 Как Лондон закручивает гайки российским инвесторам | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 23.05.2018
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Европа

Как Лондон закручивает гайки российским инвесторам

Британские власти должны ликвидировать "бреши" в санкционном режиме в отношении РФ. Это одна из главных рекомендаций, содержащихся в докладе членов парламента о российской коррупции.

Полицейские у здания британского парламента

В списке самых богатых людей Великобритании, который ежегодно составляет газета The Times, традиционно оказываются два российских бизнесмена - Роман Абрамович и Алишер Усманов. В этом году владелец английского футбольного клуба "Челси" оказался на 13 месте из 19: состояние Абрамовича издание оценило в 9,3 млрд фунтов стерлингов (12,5 млрд долларов). Усманов, которому принадлежат 30 процентов другого британского футбольного клуба, "Арсенал", занял 8 строчку с состоянием в 10,6 млрд фунтов стерлингов (14,2 млрд долларов).

Среди российских бизнесменов, имеющих крупные активы в Великобритании, есть и другие известные имена. Олегу Дерипаске, к примеру, принадлежит особнякстоимостью в 80 млн долларов в престижном районе Лондона - Белгравии.

Роман Абрамович на фанатской трибуне принадлежащего ему футбольного клуба Челси

Роман Абрамович (крайний справа) c принадлежащим ему футбольным клубом "Челси" - один из богатейших людей в Великобитании

Так называемые российские олигархи на протяжении многих лет вкладывали деньги в Великобритании, поскольку до недавних пор ее власти сами побуждали их к этому, говорится в опубликованном на этой неделе докладе комитета британского парламента по иностранным делам. Однако в скором времени состоятельным россиянам может оказаться сложнее инвестировать в стране. Это произойдет, если британские власти последуют содержащимся в докладе рекомендациям и ужесточат политику в отношении российских инвестиций.

Сколько российских денег в Великобритании?

Документ, состоящий из 34 страниц, носит название "Московское золото: российская коррупция в Великобритании". Для вынесения рекомендаций правительству парламентский комитет по иностранным делам опросил известных экспертов по России, журналистов и антикоррупционных активистов. Среди тех, кто устно или письменно ответил на вопросы парламентариев, были соратник оппозиционера Алексея Навального и исполнительный директор его Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, британский историк и эксперт по проблемам безопасности Марк Галеотти, экс-чемпион мира по шахматам, а ныне правозащитник Гарри Каспаров и журналист The Guardian Люк Хардинг.

По словам Ашуркова, которые приведены в документе, "Великобритания - естественный магнит для россиян". Он привел подсчеты, согласно которым за последние 20 лет в стране "осело" около 100 млрд фунтов стерлингов российских инвестиций. "Большая часть этих денег законна, - полагает он. - Думаю, только часть из них - это доходы от коррупции и преступной деятельности". Однако широко распространенное мнение таково, что связанные с Кремлем олигархи часто используют британскую финансовую систему, чтобы скрыть свои активы или отмыть доходы, полученные в России нелегальным путем, отметил Люк Хардинг.

"То, что люди, имеющие отношение к Кремлю, используют Лондон в качестве базы для полученных преступным путем активов, явно связано с более масштабной стратегией России и имеет последствия для нашей национальной безопасности, - резюмировали авторы доклада. - Противостояние этому должно быть основным приоритетом международной политики Великобритании". Они также указали на то, что "накопленные и легализованные в Великобритании активы напрямую и косвенно поддерживают кампанию президента Путина" по разрушению мирового правопорядка и влиянию на союзников Великобритании.

"Ликвидировать бреши" в санкционном режиме

Чтобы предотвратить это, парламентарии предложили пересмотреть политику Лондона в отношении российских инвестиций. По их мнению, власти Великобритании должны, в частности, активнее противодействовать отмыванию денег, а также ликвидировать лазейки в санкционном режиме, позволяющие российским бизнесменам инвестировать в стране, вопреки введенным в отношении России санкциям.

Бизнесмен Олег Дерипаска

Бизнесмен Олег Дерипаска

Правительство должно "как можно скорее ликвидировать бреши" в санкционном режиме,  считают в комитете по иностранным делам. Один из приведенных в докладе примеров непоследовательности санкционной политики Лондона в отношении России - это состоявшееся в ноябре прошлого года первичное публичное размещение (IPO) на Лондонской бирже акций компании En+, которую на тот момент контролировал Олег Дерипаска.

Во время проведения IPO Дерипаска еще не был под санкциями США, введенными в отношении неготолько в январе 2018 года, однако его близость к Кремлю была известна уже тогда, отмечено в докладе. В документе также указано, что в феврале нынешнего года британские и американские спецслужбы "выражали беспокойство" по поводу размещения En+. "В чем смысл накладывать на Россию санкции, если россияне могут обойти их в Великобритании?" - процитирован в докладе неназванный американский чиновник, который дал интервью газете The Telegraph.

В чем слабость санкций в отношении РФ?

Второй пример непоследовательной политики британцев, упомянутый в докладе, - это возможность России занимать деньги на европейских финансовых рынках, поскольку западные санкциине распространяются на российский госдолг.

Контекст

Бизнес-империи Олега Дерипаски предстоит борьба за выживание, будущее "Реновы" Виктора Вексельберга непонятно, правительству РФ придется помогать им и их заводам. (08.04.2018)

Введение санкций против госдолга России отрицательно скажется на мировых финансовых рынках и глобальных компаниях за пределами РФ, в том числе на американских инвесторах, считают в Минфине США. (02.02.2018)

"Это основная слабость глобального санкционнного режима, поскольку Кремль использует средства, полученные от выпуска госдолга, для предоставления займов попавших под санкции банков", - считает научный сотрудник Гарвардского университета Эмиль Симпсон, выступавший перед членами комитета.

Британские власти должны сотрудничать с ЕС и США, чтобы препятствовать покупке российских облигаций, выпуск которых организуют попавшие под санкции компании, рекомендуют парламентарии.

Инструмент влияния на Кремль

Заключительная часть доклада посвящена мерам противодействия отмыванию денег. В ней члены комитета по иностранным делам рекомендуют правительству разработать план содействия властям заморских территорий в создании к концу 2020 года регистра бенефициаров офшорных компаний. В начале мая парламент Великобритании принял поправку, согласно которой ее офшорные территории, такие, как Каймановы и Британские Виргинские острова, должны будут раскрывать информацию об истинных владельцах офшорных фирм.

"Великобритания должна разработать согласованную и упреждающую стратегию в отношении России, - резюмировали в докладе члены комитета по иностранным делам. - Размер лондонских финансовых рынков и их значимость для российских инвесторов дает Великобритании существенный инструмент влияния на Кремль".

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    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

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    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


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"Глобальная прачечная": как из России выводились миллиарды долларов – DW Новости

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Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

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