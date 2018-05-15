Как корреспондент DW пыталась сдать квартиру на время ЧМ-2018

В преддверии чемпионата мира по футболу москвичи массово сдают свое жилье иностранцам. Корреспондент DW поговорила с арендодателями и решила попробовать сама сдать квартиру на лето.

Квартира в Мытищах за 250 евро в сутки

Идея пришла ко мне от подруги Марины (имя изменено), которая уже давно через сайт Airbnb пересдает иностранцам свою съемную квартиру. "Мы с семьей всегда можем уехать на дачу, для нас это способ "отбить" квартплату и, может быть, что-то заработать, - рассказала Марина. - Хозяин не знает, что мы развили такую деятельность. Я надеюсь, ему все равно".

Обычно Марина сдает свою двухкомнатную квартиру за 4000 рублей в сутки. Сдается только одна из комнат - в другой Марина запирает на ключ свои вещи. Осенью 2017 года число запросов на лето следующего года увеличилось, и Марина решила поднять цену до 5000 рублей. "Уже в декабре наша квартира была сдана на весь месяц чемпионата. Четверо французов, семья из Австралии, две пары среднего возраста из Германии, Бразилия, Аргентина, ЮАР… А потом началась горячка, и мы поняли, что могли заработать в три раза больше денег. Можно было, конечно, все отменить и поднять цену, но это понизило бы наш рейтинг на сайте", - делится Марина.

Мировое футбольное первенство будет длиться почти месяц

В январе 2018 года спрос на аренду жилья в городах, где пройдут матчи мирового футбольного первенства, вырос невероятно: на Airbnb можно было увидеть, что старенькая однокомнатная квартира в подмосковных Мытищах, сдается за 250 евро в сутки, а в центре Москвы сложно было найти что-либо дешевле 400 евро. Место в хостеле в этот период стоило 12-15 тысяч рублей в сутки. "Люди просто обнаглели, - комментирует ситуацию известный риэлтор Екатерина Симарева. - Квартиру, которая обычно сдается за 50-60 тысяч в месяц, нам не хотели сдавать за 450 000. "Нет, давайте миллион!" При том, что квартира вообще этого не стоит!"

Собственный опыт корреспондента DW

Ради таких денег можно один месяц пожить на даче, подумала я. Зимой мы с семьей как раз переехали в съемную квартиру в центре города и делали в ней ремонт. Поэтому я решила немного подождать и зарегистрироваться на Airbnb ближе к ЧМ-2018 - все говорило о том, что цены будут расти и дальше. С хозяином нашей съемной "трешки", которому я плачу 52 тысячи в месяц, я договорилась, что прибыль выше этой суммы будем делить пополам.

Но промедление оказалось ошибкой - похоже, весной идея зарабатывать на чемпионате пришла в голову не только мне. Уже в апреле, когда я, наконец, сделала фото своей квартиры и вывесила объявление на Airbnb, средние цены за посуточную аренду в Москве варьировались от 150 до 300 евро. Я поставила 250. Почти сразу жилье на двое суток забронировала семья колумбийцев - я даже не успела рассмотреть их заявку, так как нечаянно поставила в объявлении настройку "мгновенное бронирование", позволяющее сайту Airbnb автоматически подтверждать запрос зарегистрированных пользователей. Я обрадовалась, но "мгновенные бронирования" отключила - все-таки хотелось иметь возможность пообщаться с потенциальным гостем до того, как давать согласие.

Так выглядят на сайте Airbnb предложения по аренде жилья

После этого мне написала компания французов - их интересовало, могу ли я оформить для них регистрацию по месту жительства в день приезда. Вопрос поставил меня в тупик - раньше в России действовал закон, который обязывал иностранцев регистрироваться в течение семи дней. Но оказалось, что на время чемпионата миграционные правила ужесточились - все, кто приехал в Россию, должны зарегистрироваться в ФМС в течение суток, причем это правило действует уже с 25 мая. Регистрацию может оформить только собственник недвижимости. Я спросила своего хозяина, он подумал и согласился сходить с паспортами французов в ФМС. Но пока хозяин думал, французы пропали.

Потом наступило затишье. Никто не писал две недели. Я сдалась и вернула "мгновенное бронирование", а также подключила сервис "умные цены", позволяющий подстраивать расценки под средние по городу. Оказалось, что за это время они упали еще ниже: в среднем до 165 евро в сутки в период чемпионата. За эти деньги и забронировала мою "трешку" компания аргентинцев.

Корреспондент DW будет болеть на ЧМ-2018 за аргентинцев, ведомых Лионелем Месси

В заявке их было так много, что я сбилась со счету: Мануэль, Августин, Мария, Фернанда, Берналь, Гонсало… Но потом я посмотрела внимательно и поняла, что у каждого гостя два имени: Мануэль Августин, Мария Фернанда и так далее. А приезжает в мою квартиру всего-навсего 7 человек - ровно столько, сколько у меня в квартире койкомест, включая деревянную кровать под потолком и детскую кроватку. Аргентинцы заплатят 848 евро за 5 суток в середине июня, из них 50 евро я заложила на уборку, а 31 евро автоматически уйдет сайту Airbnb.

Накануне чемпионата мира по футболу

Сегодня предложение на Airbnb в общем и целом пришло в соответствие со спросом: квартиры в центре на время чемпионата сдаются по цене от 90 евро в сутки, что в общем-то почти соответствует нормальному московскому рынку.

Риэлтор Екатерина Симарева говорит, что спрос упал и на ее услуги: сейчас в ее временном управлении находятся 270 московских квартир, из них загружены, по ее словам, только 43 - при том, что у Екатерины широкая клиентская сеть и семилетняя репутация на рынке московской недвижимости. Через ее компанию жилье ищут не футбольные фанаты, а сотрудники и обслуживающий персонал чемпионата мира.

Правда, Екатерина как посредник сдает жилье гораздо дороже - за 15 тысяч рублей в сутки. Из этих денег 5000 составляют оперативные расходы: работа персонала, ежедневная уборка и стирка, постельное белье, расходы на мелкий ремонт и оборудование - компания Екатерины приводит предлагаемые квартиры в презентабельный вид. Еще 5000 рублей - прибыль компании, а оставшиеся 5000 - хозяевам квартиры.

Мою собственную квартиру на первую неделю июля за 638 евро забронировали четверо испаноязычных молодых людей из Сан-Франциско, сейчас веду переговоры с еще одной компанией аргентинцев. Попутно обнаружилось еще одно затруднение, связанное с тем, что обналичить доход от Airbnb не так-то просто.

Сайт присылает арендодателю по почте американскую банковскую карту Payoneer, снять с которой наличные за границей можно только с комиссией от 2 до 4 процентов в зависимости от суммы. Моя подруга Марина говорит, что удобнее всего использовать эту карту в интернете: "Я обычно жду, когда появится какая-то крупная сумма, а потом покупаю то, что давно хотела - например, авиабилеты". На доход от аренды во время чемпионата Марина собирается приобрести себе новый компьютер.

Она, как и я, несколько обеспокоена тем, как будут вести себя гости чемпионата. "Я их сразу предупрежу, что, если они будут шуметь после 23 часов, соседи имеют полное право вызвать полицию", - говорит Марина. Я тоже немного обеспокоена и заранее болею за Аргентину - если вдруг команда Месси проиграет, боюсь, что от моей квартиры ничего не останется.

C учетом ежемесячной квартплаты, уборки, налогов и доли хозяина моя чистая прибыль за время чемпионата должна составить около 50 тысяч рублей - состояние сделать не удалось. И я не исключаю, что эти деньги придется потратить на новый ремонт. О том, какими окажутся мои гости, как они будут себя вести и в каком состоянии оставят квартиру, я расскажу в одном из следующих репортажей.

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