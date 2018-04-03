Как в России борются за альтернативную гражданскую службу

Альтернативная гражданская служба существует в РФ уже больше 15 лет. Но в военкоматах призывников, желающих пройти ее, по-прежнему часто воспринимают как уклонистов или сумасшедших.
- Меня не заставят брать оружие и убивать людей, понимаете?
- Но в армии не заставляют убивать людей, молодой человек. Этого нет!
- В армии обучают работать с оружием, правильно? Оружие носят для того, чтобы убивать людей, а я в руки оружие брать не собираюсь!
Этот диалог - фрагмент стенограммы заседания призывной комиссии на территории Объединенного военного комиссариата Кунцевского района Москвы, которая в 2017 году рассматривала заявление 17-летнего школьника Федора Попова о замене военной службы на альтернативную гражданскую (АГС).
Лев Николаевич Толстой против военкомата
Федор - убежденный пацифист и не хочет брать в руки оружие. "В армии учат тому, чтобы правильно применить насилие", - говорит Федор. "Армия не учит насилию, - возражает ему военный комиссар Андрей Цветков. - Армия учит тем знаниям, которые вам необходимы в обороноспособности страны применить: копать…"
Федор не уступает: "Если бы у всех государств была армия ради обороны, в мире не было бы войн! И так говорит Лев Николаевич Толстой". Военный комиссар отвечает: "С таким мыслями, которые у вас в голове возникли, вам сложно будет жить".
Юноша настаивает на своем: "Я пойду на альтернативную гражданскую службу, в этом заключается моя помощь государству. Я буду выполнять то, что мне будут говорить. Скажут: "вынеси утку", если меня на медицину поставят, хорошо, я вынесу, я не брезгую…".
Пацифисты или уклонисты?
Принятый в 2002 году в России закон об альтернативной службе дает гарантии того, что "гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случаях, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию". Альтернативная служба длится в 1,75 раза дольше военной (сейчас - 21 месяц) и может быть пройдена в самых разных госучреждениях - в больнице, на почте, в домах престарелых или детских садах.
Но на практике воспользоваться этим правом не так просто - в военкоматах и призывных комиссиях молодых людей, которые хотят пойти на АГС, нередко воспринимают как уклонистов, вынуждая доказывать искренность своих убеждений, объясняет руководитель правозащитной организации "Гражданин и армия" Арсений Левинсон.
По его оценкам, примерно половина заявителей при первом обращении в военкомат получают отказ. Эта статистика очень сильно расходится с официальной, уточняет эксперт: "Минобороны утверждает, что 98 процентов заявлений о замене военной службы на АГС принимаются. Но это связано с тем, что большая часть отказов просто не доходит до Минобороны".
1000 призывников на всю Россию
Ежегодно около 1000 молодых людей по всей России подают заявления о замене военной службы на АГС, говорит Левинсон: "Это меньше одной десятой процента от всех призывников. Но даже если посмотреть статистику судов, мы увидим не меньше 100 отказов в год только по Москве. А власти Санкт-Петербурга сообщают о 235 отказах в призывных комиссиях. Даже если в эту статистику входят повторные обращения одних и тех же призывников, это никак не два процента от 1000..."
Самый распространенный повод для отказа - нарушение сроков подачи заявления, объясняет юрист: "По правилам оно должно быть подано за полгода до начала призыва: то есть до 1 апреля, если человека призовут осенью, и до 1 октября, если весной". Если же молодой человек в этот момент учится в учреждении, предоставляющем отсрочку, то заявление должно быть подано не позднее 10 дней с момента отчисления. Правда, по уважительным причинам срок может быть восстановлен, отмечает юрист.
"Приходите через неделю, когда будет поздно"
В реальности комиссии нередко создают препятствия и путаницу уже на этапе подачи заявления, рассказывает Арсений Левинсон: "Сейчас перед 1 апреля нам все рассказывали: в военкомате болен сотрудник, говорят прийти через неделю. А через неделю уже срок выйдет. Или говорят, приходи, когда закончишь учиться. Пришел после окончания школы - все, пропустил. Придумывают, что нельзя подать заявление, пока не исполнилось 18 лет, или отправляют домой за справкой из религиозной организации, которая по закону не требуется - пацифистские убеждения не всегда связаны с религией".
Также нарушением является попытка отправить призывника, желающего пройти АГС, на медкомиссию - по закону ее нужно проходить не до, а после того, как заявление зарегистрировано в военкомате.
Если военкомат все же принял заявление, молодому человеку предстоит самое интересное: обосновать и доказать свои убеждения членам призывной комиссии. "Мне уже в лоб говорили, что вы не правы, надо защищать свою родину, своих близких и родных. Я отвечал, что не хочу защищать людей, которые сверху нами управляют. И вообще я анархист, - рассказывает Владимир Поливанов, который уже несколько лет добивается АГС. - После этого мне начали отказывать".
Жалобы и апелляции
Однако отказ не означает, что надо сразу идти в армию, поясняет Арсений Левинсон: "Отказ призывной комиссии можно обжаловать в суде. И до тех пор, пока обжалование проходит все судебные инстанции, человека не могут призвать к военной службе". А в это время можно подать в комиссию новое заявление - у некоторых молодых людей, всерьез настроенных на АГС, этот квест может продолжаться несколько лет, отмечает правозащитник. И каждый раз им заново нужно доказывать искренность своих убеждений.
"Подольский городской суд по моему иску вынес отрицательное решение, дескать я не доказал наличие убеждений, - рассказывает житель Подольска Максим Бадардим. - Убеждения у меня космополитические, пацифистские, гуманистические. Я не вижу смысла в войнах и не хочу принимать присягу. На апелляции я дополнил это тем, что придерживаюсь вегетарианского питания".
Московский областной суд, куда Бадардим подал иск на решение Подольского, в своем апелляционном определении ответил, что "несение военной службы само по себе не противоречит принципам гуманизма и сохранения всего живого на Земле". А вегетарианство Максима было воспринято не как доказательство гуманизма, а ровно наоборот: по мнению суда, этот факт говорит о том, что "нежелание нести военную службу связано не с устойчивыми убеждениями совести, а с опасениями негативного влияния военной службы на его личность и здоровье". В итоге молодой человек дошел до ЕСПЧ и теперь ждет, когда его жалобу рассмотрят.
АГС как угроза коррупции
По мнению Арсения Левинсона, все эти абсурдные препятствия связаны с тем, что институт АГС вмешивается в традиционную систему работы военкоматов, в том числе и систему коррупционного заработка: "Там привыкли, что парень либо идет служить, либо откупается. Бывает еще освобождение от армии по состоянию здоровья - поэтому молодых людей, которые хотят пройти АГС, все время пытаются отправить на психиатрическое освидетельствование".
Но это свойственно не всем военкоматам и не всем комиссиям - все-таки примерно половина заявлений принимаются, отмечает правозащитник: "В Мурманске, например, почти не отказывают. В Москве есть комиссии, которые без проблем заменяют военную службу на гражданскую".
Почтамт рядом с домом и интернат на отшибе
Москвич Павел Виктор Чуккала удивляется, что об альтернативной службе так мало знают: "Меня в свое время спасла статья в "Медузе". Замечательная идея, как я это пропустил? На обществознании в школе должны проходить, в военкомате должны были рассказывать". К заседанию призывной комиссии Виктор серьезно готовился: "Я проконсультировался с Арсением и его организацией, прошел специальный тренинг - как противостоять словесным уловкам членов комиссии. Привел свидетелей, маму. Но в комиссии меня даже не дослушали - в пять минут уложились и все".
В итоге Павел работает оператором в почтовом отделении рядом с домом. "Это обычная работа, график два через два, заплата порядка 20 тысяч, два месяца отпуска. Единственное - я не могу бастовать и не могу сам уволиться".
Жителю Мытищ Юрию Бандо повезло меньше - его отправили работать дворником в психоневрологический интернат в Орехово-Зуево. "Это прямо противоположный конец Московской области, по закону меня должны были обеспечить жильем, - говорит Юрий. - Но в итоге меня просто поселили в самом интернате. Это очень неудобно - я не могу позвать знакомых, это на отшибе, далеко от города, я вынужден питаться только в столовой и после работы оставаться на территории ПНИ".
Сейчас Юрий борется за то, чтобы ему предоставили жилье вне интерната. Но, несмотря на все проблемы, он уверен, что сделал правильный выбор: "Меня часто спрашивают, а не проще ли в армии год отслужить? Но я не ставил себе вопрос, проще или нет. Мои убеждения вполне искренние. Мне кажется, что АГС - это институт, развитие которого позволит развить общество в целом. И он позволяет донести до каждого мысль, что человек - не остров, а часть материка, как писал Джон Донн".
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