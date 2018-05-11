Как защитить себя после участия в протестах от произвола властей

Задержанных 5 мая участников акции протеста в Санкт-Петербурге приговаривают к административным арестам и штрафам. Адвокаты рассказали DW, какую тактику власть использует в судах.
В городском и районных судах Санкт-Петербурга продолжается рассмотрение апелляций, которые адвокаты, защищающие интересы задержанных во время акции 5 мая, подали для пересмотра решений в отношении своих подзащитных.
По данным ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в несогласованной акции протеста "Он нам не царь" приняло участие порядка двух тысяч человек. Журналисты, освещавшие протесты, насчитали пять тысяч митингующих, в штабах оппозиционных движений считают, что 5 мая на улицы города в общей сложности вышло не менее семи тысяч человек.
Корреспондент DW побеседовал с некоторыми из участников акции, а также с теми, кто оказывал им помощь в районных отделениях ГУВД и в судах.
Одинаковые протоколы и разные решения судов
Как правило, задержанным во время акции "Он нам не царь", предъявлялись обвинения по ч.5 ст.20.2 (нарушение установленного порядка проведения либо организации митинга) и по ч.1 ст.19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) Кодекса об административных правонарушениях РФ. По первому обвинению присуждался штраф до десяти тысяч рублей, по второму - административный арест от двух до пятнадцати суток.
Именно эти статьи были инкриминированы, в частности, активистке молодежного демократического движения "Весна" Анастасии Кадетовой. Как рассказал корреспонденту DW адвокат Сергей Голубок, представлявший в суде интересы Кадетовой, сотрудники полиции "не пытались разобраться в индивидуальной ответственности того или иного человека, а просто забирали всех, кто был рядом - и участников акции, как моя подзащитная, и случайно оказавшихся там людей".
При этом, как подчеркивает адвокат, "на всех задержанных были составлены одинаковые протоколы, без учета того, где, в какое время и при каких обстоятельствах был задержан и отправлен в автозак тот или иной гражданин".
Уловки полицейских и судей
Коллега Сергея Голубка, адвокат Даниил Семенов, защищавший, кроме Кадетовой, еще нескольких активистов "Весны", поделился таким наблюдением: "С лета прошлого года полиция и суды перешли к оригинальным толкованиям закона. А именно: местом административного нарушения теперь является место составления протокола, даже если человек был задержан совершенно в одном районе города и доставлен в отделение другого района. Получается явное нарушение закона, поскольку правонарушение выявляется только в полиции".
Между тем место составления протокола играет важную роль в определении судьбы задержанного. Так же как и тот район города, где проводится судебное заседание. И адвокаты, и сами гражданские активисты отмечают, что в одном районе можно отделаться штрафом "за неправильный переход улицы", тогда как в другом судьи обычно дают максимальные сроки административных арестов.
Как относятся к задержанным участникам акции протеста
Сама Анастасия Кадетова получила 5 суток ареста и была отпущена из спецприемника на Захарьевской улице в четверг, 10 мая. В разговоре с корреспондентом DW она рассказала: "Отношение сотрудников к нам здесь было хорошим, кормили нормально, делали небольшие поблажки. Например, если попросишься в душ, то отведут. Но в отделении полиции все намного хуже - грязные нары, матрасы с клопами".
По словам Анастасии Кадетовой, многие сотрудники полиции спрашивали ее, зачем она вышла на несогласованную акцию и убеждали, что изменить ситуацию в стране оппозиционерам никто не позволит. "В основном, они вели себя с нами довольно лояльно, но были и такие, кто называл нас предателями и говорил, что обращаться с нами нужно жестче", - свидетельствует активистка "Весны". Анастасия Кадетова пообещала, что обязательно примет участие и в других протестных акциях, даже если они не будут согласованы с городской администрацией.
Как вести себя во время несогласованной акции
В городе действует "Группа помощи задержанным", располагающаяся в офисе общественной организации "Наблюдатели Петербурга". Волонтеры этой группы организуют сбор и доставку передач задержанным, устанавливают связь с адвокатами, дают консультации, как вести себя тем, кто оказался в автозаке.
Координатор "Группы помощи задержанным" Ксения Корчилова советует: "Помните, что лишнее общение с сотрудником полиции никогда не идет во благо, и я бы не рекомендовала вступать с ними в дискуссии о правах человека, свободе собраний и так далее. И вообще, не давайте сотрудникам полиции никаких объяснений, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, обеспечивающую право не свидетельствовать против себя".
Даниил Семенов со своей стороны отмечает: "Если люди хотят сходить на акцию, но предпочитают не рисковать, то не стоит брать с собой флаги и плакаты. Можно просто пройтись в толпе. И еще нужно следить за полицией - не начинают ли омоновцы и сотрудники патрульно-постовой службы браться за руки и строиться в цепочку. Это верный признак того, что сейчас начнутся задержания. В этом случае лучше отделиться от толпы и отойти назад".
Сергей Голубок обращает особое внимание на жесткое поведение омоновцев и сотрудников Росгвардии по время проводившихся 5 мая задержаний. "Отдельный вопрос, насколько было оправданным использование физической силы и специальных средств? По этим фактам, конечно, должно быть проведено расследование органами Следственного комитета", - считает адвокат. И добавляет, что в его распоряжении есть видеоматериалы, свидетельствующие о том, что сотрудники правоохранительных органов пользовались дубинками, наносили митингующим увечья, то есть "совершенно неоправданно применяли физическую силу в отношении граждан, находившихся на Невском проспекте" во время акции "Он нам не царь".
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