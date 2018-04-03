Как найти информацию о безбарьерных музеях в Германии

В 2009 году Германия ратифицировала Международную конвенцию Организации Объединенных Наций о правах инвалидов - через три года после принятия этого документа Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке. Конвенция ООН не требует проведения незамедлительных мер по реализации поставленных задач. Речь идет о целенаправленном и последовательном достижении целей, чтобы позволить людям с ограниченными физическими возможностями участвовать в общественной, культурной и социальной жизни, получать образование, путешествовать, посещать выставки, экспозиции, театры, концерты, достопримечательности.

Сегодня мы остановимся на теме безбарьерных музеев в Германии - не только о доступе в эти здания и помещения для колясочников, которых в ФРГ насчитывается более полутора миллионов человек. Ведь одно дело - передвигаться по музею, другое дело - иметь возможность ознакомиться с экспозицией.

Что делать человеку в инвалидном кресле, если он хочет рассмотреть экспонат, находящийся в витрине на двухметровой высоте? Для этого делают витрины, которые можно опустить или наклонить. Или человеку с плохим слухом, который хочет принять участие в экскурсии? Желающим нужно предлагать наушники, а экскурсоводу говорить в микрофон. Какие есть возможности для людей с плохим зрением? Для них можно размещать описания экспонатов специальным шрифтом для слепых, создавать аудиогиды или трехмерные модели, а также печатать брошюры увеличенным шрифтом. Для людей со слуховыми кохлеарными имплантатами - оснащать экспозиции специальными передатчиками, позволяющими напрямую без микрофона передавать сигнал в это устройство.

Музей Рёмера и Пелицеуса в Хильдесхайме

Безбарьерный музей - это не только наличие лифтов, специально оборудованных туалетов и опускаемых витрин, а целый комплекс мер. От внимательного и компетентного персонала - до специальных заметных наклеек на стеклянных дверях, чтобы люди на них не налетали, а также простых и понятных формулировок в описаниях и текстах.

Учитывая демографические изменения, в первую очередь - старение общества, для музеев эта тема с каждым годом будет становиться еще более актуальной. Однако дело не только в демографии. Например, в Германии и не только в этой стране из-за постоянного использования наушников и громкой музыки на дискотеках увеличивается число молодых людей со сниженным слухом, которые тоже хотят понимать, о чем говорит экскурсовод.

Безбарьерные музеи и другие достопримечательности

Федеральное объединение немецких музеев (Deutscher Museumsbund) несколько лет назад подготовило специальный список рекомендаций по созданию безбарьерных экспозиций. В самом начале этого документа говорится, что важно делать хотя бы первые отдельные шаги. Необходимости закрывать экспозиции на длительные реконструкции нет. Конечно, все новые музеи в Германии строятся с учетом современных требований. Впрочем, не только музеи. Например, новая подвесная дорога на самую высокую гору Германии - Цугшпитце, запущенная в 2017 году, полностью отвечает этим требованиям, то есть в кабину без проблем могут заезжать люди на инвалидных колясках.

Куда сложнее приходится музеям, расположенным в старых зданиях, особенно - находящихся под архитектурной охраной. При их реконструкции необходимо выполнять массу предписаний, не говоря уже о соответствии требованиями пожарной безопасности, что значительно усложняет процесс.

Специальная экскурсия для слепых в одном из музеев Вюрцбурга

Сколько музеев - столько и решений. Многие крупные музеи уже размещают на своих безбарьерных сайтах подробную информацию для инвалидов, планирующих посещение экспозиции. Например, самый крупный музей естествознания и техники в мире - Немецкий музей в Мюнхене.

У музеев в Германии также есть возможность пройти контроль и получить сертификат "Безбарьерного музея" (Barrierefreies Museum), выдаваемый проектом "Путешествия для всех". Среди них - Немецкий исторический музей в Берлине.

На сайтах городских туристических ведомств или агентств публикуют списки безбарьерных музеев и дают контактные телефоны для вопросов, например, в Берлине.

В Мюнхене даже есть сайт на английском языке для инвалидов, планирующих посетить этот город. На официальном сайте Гамбурга есть специальный раздел на немецком языке, в частности, с рекомендациями для посещения главных городских достопримечательностей.

На сайте Национального комитета Германии по туризму безбарьерным путешествиям по стране посвящен специальный раздел на немецком и английском языках.

При самостоятельном поиске информации в интернете рекомендуем пользоваться ключевым словом "barrierefrei" (безбарьерный) в комбинации с названием места или музея в Германии.

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Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

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Самые посещаемые архитектурные памятники Германии Бранденбургские ворота Бранденбургские ворота были построены в 1789-1791 годах. После падения Берлинской стены этот главный символ немецкой столицы стал также символом воссоединения страны. Точное число людей, которые приходят к этой достопримечательности, подсчитать сложно. На одну лишь новогоднюю вечеринку здесь собирается около миллиона человек, а сам Берлин ежегодно посещает 12 миллионов туристов.

Самые посещаемые архитектурные памятники Германии Рейхстаг Рейхстаг - самое посещаемое парламентское здание в мире. В нем ежегодно бывает около 2,4 миллиона человек. Для них здесь открыта смотровая площадка под стеклянным куполом, а также по предварительной записи проводятся групповые экскурсии. Их участники могут даже послушать парламентские дебаты со специальной гостевой трибуны.

Самые посещаемые архитектурные памятники Германии Фрауэнкирхе Церковь Фрауэнкирхе возвели в Дрездене по воле курфюрста Саксонии Августа Сильного в 1726-1743 годах. Барочное здание было разрушено во время бомбардировки города в конце Второй мировой войны. В 2005 году состоялось освящение храма, восстановленного на пожертвования со всего мира и ставшего символом примирения народов. Сейчас в нем бывает около двух миллионов человек ежегодно.

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Самые посещаемые архитектурные памятники Германии Гейдельбергский замок Самые фотогеничные руины Германии пользуются особой популярностью среди японцев и американцев. Первое упоминание Гейдельбергского замка датировано 1225 годом. Он сильно пострадал во время Тридцатилетней войны и Войны за пфальцское наследство в XVII веке. Развалины замка особенно впечатляли писателей и художников эпохи романтизма. Сейчас это место ежегодно посещает около миллиона человек.

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Самые посещаемые архитектурные памятники Германии Сан-Суси Дворец Сан-Суси в Потсдаме под Берлином ежегодно посещает около 350 тысяч человек. Прусский король Фридрих Великий распорядился начать строительство этой летней резиденции в 1745 году. Она служила ему убежищем от повседневной суеты и придворных. "Без забот" - так переводится его название с французского. В 1990 году дворец получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Автор: Максим Нелюбин



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