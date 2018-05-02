Как в России избавляются от бездомных животных перед ЧМ-2018

В преддверии чемпионата мира по футболу власти городов, принимающих ЧМ, начали ускоренно решать проблему бездомных собак. Зоозащитники говорят о массовом уничтожении животных.
Несмотря на то, что в России эвтаназия бездомных животных запрещена, в большинстве регионов страны она до сих пор является единственным методом регулирования их численности. Как и перед Олимпиадой в Сочи, проблема встала особенно остро перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России этим летом. По словам защитников животных, отдельные представители власти и фармацевтических компаний заинтересованы в том, чтобы ситуация не менялась. По этой причине не принимается единый закон, который регулировал бы эту деятельность. Подробности - у DW.
Тендеры на отлов животных в преддверии ЧМ-2018
В преддверии чемпионата на сайте госзакупок стали все чаще появляться тендеры, в которых в качестве задания фигурирует не только "отлов и стерилизация безнадзорных животных" или их "отлов и содержание", но и "отлов, транспортировка и утилизация". Как объяснила DW замруководителя группы по общественному контролю за регулированием численности бездомных животных Общественной палаты (ОП) города Москвы Елена Иванова-Верховская, такая практика имела место и до ЧМ-2018, но с его приближением "существенно набрала обороты".
Дело в том, что из 11 городов, в которых пройдет ЧМ-2018, приюты для бездомных животных существуют только в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Начали строить приют и в Калининграде. В подавляющем же большинстве этих городов численность беспризорных животных регулировалась главным образом по программе "безвозвратный отлов с последующим уничтожением" или "отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск" (ОСВВ). Однако выпускать собак даже после стерилизации и вакцинации в места скопления болельщиков власти не хотят.
"Власти пообещали построить в городах проведения чемпионата пункты временной передержки. Собак будут ловить, стерилизовать, помещать в эти пункты, а по окончании чемпионата выпускать. Разговор об этом шел около двух-трех месяцев назад. Но за такой срок решить проблему, которая длится десятилетиями, невозможно. Конечно, мы всех не спасем", - говорит Елена Иванова-Верховская.
Отсутствие единого органа контроля
В Москве находятся 13 муниципальных приютов. С 2008 года программа ОСВВ в столице прекращена. С этого же времени был введен метод безвозвратного отлова с размещением в муниципальных приютах. Раз в год размещается госзаказ на отлов определенного количества животных. "Оплата идет по факту: сколько отловили - столько и оплачивают. В приютах учет животных ведется, но количество мест в них ограничено, и все приюты перенаселены", - рассказывает Иванова-Верховская.
По ее словам, за заполненностью приютов никто не следит, а единый контролирующий орган в этой сфере отсутствует. Деньги на отлов и содержание выделяются немалые - в этом году 900 млн рублей (в прошлом было 670 млн рублей). Несмотря на рост финансирования, из-за переполненности приютов условия содержания в них с каждым годом ухудшаются.
Ко всем приютам, за исключением Кожуховского и Зеленоградского, не подведены коммуникации. "Собаки живут на привозной воде, которой часто не хватает. Вольеры из старых деревянных конструкций нуждаются в постоянном ремонте. Деньги на небольшие ремонтные работы выделяются, но их не хватает", - говорит зоозащитница. По ее словам, ситуацию могло бы исправить возвращение программы ОСВВ, однако это едва ли будет сделано.
Вымышленные диагнозы и убийство животных
Программа отлова с последующим выпуском, которую защитники животных считают наиболее гуманной, находится на грани отмены. В 2016 году в Ростове-на-Дону решением Верховного суда она была запрещена на основании того, что выпущенные собаки нарушают право на благоприятную окружающую среду. "Того и гляди программу отменят в Питере, Нижнем Новгороде и ряде других городов. Получается, что отлов разрешен, содержание тоже, но содержать их негде, а выпускать нельзя. Поэтому их под разными предлогами убивают", - говорит Иванова-Верховская. Чтобы соблюсти закон, для этого, например, устанавливают диагноз бешенство или повышенная агрессивность.
Муниципальная администрация проводит тендер или сразу напрямую заключает договор с какой-либо организацией на отлов. По договору может идти речь об отлове, например, 4 тысяч собак. Далее на содержание отправляются сорок из них, остальным ставят диагноз, который никто не проверяет, и животных убивают. "Недавно в Подмосковье был и вовсе вопиющий случай. Из соображения экономии и нежелания тратить деньги даже на усыпляющую вакцину, собак жгли живьем", - рассказала DW зооактивистка Виктория Павленко. По ее словам, тендеры зачастую выигрывают недобросовестные компании: "В результате собаки нередко погибают уже во время отлова или их усыпляют прямо в машинах".
Требования зоозащитников и молчание парламентариев
Для того, чтобы исправить ситуацию, необходим единый закон "Об ответственном обращении с животными", в котором, в частности, должно быть прописано возвращение программы отлова и выпуска, считают защитники животных. Такой законопроект был разработан, прошел первое чтение, готов ко второму и третьему, но его рассмотрение постоянно переносится.
"В выигрыше от отсутствия гармоничной законодательной базы компании, занимающиеся отловом, и чиновники местных муниципалитетов, так как убийство безнадзорных животных - это самая коррупционноемкая, самая дорогостоящая и самая неэффективная практика в мире", - считает Елена Иванова-Верховская. Свою выгоду получают также представители фармкомпаний, в частности, тех, которые торгуют препаратами для усыпления животных.
Минувшей осенью зоозащитники объявили бессрочную голодовку около здания Госдумы, требуя принять законопроект "Об ответственном обращении с животными". Другие активисты устраивали одиночные пикеты в Москве, а в регионах проводили локальные акции и флешмобы. Реакции от парламентариев не последовало.
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