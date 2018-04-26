Как Еврокомиссия собирается бороться с фейковыми новостями

Попытки повлиять на выборы в разных странах и роль в этом социальных медиа (в первую очередь скандал вокруг Facebook и Cambridge Analytica) побудил Еврокомиссию (ЕК) более серьезно взяться за борьбу с распространением фейковых новостей. Для этого она представила в Брюсселе в четверг, 26 апреля, свой план под названием "Преодоление онлайн-дезинформации: европейский подход".

В ЕК признают, что дезинформация - давно известное явление. Однако интернет не только увеличил объем и разнообразие доступных новостей, но и позволил распространять фейковые новости "в масштабах, со скоростью и точностью выбора цели, являющимися беспрецедентными".

Роль России

Когда на Западе говорят о попытках повлиять на выборы, то в первую очередь вспоминают Россию. Так, в США расследуют вмешательство Москвы в президентские выборы 2016 года, а в Великобритании - в референдум о "Брекзите". Но, по словам источников DW, при подготовке Еврокомиссией документа шли споры, упоминать ли Россию вообще. В итоге пришли к "очень сбалансированной формулировке".

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Так, говорится, что кампании по массовой онлайн-дезинформации широко используются, чтобы сеять недоверие и создавать напряженность в обществе. "Более того, кампании по дезинформации со стороны третьих стран могут быть частью гибридных угроз для внутренней безопасности, включая избирательные процессы, в частности в сочетании с кибератаками", - отмечается в документе Еврокомиссии. После чего упоминается лишь одна страна, хоть и без прямого обвинения в подобных действиях: "Например, военная доктрина России открытым текстом признает информационную войну одной из сфер своего действия".

По данным Еврокомиссии, за последние годы попытки дезинформации и манипуляций в Сети были зафиксированы во время выборов не менее чем в 18 странах мира. Брюссель при этом больше всего заботят выборы в Европарламент в 2019 году. В своем плане ЕК призвала соответствующие органы государств-членов Евросоюза перенять лучшие практики выявления и управления рисками, создаваемыми дезинформацией и кибератаками во время выборов.

Что такое фейковые новости?

По словам еврокомиссара по вопросам цифровой экономики и общества Марии Габриэль, впервые в документах ЕС дается определение дезинформации. А именно, под ней понимают "доказуемо неправдивую или вводящую в заблуждение информацию, которую создают, представляют и распространяют с целью получения экономической выгоды или умышленного обмана общественности и которая может принести общественный вред". Вредом в данном случае может быть угроза как демократическим политическим процессам и процессам принятия решений, так и здравоохранению или защите окружающей среды.

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При этом ошибка в сообщении, сатира, пародия дезинформацией не являются. Точно так же, как и журналистика, где четко прослеживается политическая позиция автора. "Только потому, что вы не согласны с чем-то или не согласны с мировоззрением, стоящим за чем-то, это еще не обязательно делает это фейковой новостью", - пояснил еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг.

Что предлагает Еврокомиссия?

Представляя план, Мария Габриэль уточнила, что Еврокомиссия избрала мягкий подход. Другими словами, речь не идет о принятии нового законодательства или изменения настоящего. Также речь не идет об удалении незаконного содержания, например, связанного с терроризмом. Эту сферу регулируют совершенно другие правила.

Таким образом, Еврокомиссия инициирует целый ряд мер:

- ЕК созовет форум, в деятельности которого будут участвовать представители интернет-платформ, рекламодателей, СМИ и гражданского общества. Целью его работы будет создание кодекса практик в отношении дезинформации, действительного для всего Евросоюза. Он должен быть опубликован до июля текущего года. После чего ЕК до октября будет оценивать эффективность кодекса. Если же результаты окажутся неудовлетворительными, то она предложит другие меры, включая принятие новых нормативных документов.

- ЕК поддержит создание независимой европейской сети проверяющих достоверность фактов. Вначале они будут обмениваться опытом и находить общие методы работы. В дальнейшем в Еврокомиссии хотят запустить европейскую онлайн-платформу о дезинформации, которую смогут использовать фактчекеры. Идея состоит в том, что если какая-то новость определяется как фейковая, то информация об этом должна быстро стать доступной всем пользователям Сети. Это позволит оперативнее останавливать распространение фейков и развенчивать их. В ЕК подчеркивают, что решение, как реагировать на эти фейки, - это дело только самих фактчекеров.

- ЕК намеревается продвигать в сотрудничестве с онлайн-платформами добровольные системы идентификации поставщиков информации в интернете, что должно укрепить доверие к надежным источникам.

- ЕК хочет способствовать увеличению медийной грамотности граждан, чтобы они могли самостоятельно делать осознанный выбор, какие новости и материалы им читать.

- Поддержка качественной журналистики. В ЕК хотят быстрого осуществления реформы авторского права в Евросоюзе. Она должна усилить позиции издателей (в первую очередь СМИ) по отношению к онлайн-платформам. В частности, облегчить редакциям и журналистам монетизацию создаваемого ими контента.

Угрожает ли план ЕК появлением новой цензуры?

Журналистов на представлении плана в Еврокомиссии волновал вопрос цензуры. Еврокомиссары поспешили развеять беспокойство. Так, Мария Габриэль назвала СМИ критически важным элементом для демократии. "Никто не намеревается никому ничего навязывать - читать что-либо или верить во что-то", - пообещала она.

Желание не переступить порог цензуры, очевидно, было одной из причин, почему часть инициатив ЕК не была детально и четко прописана. Другая причина: по мнению Еврокомиссии, "саморегуляция - наиболее подходящий путь для онлайн-платформ быстро принять меры для преодоления проблемы" дезинформации. Сработает ли такой подход - это в Брюсселе будут решать осенью.

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