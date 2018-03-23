Как назвать ураган именем любимой | Советы туристам в Германии | DW | 23.03.2018

В 2018 году в немецких метеосводках уже фигурировали циклоны и антициклоны "Бурглинд", "Дора", "Жужа", "Адам", "Дино", "Ириней" и еще около четырех десятков других. "Жужа" и "Адам", например, прошли тихо и незаметно. "Ириней" после оттепели ненадолго вернул в марте живописную зиму, а "Бурглинд" в начале января наделала много бед - достигла степени разрушительного урагана в Германии и соседних странах. Во Франции этот ураган называли "Элеонор", а в российских СМИ в сообщениях о разрушениях в Европе использовали оба имени - в зависимости от того, о какой из стран шла речь.

Несколько дней подряд древнее женское имя Бурглинд упоминалось в немецких новостях не реже Ангелы (Меркель), пытавшейся как раз создать новую коалицию и стать канцлером в четвертый раз. В отличие от главы немецкого правительства, срок полномочий "Бурглинд" истек быстро, а повторный невозможен - во второй раз такое название урагану, согласно правилам синоптиков, уже не дадут. В этом стоп-листе в числе прочих также значатся "Джанет" (2002), "Инго" и "Эрвин" (2005), "Эмма" (2008), "Ксинтия" (2010), "Христиан" и "Ксавьер" (2013), "Эла" (2014), "Элон" и "Феликс" (2015), "Ксавье" (2017) и "Фридерике" (2018). Некоторые из этих названий вы, веротяно, еще помните или хотя бы смутно припоминаете. В любом случае, они уже вошли в историю наблюдений за погодой, а некоторые даже попали в Википедию.

Одна из первых немецких метеостанций была открыта в 1883 году на горе Цугшпитце в Баварии

"Крестной матерью" стихийного бедствия в начале этого года оказалась жительница Берлина Бурглинд Горн (Burglind Gorn), чья очередь подошла в списке имен для циклонов на момент зарождения этой области низкого атмосферного давления. В истории немецкой непогоды "Бурглинд" теперь упоминается на одном дыхании или порыве ветра вместе с "Кириллом" (2007) и "Лотарем" (1999), хотя их катастрофических масштабов, к счастью, все же не достигла.

Жертвами "Кирилла" в Германии стало 13 человек, экономический ущерб составил около 4,3 миллиарда евро. "Лотар" наделал больше всего бед во Франции, где погибло 88 человек. В Германии - 13 человек и около 1,2 миллиарда евро ущерба. Жертвами "Бурглинд" в Европе стало 15 человек. Ущерб в Германии оценивается в несколько сотен миллионов евро.

Очередь за погодой

Ежегодно немецким метеорологам приходится давать названия 130-150 циклонам и 50-60 антициклонам, влияющим на погоду в Германии, вернее - в Центральной Европе. Долгое время для этого пользовались стандартными повторявшимися списками - десять для циклонов и десять для антициклонов. В каждом из списков было по 26 женских или мужских имен - по одному на каждую основную букву латинского алфавита. До 1998 года циклонам давали женские имена, антициклонам - мужские, но затем, следуя гендерному духу времени, ввели ежегодную ротацию.

Во время урагана "Фридерике". Бавария, январь 2018 года

Следующее нововведение на погодном фронте последовало в 2002 году. Из-за финансовых сложностей под угрозой закрытия оказался один из старейших в Германии пунктов наблюдений за погодой - Учебная метеостанция Свободного университета Берлина. Здешний факультет, на котором готовят синоптиков, считается одной из главных кузниц метеорологических кадров в Германии. Ради спасения учебной станции профессиональное сообщество синоптиков, то есть государственная служба Deutscher Wetterdienst (DWD) и частные фирмы, поддержало идею продавать названия циклонов и антициклонов на погодных картах, согласившись пользоваться в своих сводках этими именами.

Купить имя, вернее - стать "крестным" или "крестной" немецкой погоды (Wetterpate), можно всего за 236,81 евро для циклона и за 355,81 евро для антициклона. Для этого надо оформить заявку на сайте берлинской учебной станции, принять условия соглашения и перевести благотворительный взнос. Получается более 50 тысяч евро в год, сделанных буквально из воздуха, но на благие цели.

За это время "крестными погоды" уже стало более двух тысяч человек - жителей Германии, полутора десятков других европейских стран, а также Бразилии, Японии, США и Южной Африки. По частоте использования среди женских имен пока лидируют Хельга и Керстин - по четыре раза, среди мужских - Клаус, попадавший на карты погоды шесть раз, но в двух вариантах написания - Claus и Klaus.

Немецкие названия циклонов и антициклонов также используются в соседних государствах Европы - неофициально, чаще всего - в средствах массовой информации Австрии, Швейцарии, Чехии и Польши.

Раньше считалось, что квакши могут предсказывать погоду, поэтому в Германии синоптиков до сих пор называют "лягушками" (Wetterfrosch). На фотографии - часть игрушек и сувениров, собранных сотрудниками метеостанции на горе Брокен в Гарце. Всего в здешней коллекции - около 1000 таких экспонатов

Требования к именам для циклонов и антициклонов в Германии

- В списки ожидания включаются только имена, отвечающие требованиям ЗАГСов. По этому вопросу позволим себе небольшое лирическое отступление. Немецкие ЗАГСы, например, отказываются регистрировать новорожденных под именами Юнге ("Мальчик"), Штёренфрид ("Возмутитель спокойствия"), Йогурт, Кёльн и Боруссия, но принимают такие имена как Тарзан, Шнеевитхен ("Белоснежка"), Престиж и Шанель.

- В качестве названий циклонов и антициклонов не допускаются названия фирм или фамилии. Исключения возможны, если они звучат как имена - например, Фридрих, Мартин, Мерседес.

- Исключаются также двойные имена вроде Марии-Антуанетты, Жан-Жака или Франка-Вальтера.

- В написании имен могут использоваться только основные буквы латинского алфавита и немецкие умлауты (ä, ö, ü).

- Имена должны быть однозначно мужскими или женскими. Например, нельзя "Алекс", но можно "Александр" или "Александра".

Списки составляются в алфавитном порядке - по одному имени на каждую букву. Поэтому нельзя выбрать себе какую-то определенную дату. Заканчивается один список из 26 имен, начинают идти по следующему. В 2018 году на каждую из букв алфавита будет названо лишь два-три антициклона и четыре-пять (для некоторых первых букв - шесть) циклонов. На момент написания этого материала антициклоны (мужские имена) на 2018 год были уже разобраны, но некоторые циклоны еще ждут свою будущую "крестную", например, на буквы Q, W, O, X и Z.

Те, кто попадает на конец года, рискуют остаться с пустыми руками, так как точное количество циклонов и антициклонов предсказать невозможно. Для таких кандидатов в "крестные погоды" действуют специальные условия - без гарантии. Они оплачивают взнос по факту, а не заранее.

Карта погоды над Европой, подготовленная на основе спутниковых снимков

История вопроса

В первой половине прошлого века метеорологи присваивали имена только разрушительным бедствиям и без какой-либо системы - например, по названиям затонувших кораблей или мест, где произошли эти катастрофы. Традиция делать это систематически зародилась во время Второй мировой войны в зоне Тихого океана. В американских метеорологических сводках тогда стали присваивать женские имена тропическим циклонам, что позволило упорядочить эти сведения и различать в сводках тайфуны, наблюдавшиеся одновременно. Вскоре последовали ураганы над Атлантикой, а еще позже - все циклоны и антициклоны вне зависимости от их силы.

Немецкие метеорологи переняли этот опыт в 1954 году, но многие десятилетия имена оставались неизвестны широкой общественности, вернее - не привлекали к себе особого внимания. Ситуация изменилась в 1990 году, когда в Германии случилось сразу несколько сильных ураганов - "Дарья", "Вивиан" и "Вибке". Порывы ветра "Вивиан" достигали 224 километров в час! Именно тогда имена из рабочих метеорологических сводок стали широко использоваться в сообщениях прессы и прогнозах погоды.

Иногда до Европы доходят тропические ураганы от берегов Америки. В таких случаях на немецких картах они обозначаются именами, данными коллегами-синоптиками в Майами - до тех пор, пока в США действуют официальные штормовые предупреждения. Немецкие имена им присваивают после их отмены.

Кто следит за погодой в Германии

Немецкая метеорологическая служба (DWD) - государственное учреждение со статусом федерального ведомства. Штаб-квартира расположена в городе Оффенбах-ам-Майн. Была основана в 1952 году. Годовой бюджет составляет около 340 миллионов евро, включая взносы в международные организации. Число штатных сотрудников - около 2300 человек. На территории Германии в систему наблюдений за погодой DWD входит более пятидесяти базовых метеостанций, на которых синоптики работают в круглосуточном режиме, а также более 130 автоматических пунктов. Автоматические станции также расположены в специальных контейнерах на более чем 430 торговых судах по всему миру. Для своих прогнозов и статистики DWD также получает сведения от почти 1800 метеорологов-любителей, сотрудничающих со службой на добровольной и безвозмездной основе.

Ежегодно служба готовит около 90 тысяч общих прогнозов погоды, 500 тысяч прогнозов для воздушного транспорта и публикует около 200 тысяч предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях. Также ежегодно она собирает и предоставляет около 7,5 терабайт данных о погоде и климате для открытого пользования всем желающим - гражданам, государственным ведомствам, ученым и частным фирмам.

Смотрите также:

Фотогалерея: Немецкие народные приметы о погоде



Двенадцать немецких месяцев Январь - Januar Чем январь холодней, тем весь год добрей. Je frostiger der Januar, desto freundlicher das Jahr.

Двенадцать немецких месяцев Февраль - Februar Богат февраль туманами - жди весь год дождей. Viel Nebel im Februar, viel Regen das ganze Jahr.

Двенадцать немецких месяцев Март - März Должен волком март прийти, а ягненочком уйти. Der März soll wie ein Wolf kommen und wie ein Lamm gehen.

Двенадцать немецких месяцев Апрель - April Сумасбродный апрель: что хочет, то воротит. April, April, der macht, was er will.

Двенадцать немецких месяцев Май - Mai Первая любовь и месяц май редко проходят без заморозков. Die erste Liebe und der Mai, gehen selten ohne Frost vorbei.

Двенадцать немецких месяцев Июнь - Juni Чтобы колос налился и вином - виноград, крестьянин в июне дождю всегда рад. Soll gedeihen Korn und Wein, muss im Juni Regen sein.

Двенадцать немецких месяцев Июль - Juli Что июль сотворил, сентябрю не спасти. Was der Juli verbricht, rettet der September nicht.

Двенадцать немецких месяцев Август - August Августу - роса, что человеку - хлеб насущный. Der Tau tut dem August so not, wie jedermann das täglich Brot.

Двенадцать немецких месяцев Сентябрь - September Ласточки задержались, не страшись в тот год зимы. Bleiben die Schwalben lange, so sei vor dem Winter nicht bange.

Двенадцать немецких месяцев Октябрь - Oktober Через голые ветки в октябре зиму-зимушку видать. Fällt im Oktober das Laub sehr schnell, ist der Winter bald zur Stell'.

Двенадцать немецких месяцев Ноябрь - November Святой Мартин с седой бородой - холодной быть зиме и затяжной. Hat Martini einen weißen Bart, wird der Winter lang und Hart.

Двенадцать немецких месяцев Декабрь - Dezember Чем холодней декабрь, тем жарче июль. So kalt wie Dezember, so heiß wird's im Juli. Автор: Максим Нелюбин



ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ