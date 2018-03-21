Как Герхард Шрёдер лоббирует интересы России (фотогалерея) | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 21.03.2018

О том, как немецкий друг Владимира Путина вот уже второй десяток лет помогает Кремлю, активно работая в структурах "Газпрома", а теперь еще и "Роснефти", - в фотогалерее DW.
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