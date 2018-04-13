Как в России реагируют на блокировку Telegram

В России началась блокировка Telegram. Большинство популярных телеграм-каналов отнеслись к началу блокировки спокойно. Власти ищут альтернативы мессенджеру Дурова.
В России начали блокировать мессенджер Telegram. Блокировку, предписанную Роскомнадзором, некоторые операторы связи стали выполнять с понедельника, 16 апреля. Недоступны оказались обмен сообщениями и официальные сайты мессенджера telegram.org и telegram.me. Роскомнадзор также потребовал от компаний Google и Apple удалить приложение из своих онлайн-магазинов. Глава ведомства Александр Жаров считает, что процедура займет некоторое время.
Популярный в России мессенджер
На сегодня порядка 200 миллионов пользователей активно пользуются сервисом, запущенным в 2013 году бывшим владельцем и одним из создателей социальной сети "Вконтакте" Павлом Дуровым. Ежедневно, по данным Дурова, мобильное приложение скачивают 700 тысяч человек. Мессенджер особенно популярен в России, Иране и на Ближнем Востоке.
В России сервисом пользуются, по данным Telegram, около 15 миллионов человек, независимые эксперты оценивают число пользователей в диапазоне от 10 до 13 миллионов. Помимо обмена личными сообщениями сервис предлагает площадку для создания блогов - телеграм-каналов. DW посмотрела, как отреагировали на блокировку авторы наиболее популярных из них и как повели себя власти, которые до запрета активно пользовались Telegram.
"Я буду вести свой телеграм-канал. А вы найдите способ читать"
Авторы телеграм-каналов с большим количеством подписчиков или спокойно, или никак не отреагировали на сообщения о блокировке Telegram. Самая распространенная реакция - призыв к читателям установить технические средства для обхода решения российских властей. Телеграм-канал Mash успокоил своих пользователей: "Мы будем работать здесь и дальше. И очень хотим, чтобы вы могли и читать нас без проблем". В случае возникновения проблем с сервисом авторы канала предложили "смело запускать VPN - и все, как раньше". О VPN (virtual private network) или "виртуальной частной сети" читайте подробнее нашу инструкцию "Как обойти блокировку сайтов".
Призвал обходить блокировки и один из самых популярных телеграм-каналов в России "СталинГулаг": "Мы должны звонить знакомым и рассказывать о VPN, писать в соцсетях о том, как настраивать прокси…". Известный анонимный политический канал "Незыгарь" дал ссылку на прокси-бот для обхода блокировки Telegram: @socks5_bot. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов обратился к своим подписчикам до начала блокировки, заявив, что "я по-прежнему буду вести тут свой ТГК (телеграм-канал. - Ред.). А вы найдите способ его читать".
Как обойти блокировку
Неполитические блоги тоже не обошли стороной тему блокировки. Дизайнер Артемий Лебедев в своем канале Telegram написал: "Многие ребята спрашивают меня, что я думаю про запрет "Телеграма". Я думаю, что такой дружбы и любви, какие есть у "Телеграма" с отечественной властью, мало у кого есть". По его мнению, "борьба чекистов с "Телеграмом" больше всего напоминает борьбу Кремля с популярным оппозиционером. Каждый вечер афиша обещает смертельный номер и только сегодня, при этом трюк повторяется уже много лет". Лебедев заметил, что "даже если в метро вайфай перестанет давать доступ к телеге, всегда есть ВПН (VPN. - Ред.)".
Авторы популярного игрового канала The App Box предложили пользователям "простого и бесплатного бота" для обхода блокировок, который можно скачать по указанной в канале ссылке. Аналогично поступил музыкальный канал @muzikys "Музыка 2018". А известный телеграм-канал "Бывшая" использовал тему запрета мессенджера для очередной шутки: "Можно бесконечно смотреть на три вещи: на огонь, воду и на то, как бывший судорожно пытается обойти блокировку телеграм, чтобы не пропустить мои сообщения".
Эксперты: обходить блокировку пока несложно
Спокойствие авторов телеграм-каналов объяснимо: серверы Telegram находятся за пределами России, и публиковать контент сможет любой желающий без каких-либо ограничений. Проблемы могут возникнуть только для тех, кто рассчитывает на увеличение аудитории и повышение рекламных доходов.
Этого может не произойти, потому что "аудитория может просесть", как сказал в интервью DW бывший технический директор соцсети "Вконтакте" Антон Розенберг. По его оценкам, от 50 до 70 процентов нынешних пользователей Telegram воспользуются необходимыми техническими средствами для обхода блокировок. Для сравнения: в Иране, где Telegram является самым популярным мессенджером, после начала его блокировки около 80 процентов юзеров стали пользоваться прокси-серверами и VPN-сервисами.
Пока в России пользоваться такими техническими средствами можно совершенно легально. Впрочем, еще в ноябре 2017 года в России был принят закон, позволяющий запрещать VPN и другие анонимайзеры, напомнил в интервью DW руководитель проекта "Роскомсвобода" Артем Козлюк.
"Роскомнадзор месяц назад признал, что пока закон технически не работает, потому что не хватает подзаконных актов", - добавил Козлюк. Однако уже несколько десятков подобных сервисов заблокировали в России после постановлений районных судов. Козлюк уверен: "Рано или поздно, если тренд продолжится, будут штрафовать самих пользователей за попытки обойти цензуру". Глава Роскомнадзора Александр Жаров подчеркнул, что ведомство будет следить за тем, какие технические средства используются для обхода блокировки и "примет меры".
Ностальгическая альтернатива и конкуренты: ICQ и "Тамтам"
Российские власти после запрета Telegram в России стали переходить на альтернативные мессенджеры. Так, пресс-служба администрации президента с понедельника рассылает приглашения журналистам теперь с помощью ICQ или "аськи" - той самой, которая пользовалась большой популярностью в конце 90-х - начале 2000-х. Ранее ICQ в качестве альтернативы предлагал советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко. Следственный комитет РФ в понедельник сообщил, что из Telegram перейдет в мессенджер "ТамТам" и пригласил пользователей подписываться на свой канал. Оба сервиса принадлежат концерну Mail.ru. Отказалась от использования Telegram и партия "Единая Россия".
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