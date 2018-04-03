Как в России борются за альтернативную гражданскую службу

- Меня не заставят брать оружие и убивать людей, понимаете?

- Но в армии не заставляют убивать людей, молодой человек. Этого нет!

- В армии обучают работать с оружием, правильно? Оружие носят для того, чтобы убивать людей, а я в руки оружие брать не собираюсь!

Этот диалог - фрагмент стенограммы заседания призывной комиссии на территории Объединенного военного комиссариата Кунцевского района Москвы, которая в 2017 году рассматривала заявление 17-летнего школьника Федора Попова о замене военной службы на альтернативную гражданскую (АГС).

Лев Николаевич Толстой против военкомата

Федор - убежденный пацифист и не хочет брать в руки оружие. "В армии учат тому, чтобы правильно применить насилие", - говорит Федор. "Армия не учит насилию, - возражает ему военный комиссар Андрей Цветков. - Армия учит тем знаниям, которые вам необходимы в обороноспособности страны применить: копать…"

Федор не уступает: "Если бы у всех государств была армия ради обороны, в мире не было бы войн! И так говорит Лев Николаевич Толстой". Военный комиссар отвечает: "С таким мыслями, которые у вас в голове возникли, вам сложно будет жить".

Юноша настаивает на своем: "Я пойду на альтернативную гражданскую службу, в этом заключается моя помощь государству. Я буду выполнять то, что мне будут говорить. Скажут: "вынеси утку", если меня на медицину поставят, хорошо, я вынесу, я не брезгую…".

Пацифисты или уклонисты?

Принятый в 2002 году в России закон об альтернативной службе дает гарантии того, что "гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случаях, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию". Альтернативная служба длится в 1,75 раза дольше военной (сейчас - 21 месяц) и может быть пройдена в самых разных госучреждениях - в больнице, на почте, в домах престарелых или детских садах.

Арсений Левинсон

Но на практике воспользоваться этим правом не так просто - в военкоматах и призывных комиссиях молодых людей, которые хотят пойти на АГС, нередко воспринимают как уклонистов, вынуждая доказывать искренность своих убеждений, объясняет руководитель правозащитной организации "Гражданин и армия" Арсений Левинсон.

По его оценкам, примерно половина заявителей при первом обращении в военкомат получают отказ. Эта статистика очень сильно расходится с официальной, уточняет эксперт: "Минобороны утверждает, что 98 процентов заявлений о замене военной службы на АГС принимаются. Но это связано с тем, что большая часть отказов просто не доходит до Минобороны".

1000 призывников на всю Россию

Ежегодно около 1000 молодых людей по всей России подают заявления о замене военной службы на АГС, говорит Левинсон: "Это меньше одной десятой процента от всех призывников. Но даже если посмотреть статистику судов, мы увидим не меньше 100 отказов в год только по Москве. А власти Санкт-Петербурга сообщают о 235 отказах в призывных комиссиях. Даже если в эту статистику входят повторные обращения одних и тех же призывников, это никак не два процента от 1000..."

Самый распространенный повод для отказа - нарушение сроков подачи заявления, объясняет юрист: "По правилам оно должно быть подано за полгода до начала призыва: то есть до 1 апреля, если человека призовут осенью, и до 1 октября, если весной". Если же молодой человек в этот момент учится в учреждении, предоставляющем отсрочку, то заявление должно быть подано не позднее 10 дней с момента отчисления. Правда, по уважительным причинам срок может быть восстановлен, отмечает юрист.

"Приходите через неделю, когда будет поздно"

В реальности комиссии нередко создают препятствия и путаницу уже на этапе подачи заявления, рассказывает Арсений Левинсон: "Сейчас перед 1 апреля нам все рассказывали: в военкомате болен сотрудник, говорят прийти через неделю. А через неделю уже срок выйдет. Или говорят, приходи, когда закончишь учиться. Пришел после окончания школы - все, пропустил. Придумывают, что нельзя подать заявление, пока не исполнилось 18 лет, или отправляют домой за справкой из религиозной организации, которая по закону не требуется - пацифистские убеждения не всегда связаны с религией".

Солдаты российской армии

Также нарушением является попытка отправить призывника, желающего пройти АГС, на медкомиссию - по закону ее нужно проходить не до, а после того, как заявление зарегистрировано в военкомате.

Если военкомат все же принял заявление, молодому человеку предстоит самое интересное: обосновать и доказать свои убеждения членам призывной комиссии. "Мне уже в лоб говорили, что вы не правы, надо защищать свою родину, своих близких и родных. Я отвечал, что не хочу защищать людей, которые сверху нами управляют. И вообще я анархист, - рассказывает Владимир Поливанов, который уже несколько лет добивается АГС. - После этого мне начали отказывать".

Жалобы и апелляции

Однако отказ не означает, что надо сразу идти в армию, поясняет Арсений Левинсон: "Отказ призывной комиссии можно обжаловать в суде. И до тех пор, пока обжалование проходит все судебные инстанции, человека не могут призвать к военной службе". А в это время можно подать в комиссию новое заявление - у некоторых молодых людей, всерьез настроенных на АГС, этот квест может продолжаться несколько лет, отмечает правозащитник. И каждый раз им заново нужно доказывать искренность своих убеждений.

Максим Бадардим

"Подольский городской суд по моему иску вынес отрицательное решение, дескать я не доказал наличие убеждений, - рассказывает житель Подольска Максим Бадардим. - Убеждения у меня космополитические, пацифистские, гуманистические. Я не вижу смысла в войнах и не хочу принимать присягу. На апелляции я дополнил это тем, что придерживаюсь вегетарианского питания".

Московский областной суд, куда Бадардим подал иск на решение Подольского, в своем апелляционном определении ответил, что "несение военной службы само по себе не противоречит принципам гуманизма и сохранения всего живого на Земле". А вегетарианство Максима было воспринято не как доказательство гуманизма, а ровно наоборот: по мнению суда, этот факт говорит о том, что "нежелание нести военную службу связано не с устойчивыми убеждениями совести, а с опасениями негативного влияния военной службы на его личность и здоровье". В итоге молодой человек дошел до ЕСПЧ и теперь ждет, когда его жалобу рассмотрят.

АГС как угроза коррупции

По мнению Арсения Левинсона, все эти абсурдные препятствия связаны с тем, что институт АГС вмешивается в традиционную систему работы военкоматов, в том числе и систему коррупционного заработка: "Там привыкли, что парень либо идет служить, либо откупается. Бывает еще освобождение от армии по состоянию здоровья - поэтому молодых людей, которые хотят пройти АГС, все время пытаются отправить на психиатрическое освидетельствование".

Но это свойственно не всем военкоматам и не всем комиссиям - все-таки примерно половина заявлений принимаются, отмечает правозащитник: "В Мурманске, например, почти не отказывают. В Москве есть комиссии, которые без проблем заменяют военную службу на гражданскую".

Почтамт рядом с домом и интернат на отшибе

Москвич Павел Виктор Чуккала удивляется, что об альтернативной службе так мало знают: "Меня в свое время спасла статья в "Медузе". Замечательная идея, как я это пропустил? На обществознании в школе должны проходить, в военкомате должны были рассказывать". К заседанию призывной комиссии Виктор серьезно готовился: "Я проконсультировался с Арсением и его организацией, прошел специальный тренинг - как противостоять словесным уловкам членов комиссии. Привел свидетелей, маму. Но в комиссии меня даже не дослушали - в пять минут уложились и все".

В итоге Павел работает оператором в почтовом отделении рядом с домом. "Это обычная работа, график два через два, заплата порядка 20 тысяч, два месяца отпуска. Единственное - я не могу бастовать и не могу сам уволиться".

Жителю Мытищ Юрию Бандо повезло меньше - его отправили работать дворником в психоневрологический интернат в Орехово-Зуево. "Это прямо противоположный конец Московской области, по закону меня должны были обеспечить жильем, - говорит Юрий. - Но в итоге меня просто поселили в самом интернате. Это очень неудобно - я не могу позвать знакомых, это на отшибе, далеко от города, я вынужден питаться только в столовой и после работы оставаться на территории ПНИ".

Сейчас Юрий борется за то, чтобы ему предоставили жилье вне интерната. Но, несмотря на все проблемы, он уверен, что сделал правильный выбор: "Меня часто спрашивают, а не проще ли в армии год отслужить? Но я не ставил себе вопрос, проще или нет. Мои убеждения вполне искренние. Мне кажется, что АГС - это институт, развитие которого позволит развить общество в целом. И он позволяет донести до каждого мысль, что человек - не остров, а часть материка, как писал Джон Донн".

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Отравление Скрипаля, или Яд двойного применения На обвинения в причастности России к отравлению бывшего двойного агента Скрипаля Кремль реагирует по-разному. Карикатурист Сергей Елкин о нюансах внешнего и внутреннего потребления.

Российская политика в карикатурах Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина.

Российская политика в карикатурах Про "пургу" Пескова и альтер эго Путина Президент России Владимир Путин в интервью NBC признал, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков "несет иногда "пургу"". Карикатурист Сергей Елкин задумался над тем, откуда ветер дует.

Российская политика в карикатурах Как Володин Слуцкого от журналисток защищал Cпикер Госдумы Вячеслав Володин вступился за депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах. Карикатурист Сергей Елкин о мужской солидарности по-думски.

Российская политика в карикатурах В аргентинском кокаиновом скандале замешаны спецслужбы РФ? В истории с обнаружением в посольстве РФ в Аргентине 400 кг кокаина больше вопросов, чем ответов. Карикатурист Сергей Елкин о сомнительном использовании щита и меча - символа спецслужб.

Российская политика в карикатурах "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа? После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

Российская политика в карикатурах Путин и атомное оружие: когда ракеты служат рупором Громкие заявления Владимира Путина об испытаниях Россией новых видов ракетного оружия не остались незамеченными за рубежом. Карикатурист Сергей Елкин о риторике президента РФ.

Российская политика в карикатурах У кого Владимир Путин научился пугать мир ракетами В послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новой российской атомной ракете. Карикатурист Сергей Елкин знает, кого это известие возмутило больше всего.

Российская политика в карикатурах Как российский "снежок" оказался в Аргентине В школе при посольстве РФ в Аргентине нашли почти 400 кг кокаина, предназначенного для поставок в Россию. Преступную цепочку удалось проследить и раскрыть. Сергей Елкин об операции "Уборка".

Российская политика в карикатурах Анатомия эмиграции из России от Сергея Елкина От "утечки мозгов" из России в последнее время все чаще предостерегают специалисты и политики. Карикатурист Сергей Елкин составил в этой связи анатомический атлас эмиграции.

Российская политика в карикатурах "Газпром" - ручной монстр Владимира Путина "Газпрому" исполнилось 25 лет. За это время концерн превратился в мощный политический инструмент, которым умело пользуется Владимир Путин. Карикатура Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Кремль, Путин и российские телеканалы - связи нет? Кремль не вмешивается в политику телеканалов, намеренных показать фильм о Путине накануне выборов, заявил Дмитрий Песков. Мы так и подумали. Карикатура Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Крупная рыба в сетях Насти Рыбки Обвинения в адрес олигарха Олега Дерипаски и откровения о жизни российских элит в одночасье прославили девушку легкого поведения по имени Настя Рыбка на всю Россию. Сергей Елкин о возможной реакции президента.

Российская политика в карикатурах Рыбке на YouTube вход (заплыв) запрещен YouTube потребовал от канала "Навальный Live" удалить программу про Олега Дерипаску, Сергея Приходько и Настю Рыбку. Карикатурист Сергей Елкин проиллюстрировал этот запрет.

Российская политика в карикатурах Олимпиада, МОК и российские спортсмены: снова вместе? Международный спортивный арбитраж (CAS) признал неправомерным отстранение от Олимпиады в Пхёнчхане 28 российских атлетов. Карикатурист Сергей Елкин об их победе в баттле с МОК.

Российская политика в карикатурах Как Путин может отреагировать на "Кремлевский доклад" Вашингтон опубликовал "Кремлевский доклад". В нем - 210 лиц из окружения Путина, которым угрожают санкции США. Карикатурист Сергей Елкин - о возможной реакции российского президента.

Российская политика в карикатурах Собчак как спасительница Навального Ксения Собчак спешит на помощь Алексею Навальному? По мнению карикатуриста Сергея Елкина, это как сказка про "Рапунцель" на новый лад перед выборами в России.

Российская политика в карикатурах Кто является движущей силой Путина Что общего у Владимира Путина, Ксении Собчак, Иосифа Сталина и Владимира Ленина? Карикатурист Сергей Елкин знает, кто является главными ступенями ракеты президента РФ.

Российская политика в карикатурах "Смерть Сталина", или Кто стоит на страже духовных скреп Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у комедии "Смерть Сталина". Карикатурист Сергей Елкин знает, чье это решение, но сомневается в его эффективности.

Российская политика в карикатурах Россия грозит Microsoft миллиардными убытками По словам главы Минкомсвязи РФ Никифорова, Microsoft грозят большие убытки из-за ограничения продаж программного обеспечения российским компаниям. Карикатурист Сергея Елкин о санкциях и антисанкциях.

Российская политика в карикатурах Путин в проруби - как это было Владимир Путин на Крещение окунулся в прорубь на Селигере. Как было организовано купание президента России, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Голосовать или нет на выборах президента России Идти или не идти на президентские выборы? Навальный призывает к бойкоту, власти делают все, чтобы повысить явку. О трудностях выбора - карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Сказки о явке на выборах президента России На выборы президента России 18 марта 2018 года пойдут не все. О возможных причинах ожидаемой низкой явки избирателей - карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Какое слово не может произнести Владимир Путин Президент России Владимир Путин демонстративно не произносит имя Алексея Навального вслух. Это заметил и карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Когда внешние враги - лучшие друзья Путина Раздувание мифов о внешних врагах России помогает президенту Владимиру Путину укреплять свои позиции внутри страны, считает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах ЕС и Россия спорят о поставках свинины: дело не в санкциях Еще до продэмбарго Россия запретила импорт свинины из стран Евросоюза. Брюссель требует за это компенсацию в 1,4 млрд евро. Карикатурист Сергей Елкин увидел этот спор так.

Российская политика в карикатурах Как Путин Россию из кризиса вывел Президент Владимир Путин уверяет, что экономика России преодолела спад. Однако россияне этого пока не почувствовали, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах 8 лет для Улюкаева - много или мало? Сечин знает ответ Экс-министр Алексей Улюкаев приговорен к 8 годам по обвинению в получении взятки от "Роснефти". О том, как мог отреагировать на решение суда глава "Роснефти" Игорь Сечин - в карикатуре Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Уход российских военных из Сирии: попытка номер 2 Владимир Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии. В 2016 г. российский президент уже выступал с идентичным заявлением, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Мутко доигрался: Олимпийские игры без России МОК возложил на Виталия Мутко, вице-премьера и бывшего министра спорта РФ, ответственность за подмену допинг-проб российских спортсменов. Карикатурист Сергей Елкин об этом решении.

Российская политика в карикатурах Выборы президента России: какие выборы, такой и логотип ЦИК РФ представил логотип президентских выборов 2018 года, разработка которого обошлась в 37 млн рублей. Карикатуриста Сергея Елкина впечатлил творческий размах авторов.

Российская политика в карикатурах Выборы президента России в одной картинке Желающих стать президентом РФ все больше, только Путин хранит молчание. Интрига, впрочем, не в том, будет ли он выдвигаться, считает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Иностранные СМИ в России как "иноагенты" Зарубежные СМИ в России могут быть отнесены к категории "иностранных агентов", а свои публикации им придется помечать специальным образом. Так? - спрашивает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Почему Навальный не может баллотироваться на выборах президента РФ Алексей Навальный, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, не сможет баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Что означает кандидатура Ксении Собчак на выборах президента РФ Ксения Собчак заявила о своем намерении баллотироваться на президентских выборах в России в 2018 году. Карикатурист Сергей Елкин видит ее роль так. Автор: Сергей Елкин

