, с рекомендациями для посещения главных городских достопримечательностей.
На сайте Национального комитета Германии по туризму безбарьерным путешествиям по стране посвящен специальный раздел на немецком и английском языках.
При самостоятельном поиске информации в интернете рекомендуем пользоваться ключевым словом "barrierefrei" (безбарьерный) в комбинации с названием места или музея в Германии.
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