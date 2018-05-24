Как Кремль ведет информационную войну против Германии

"Российские медиа в Германии. Независимая журналистика или политический инструмент?" Исследование под этим названием, причем, на русском языке, подготовила немецкий эксперт, историк и аналитик Сюзанне Шпан (Susanne Spahn). В среду, 23 октября, она представила свою работу в Земельном центре политического просвещения в Берлине. После презентации Шпан ответила на вопросы корреспондента DW и привела конкретные примеры, доказывающие, что Россия ведет против Германии информационную войну.

DW: Госпожа Шпан, для исследования "Российские медиа в Германии" вы "переварили" изрядное количество информационной "руды". Каков главный вывод, к которому вы пришли?

Сюзанна Шпан: Он состоит в том, что главную роль в том, что касается распространения в Германии российской точки зрения, играют не государственные СМИ России, а их местные медиасети. У российских СМИ есть здесь партнеры, организации, с которыми они сотрудничают, а также многие, в том числе, влиятельные немецкие журналисты и политические деятели, которые выступают с позиций, очень близких российским.

Сюзанне Шпан

Например, Гауланд (Александр Гауланд (Alexander Gauland), сопредседатель правопопулистской партии АдГ. - Ред.), говорит, что Путин, как и Екатерина Великая, выступает в роли "собирателя русских земель". Есть бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), он нередко дает немецким газетам обширные интервью, в которых рассказывает о своих отношениях с Путиным. С позиций, очень близких российским, в ток-шоу по немецкому телевидению выступает журналистка Габриэле Кроне-Шмальц (Gabriele Krone-Schmalz). У немецких СМИ аудитория в Германии, разумеется, несоизмеримо больше, чем у российских. У Sputniknews примерно 200 тысяч пользователей в Германии, у RT на немецком языке (RT Deutsch) - 360 тысяч.

- А что вы можете сказать о качестве информации, которую распространяют в Германии на немецком языке эти российские СМИ?

- Есть случаи манипуляций и подтасовок, когда факты и сообщения не соответствуют российским нарративам. Иногда неудобная информация опускается, изменяется или заменяется другим содержанием. Бывает и просто обман, как это было в истории с "девочкой Лизой". Главный редактор RT Deutsch уверял, что его канал хочет лишь установить истину. Я же смогла установить, что это не так, что репортажи RT преследовали цель не расследовать это дело, а только муссировали слухи и разжигали страсти.

Еще один наглядный пример - фотографии к сообщениям о блокировании грузовиков с гуманитарной помощью для востока Украины. На фотографиях были грузовики с гуманитарной помощью из России, а на самом деле не пропускали туда грузовик украинского олигарха Рината Ахметова.

- Есть ли у вас более свежие примеры? В частности, из периода предвыборной кампании в Германии?

- Есть. Я участвовала в программе Лондонской школы экономики, которая отслеживала, в частности, освещение этой предвыборной кампании в российских СМИ. Результаты анализа показали, что СМИ России однозначно поддерживали, хвалили Левую партию и правопопулистскую "Альтернативу для Германии". Канцлер же Ангела Меркель (Angela Merkel) была в фокусе критики, она была "врагом № 1". При этом приводились и совершенно не относящиеся к делу аргументы, например, обсуждалась ее прическа или стиль одежды.

Или же канцлеру совершенно необоснованно приписывали тягу к нацистским концепциям "жизненного пространства", говорили, что Германия при Меркель "захотела буквально проглотить Украину". Тон такой кампании задал телеведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселев, а затем ее продолжали вести в Германии RT Deutsch и Sputniknews на немецком языке.

- Вы сказали, что АдГ и Левая партия пользуются особым благорасположением российских СМИ. Может быть, это связано еще и с тем, что в Москве представителей этих партий рассматривают как множителей, популяризаторов российской точки зрения в Германии?

- Именно так. Александер Гауланд, которого я уже упоминала, то и дело воспроизводит тезисы, соответствующие российским нарративам, - о том, что Крым всегда был русским, что Путин стал наследником Екатерины Второй, что НАТО якобы угрожает России. Такую точку зрения отстаивают представители и АдГ, и Левой партии. Эти люди - весьма эффективные популяризаторы российского подхода. Их аудитория в Германии значительно шире, чем у самих российских СМИ.

- В своем исследовании вы пишете об информационной войне, которую с помощью государственных СМИ Россия ведет против Германии. Какие цели преследуются в этой войне?

- Следует напомнить, что поводом для начала этой информационной войны стал кризис в Украине. Еще в конце 2013 года Владимир Путин взял под личный контроль работу СМИ, объединил РИА "Новости" с "Голосом России" в агентство "Россия сегодня". Вскоре после этого Дмитрий Киселев запустил кампанию Sputnik International, а в ноябре 2014 года в Германии начались трансляции RT Deutsch. То есть, конфликт в Украине, когда речь шла о распространении российской точки зрения, дал очень сильный импульс этой информационной войне. Вначале новая власть в Украине подавалась как фашистский режим, Россия же, якобы, была вынуждена вмешаться, чтобы защитить русскоговорящее население.

- То есть, цель этой информационной войны - обеспечить информационное превосходство?

- Не только. Речь идет и о воздействии на внутриполитическую ситуацию в Германии. Я читала российские концепции информационных войн, в частности, Дмитрия Стрельцова, в которых говорится не только о применении так называемой "мягкой силы" - влиянии через СМИ, но и о более сильных средствах, таких, как кибератаки. Цель - расколоть общество. Для этого используются темы, которые и без того вызывают споры в Германии, например, мигранты или распространенный и здесь антиамериканизм.

- Какую роль при этом играют русскоговорящие жители Германии? Пытается ли Кремль сделать из них своего рода "пятую колонну"?

- Я бы не стала употреблять такое политически отягощенное выражение, как "пятая колонна". Но установлено, что Россия пытается сделать русскоговорящих жителей Германии инструментом своей политики. Это стало особенно очевидно перед немецкими парламентскими выборами. Не только российские СМИ вели кампанию в пользу АдГ, но и в интернете - на таких платформах как "Одноклассники" и "ВКонтакте" - распространялась на русском языке реклама АдГ. На избирательные настроения русскоязычных жителей Германии явно старались повлиять.

- Тем не менее, из российских немцев-переселенцев за "Альтернативу для Германии", по некоторым опросам, проголосовало только 15 процентов, что не намного больше, чем в среднем по стране - 12,6 процента.

- Это и в самом деле сюрприз. Правда, Левая партия среди российских немцев оказалась на втором месте - 21 процент. (В среднем по Германии Левая партия получила 9,2 процента. -Ред.) Но результат АдГ у этой категории избирателей примечательный и, как я считаю, отрадный. Он показывает, что вопреки бытующим стереотипам, русскоговорящие в Германии не столь восприимчивы к агитации в пользу "Альтернативы для Германии".

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