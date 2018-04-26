Как из России попасть в немецкую школу

По стипендиальной программе Службы педагогических обменов (PAD) студенты германистики из России могут стать языковыми ассистентами (Fremdsprachenassistenz) и провести учебный год в одной из школ Германии, где русский язык преподается в качестве иностранного. В свою очередь, у немецких студентов есть возможность получить педагогический опыт за рубежом.

Языковых ассистентов прикрепляет к соответствующим учителям. С октября по май они всячески помогают преподавателям в проведении занятий, знакомят учеников средних или старших классов с культурой своей страны и в то же время углубляют собственные знания.

Студенты из России и только приятные впечатления

Инициированная немецкой стороной программа обмена языковыми ассистентами существует уже более ста лет. Первый такой обмен состоялся в 1904 году между Пруссией и Францией. Сегодня в нем участвуют 14 стран. Россия подключилась 20 лет назад. Пока это одна из немногих стран, партнерство с которой в рамках этой программы осуществляется в одностороннем порядке. Это, как поясняют в PAD, обусловлено тем, что в российские школы с углубленным изучением немецкого языка, предоставляющим возможность получить Немецкий языковой диплом, Германия отправляет уже квалифицированных учителей. Поэтому насколько привлекательным такой обмен мог бы быть для немецких студентов, остается только гадать. Зато у студентов из России программа пользуется спросом.

"Каждый год на наш адрес поступает 50-60 заявок. Для участия мы отбираем больше половины из них", - рассказывает DW руководитель программы Гюнтер Якоб (Günter Jacob) в Бонне. 80 процентов партнерских школ - гимназии, где русский преподается в качестве второго или третьего иностранного. В основном это школы на востоке страны - в Берлине, Саксонии, Саксонии-Анхальте. Но есть и школы в западных федеральных землях - в этом году, например, пять человек распределены в Северном Рейне - Вестфалии, четыре - в Баден-Вюртемберге. Претендент на стипендию в своей заявке может указать предпочтения по регионам, обосновав их. Но решающими являются заявки со стороны школ.

На занятиях в немецкой гимназии

В любом случае, россияне хорошо себя зарекомендовали. По словам Гюнтера Якоба, ими в немецких школах довольны больше всего. "О студентах из России сложились только самые приятные впечатления. У них высокий уровень владения немецким языком - B2, C1, а то и C2", - подчеркивает он. - Они старательны и активны. Да и от самых участников мы получаем положительные отзывы".

Будни языкового ассистента

На работу в школе у языковых ассистентов отводится 12 часов в неделю. Большую часть из них стипендиат проводит на уроках русского языка, а еще два часа отводятся на внеклассные мероприятия. Это могут быть кружки по интересам или дополнительные занятия с отстающими учениками. Расписание занятий, количество классов и объем работы оговариваются в первые дни работы в школе. В зависимости от возраста учеников и пожеланий учителя или стипендиата, а также от того, на каком уровне учащиеся владеют русским, ассистент может перенимать либо часть занятия, либо самостоятельно вести несколько уроков в неделю. Он также может посещать любые другие уроки в школе по желанию или организовывать свои внеклассные мероприятия. Некоторые участники программы в свободное время посещают занятия в вузе в статусе вольного слушателя.

Для немецких школьников, изучающих русский язык, общение с языковыми ассистентами из России - безусловно, полезный опыт. А для будущих учителей это прекрасная возможность улучшить свои знания немецкого языка и дидактики. А может, и устроиться на работу в немецкую школу? "Два года назад одна девушка из России получила такое предложение по окончании программы, и сегодня она работает в Саксонии", - говорит Гюнтер Якоб. До сих пор это один-единственный случай. Несмотря на растущую нехватку учителей в Германии, в этой сфере у специалистов без немецкого диплома из-за высоких требований шансов пока мало.

Как подать заявку

Заявки на участие в программе россиянам следует отправлять в службу DAAD в Москве или консульство ФРГ в Екатеринбурге, Новосибирске или Санкт-Петербурге. Адреса указаны на сайте PAD. Там документы проверяют на соответствие формальным требованиям. Затем судьбу претендентов решают в Бонне. При отборе комиссия обращает внимание на успеваемость. "Но поскольку оценки у всех претендентов обычно хорошие, более важную роль играет мотивационное письмо", - отмечает руководитель программы. Есть возможность продлить участие в программе еще на один учебный год. Но предпочтение отдается сначала тем, кто еще не был в Германии, а также тем, чей возраст приближается к 29 годам.

Не старше 29 лет - одно из требований к участникам программы. Подавать заявку могут студенты языковых факультетов, планирующие стать учителями немецкого языка и успешно завершившие три года обучения. Стать соискателем можно также, находясь на последнем курсе университета, главное, чтобы на момент подачи заявки потенциальный стипендиат все еще числился студентом вуза. Опыт преподавания иностранного языка приветствуется, а хорошие знания немецкого - обязательны.

В настоящий момент размер стипендии составляет 800 евро в месяц. PAD возмещает также часть расходов на дорогу и оплачивает страховку стипендиата. Формуляр заявки можно найти на сайте службы. Кроме того, необходимо приложить следующие документы на немецком языке: резюме, мотивационное письмо, рекомендацию от вузовского преподавателя, выписку из зачетной книжки, сертификат, подтверждающий знание немецкого языка, медицинскую справку (формуляр можно скачать на сайте PAD). Подробная информация - на сайте PAD. Набор на предстоящий учебный год закончен. Сроки подачи документов на учебный год 2019/20 будут объявлены осенью.

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