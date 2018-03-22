Как девочка из Волоколамска губернатора на свалку отправила | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 22.03.2018

Карикатурист Сергей Елкин - о стихийном митинге против мусорного полигона в Волоколамске, бегстве губернатора и девочке, которая дала понять, как нужно поступать с политиками, из-за которых дети попадают в больницы.
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