Как в Евросоюзе отреагировали на переизбрание Путина | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 19.03.2018

В Евросоюзе не торопятся реагировать на переизбрание в воскресенье, 18 марта, Владимира Путина президентом России на четвертый срок. Президент Европейского Совета Дональд Туск, не скрывающий своей антипатии к Путину, не последовал примеру лидеров Китая, Ирана, Сербии или стран Центральной Азии и пока поздравлений не послал.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини по прибытии на заседание Совета ЕС, уделив немало внимания вопросу отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, переизбрание Путина не прокомментировала.

Брюссель критикует недостаток настоящей конкуренции

Еврокомиссия (ЕК) обнародовала свою реакцию лишь ближе к вечеру понедельника, 19 марта, после заявления ОБСЕ. ЕК указала на то, что хотя наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и признали, что Центризбирком России организовал выборы эффективно и открыто, но в целом они прошли "в контролируемой правовой и политической среде, характеризующейся продолжающимся давлением на критические голоса".

Здание Еврокомиссии

В Брюсселе отметили зафиксированные наблюдателями ОБСЕ "ограничения свобод собраний, объединений и слова, а также регистрации кандидатов". Следствием этого стал "недостаток настоящей конкуренции". Также в Брюсселе раскритиковали "пространное и некритическое освещение" Путина в российских СМИ. В результате правила игры оказались неравными, и "усилия повысить явку преобладали над кампаниями конкурентов (Путина. - Ред.)", отметили в Еврокомиссии.

Результат Путина никого не удивил

В то же время свою позицию высказали некоторые из министров иностранных дел, прибывшие на заседание в Брюссель. Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) заявил следующее: "Результат этих выборов в России нас настолько же мало удивил, как и их условия. О честной политической борьбе, какой мы ее знаем, речи не идет".

Хайко Мас

Мы исходим из того, что Россия будет оставаться сложным партнером, но она нужна, когда речь идет об урегулировании крупных международных конфликтов, потому мы хотим продолжать диалог с Москвой, отметил при этом немецкий министр. По его словам, Берлин ожидает от России конструктивного вклада в разрешение этих конфликтов, причем в большей мере, чем это было в последнее время.

Непризнание выборов в Крыму

Еще до 18 марта в Еврокомиссии подчеркнули, что признавать голосование на территории, как считают в Брюсселе, незаконно аннексированного Россией Крыма не собираются.

Хайко Мас назвал голосование в Крыму неприемлемым. То же самое сказала и его коллега из Австрии Карин Кнайссель, так сформулировав позицию ее правительства: "Голоса, отданные на незаконно аннексированных территориях, не могут иметь значения".

Представляющий фракцию Прогрессивного альянса социалистов и демократов евродепутат от Германии Кнут Флекенштайн (Knut Fleckenstein) в интервью DW добавил: "У нас есть четкая позиция, что Крым не принадлежит России, поскольку это была аннексия, противоречащая международному праву. Так что выборы в Крыму нами признаны не будут".

Решение Киева в ответ на голосование в Крыму не допускать граждан РФ на избирательные участки, располагавшиеся на территории Украины, он назвал "ненадлежащей реакцией". "Но у меня есть определенное понимание, что в такой чрезвычайной ситуации принимаются решения, которые в нормальной ситуации не могли бы иметь места", - считает Флекенштайн.

Путин своей цели достиг

Исходя из полученного Путиным результата - за него проголосовали более 76 процентов участников выборов при явке больше 67 процентов - Флекенштайн полагает, что своих целей президент РФ достиг. Евродепутат признал, что из Брюсселя тяжело спрогнозировать, изменит ли Путин свою политику. Но я надеюсь, что президент РФ думает о том, каким образом он войдет в историю, сообщил Флекенштайн, являющийся членом делегации Европарламента по сотрудничеству с Россией.

Он также выразил надежду, что удастся выйти на договоренность по миротворческой миссии в Донбассе, ведь "россияне сами подняли вопрос миссии "голубых касок". Такую миссию Флекенштайн рассматривает лишь как первый шаг, поскольку "российским солдатам не место в Украине", и ожидает в этом вопросе большей активности со стороны ЕС.

В дальнейшем евродепутат призвал активнее искать точки соприкосновения с Россией. "Я очень надеюсь, что мы, в конце концов, перестанем постоянно говорить о России, а начнем говорить с правительством России о том, что мы можем сделать вместе", - подытожил Кнут Флекенштайн.

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