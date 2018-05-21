Как в России делаются реформы и… министерства

Курс на "цифровизацию" РФ объявил президент Путин. Вслед за этим премьер Медведев предложил создать Министерство цифрового развития. Сергей Елкин о том, что скрывается за красивым названием.
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