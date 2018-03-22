Как Надежда Савченко из героини превратилась в подследственную | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 22.03.2018

Украинский парламент удовлетворил представление Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Надежды Савченко.
Решение привлечь депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко к уголовной ответственности поддержал 291 депутат, за ее задержание проголосовали 277 народных избранников, а за арест - 268. Савченко официально зачитали подозрение в преступлении и сопроводили в здание управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области. Пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщила, что 23 марта ожидается заседание суда, на котором подозреваемой будет избрана мера пресечения.
Закат политической карьеры
Надежда Савченко - кадровый офицер Вооруженных сил Украины. После начала российской агрессии в Донбассе она воевала в составе добровольческого батальона "Айдар" на территории Луганской области. В июне 2014 года Савченко попала в плен и была вывезена в Россию. Донецкий суд Ростовской области признал ее виновной в убийстве и покушении на убийство и приговорил к 22 годам заключения. В 2016 году Савченко обменяли на осужденных в Украине российских спецназовцев. За время пребывания в российских тюрьмах Надежда стала национальной героиней Украины, была избрана депутатом Верховной рады от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" и делегатом Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
После триумфального возвращения в Украину 25 мая 2016 года уже первые ее шаги на политическом поприще - поездки на территорию регионов Восточной Украины, находящихся под контролем пророссийских сепаратистов, контакты с их лидерами - вызвали недоумение у жителей Украины. Из национальной героини Савченко быстро превратилась в скандального политического персонажа, но на фоне многочисленных проблем воюющей страны она вызывала не слишком много интереса.
Оружие из Донбасса
В начале марта 2018 года Савченко снова оказалась в центре внимания СМИ. Поводом стало задержание на линии разграничения в Донбассе с арсеналом оружия Владимира Рубана - главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус". Правоохранительные органы обвинили Савченко в сговоре с Рубаном, во ввозе с подконтрольных сепаратистам территорий вооружений для совершения нападения на Верховную раду и подготовке государственного переворота.
После выдвижения первых обвинений Савченко активно опровергала свою причастность к заговору. Однако перед рассмотрением Верховной радой представления Генпрокуратуры на ее арест настроение Надежды резко изменилось. Ее сестра Вера сообщила, что Надежда пришла в Раду, будучи готовой к возможному аресту, и "собрала вещи, необходимые в тюрьме".
В кулуарах парламента представители пропрезидентских фракций - Блока Петра Порошенко и партии "Народный фронт" - не скрывали, что поддержат все три представления генпрокурора Юрия Луценко в отношении Савченко. Депутаты оппозиционных партий были готовы согласиться с лишением Надежды депутатского иммунитета, но выступить против ее задержания и ареста. Депутаты от пророссийской фракции "Оппозиционный блок" собирались проголосовать против всех трех пунктов. "Мы готовы поддержать лишение иммунитета для всех депутатов и президента, а не голосовать каждую неделю за отдельных лиц", - заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко.
Впечатляющее видео
Доклад генпрокурора Украины Юрия Луценко был эмоциональным и содержательным. Он заявил, что Надежда Савченко и Владимир Рубан пытались склонить офицеров одного из полков спецназначения Минобороны Украины к нападению на правительственные учреждения и парламент в Киеве с целью вооруженного захвата власти. "Злоумышленники планировали установить гранатометы или на Трухановом острове, или на барже на Днепре, чтобы расстрелять центр Киева. Это был бы теракт по свержению украинского государства", - заявил Луценко и обвинил Савченко в намерении лично совершить теракт в зале Рады.
В доказательство он предложил депутатам ознакомиться с оперативной видеосъемкой Главного разведывательного управления и СБУ, которым удалось зафиксировать попытку сговора Савченко и Рубана с украинскими военными. Первые две попытки продемонстрировать видео оказались неудачными и сопровождались насмешливыми возгласами народных избранников. Но после того как они просмотрели видео, в зале заседаний Верховной рады не осталось ни одного человека, который выступил бы в защиту Савченко.
Надежда наблюдала за демонстрацией видео с иронической улыбкой. Выступая после этого с трибуны Рады, она раскритиковала действующую власть за "коммунальные и ценовые теракты" против народа Украины. Савченко продемонстрировала свою награду - звезду Героя Украины и сказала, что никому ее не отдаст. "Я доказывала, что являюсь Героем Украины, в московских тюрьмах против врага внешнего, докажу и вам, внутренним врагам Украины, что такое Герой Украины", - заявила она.
Савченко могут использовать в предвыборной борьбе
Уголовное дело против Надежды Савченко и Владимира Рубана может завершиться ничем, считает киевский политолог Виктор Небоженко. "Власть уже сама испугалась, что подняла тему государственного переворота. Обвинения против Савченко все время меняются, и неизвестно, чем все это закончится", - считает эксперт.
В отличие от него, руководитель Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко допустил, что дело Савченко все же будет доведено до суда, но не через 2-3 месяца, как обещает Генпрокурор, а ближе к президентским выборам в Украине весной 2019 года. Фесенко предположил, что фактор Савченко станет элементом политтехнологии предвыборного штаба нынешнего президента Петра Порошенко. Он не исключает, что с помощью Савченко команда Порошенко может попытаться снизить рейтинг его главного конкурента - Юлии Тимошенко.
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