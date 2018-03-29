Как Кемерово переживает трагедию (фотогалерея)

В Кемерово траур. Горожане приходят почтить память погибших в пожаре к импровизированному мемориалу из свечей, цветов и игрушек. Как город переживает трагедию - галерея DW.
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