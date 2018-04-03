Как Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в гости

Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с Владимиром Путиным их предстоящую встречу, которая может пройти в Вашингтоне. Вот как увидел этот разговор карикатурист Сергей Елкин.
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