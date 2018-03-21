Как Герхард Шрёдер лоббирует интересы России (фотогалерея) | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 21.03.2018

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

Путин и Шрёдер начинают вместе рулить

Когда именно зародилась личная дружба Герхарда Шрёдера и Владимира Путина, сказать трудно. А вот их "энергетическое сотрудничество" началось у всех на глазах 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке. Там канцлер ФРГ и президент России не только вместе сели за руль трактора. В их присутствии и при их поддержке "Газпром" и BASF дали старт проекту трубопровода "Северный поток".