 Как готовятся к экзаменам немецкие студенты (видео) | Учеба и работа в Германии | DW | 25.05.2018

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Учеба и карьера

Как готовятся к экзаменам немецкие студенты (видео)

Скоро в вузах Германии начнется сессия. Корреспонденты DW узнали, что делают немецкие студенты перед экзаменами.

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Как готовятся к экзаменам немецкие студенты

Контекст

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