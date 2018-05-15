Как жили викинги (фотогалерея)

Мало где культура викингов представлена столь широко и детально, как в Музее викингов Хедебю, расположенном на севере Германии. Сейчас он вновь открылся после реконструкции.
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