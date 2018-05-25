Как готовятся к экзаменам немецкие студенты (видео)

Скоро в вузах Германии начнется сессия. Корреспонденты DW узнали, что делают немецкие студенты перед экзаменами.
Для многих немецких школьников весна - горячая пора. В разгаре выпускные экзамены для аттестата зрелости. Без него можно забыть о вузе. Но что требуется для его получения? (21.05.2018)
Какие испытания проходят абитуриенты в университетах Германии? Какие экзамены им могут устроить? И какой тест стоит сдавать иностранцам? (29.01.2018)
Посещение школьных уроков в Германии обязательно. Более того: прогулы без уважительной причины достаточно сурово наказываются. (22.05.2018)
Ура, сессии не будет! Никогда?! Эксперты по цивилизации майя не советуют махнуть рукой на экзамены из-за грядущего Армагеддона. Впрочем, местным студентам не больно-то и хотелось. (19.12.2012)
Набрать высокие баллы на языковых экзаменах TestDaF или DSH, которые сдают иностранцы для учебы в Германии, не так просто. Какие задания предстоят студентам, и как к ним подготовиться? (13.05.2015)