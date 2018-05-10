Как и почему в России будут повышать пенсионный возраст

Во вторник, 8 мая, премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил в Госдуме и заверил, что в "самой короткой перспективе" представит законопроект об изменении пенсионного возраста. Слова "повышение" он при этом избегал, однако указал, что прежние возрастные рамки (55 лет для женщин и 60 - для мужчин) устарели. Они были приняты "по сути, в 1930-е годы", когда продолжительность жизни составляла сорок лет.

Зачем нужно повышение пенсионного возраста в РФ

То, что пенсионный возраст могут повысить сразу после президентских выборов, предрекали многие политологи и экономисты. В начале апреля Центр стратегических разработок Алексея Кудрина в своей стратегии развития до 2034 года предложил новые пенсионные возрастные рамки: до 63 лет у женщин и до 65 - у мужчин.

Сторонников реформы немало. Экономическая выгода понятна: меньше пенсионеров - выше пенсии, аналитики кудринского центра прогнозируют их повышение на треть. Кроме того, реформа снизит дефицит пенсионного фонда. Если же пенсионный возраст не повысить, то могут начаться сложности с индексацией пенсий по уровню инфляции, предупреждает Юрий Горлин, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Но главное - невозможно будет сохранять даже сегодняшнее, не очень завидное, соотношение пенсий и зарплат.

Сейчас в России женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины - в 60.

"На постсоветском пространстве действительно почти не осталось государств, где сохранился бы пенсионный возраст на уровне 55-60 лет. Пора и у нас этот как-то вопрос решать", - убежден Евгений Сивушков, директор отдела налогообложения физических лиц PwC в России.

По мнению президента фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова, в политическом плане тема повышения пенсионного возраста также вполне назрела. "Но не сказать, что в новом правительстве пока в избытке люди, готовые взять на себя за это политическую ответственность - они предпочли бы растянуть", - считает политолог.

Во сколько в России будут выходить на пенсию

При установке новых рамок выхода на пенсию важна ожидаемая продолжительность жизни после наступления пенсионного возраста. Иными словами - сколько лет люди будут получать пенсию. В среднем российские мужчины получают ее 16 лет (один из самых низких показателей в мире), а женщины - около 26 лет (почти дольше всех в мире). "Но сделать так, чтобы поднять пенсионный возраст женщинам до 60, а мужчинам оставить без изменений - это, с точки зрения гендерных стереотипов и восприятия в обществе, не проходной вариант. Моя позиция - мужчинам поднять максимум до 63, а женщинам - до 60", - предлагает Юрий Горлин.

Повышение пенсионного возраста снизит дефицит средств в Пенсионном фонде России

Несмотря на экономическую выгоду от единовременного повышения возраста выхода на заслуженный отдых, никто в России на это не решится, уверены эксперты. Все произойдет, поясняют они, плавно, с ежегодным шагом. Главный вопрос тут - каким будет этот шаг.

"По году в год - это очень быстро, - полагает Юрий Горлин. - Очень небольшое количество стран шло с такими высокими темпами, например Греция или Израиль. Это происходит, когда ну совсем какой-то бюджетный кризис". Вообще, по его словам, стараются объявлять о повышении сильно заблаговременно, чтобы все успели адаптироваться: "По месяцу для России - это нереально, но хотя бы по три месяца первые несколько лет. А потом, посмотрев, как это работает, увеличить темпы не более чем до полугода в год".

С другой стороны, чем дольше откладывается решение, тем труднее вводить такую плавную шкалу, указывает Михаил Виноградов: "Плюс нужны какие-то меры по повышению привлекательности трудоустройства людей предпенсионного возраста - а с этим проблемы".

Противники пенсионной реформы в РФ

И хотя сам премьер Медведев заверил, что изменения пенсионного возраста должны приниматься аккуратно и так, чтобы "не создать отрицательных настроений среди людей", совсем без напряжения вряд ли получится. Против повышения однозначно выступят профсоюзы.

По словам сопредседателя межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволода Луховицкого, будет ли это сопротивление активным - сказать сложно. Луховицкий сообщил, что есть два важных момента, за которые профсоюз будет бороться. Первое - чтобы не повышался общий пенсионный возраст. И второе - чтобы не отняли право на пенсию по выслуге лет. Сейчас это 25 лет работы на полной ставке.

"Ходили слухи, что и его пытаются отменить", - говорит профсоюзный активист. По его мнению, пенсионная реформа приведет к серьезному оттоку людей, работающих в школе. Это особенно важно для женщин, потому что работать в школы идут чаще именно они.

Экономист Юрий Горлин согласен, что все риски повышения пенсионного возраста вряд ли могут быть просчитаны, и самый главный из них - риск безработицы. Особенно он может коснуться тех, кто живет и работает в моногородах. Но на макроуровне опасения преувеличены, убежден эксперт. "С точки зрения экономического роста важно, чтобы люди старшего поколения дольше работали. Особенно сейчас, когда на рынок труда будет выходить малочисленное молодое поколение", - заключил Горлин.

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