 Как в Германии наказывают за прогулы школьных уроков | Учеба | DW | 22.05.2018
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Учеба

Как в Германии наказывают за прогулы школьных уроков

Посещение школьных уроков в Германии обязательно. Более того: прогулы без уважительной причины достаточно сурово наказываются.

Школьник на детской площадке

Скоро в немецких школах начнутся летние каникулы. И тысячи семей потянутся из Германии на юг: в Италию, Францию, Португалию, на Канары и в Турцию, - туда, где целый день светит солнце и ласково плещется море... Единственная проблема: в каникулы и билеты на самолет, и туры в целом дороже, чем в другое время. Решает даже один-единственный день. Полетел с детьми в отпуск всего за день до начала каникул, вернулся на денек позже - и уже можно сэкономить пару сотен евро.

Но дело это, прямо скажем, не безнаказанное. В Германии категорически запрещено без уважительных причин пропускать школу. Это приравнивается к административным правонарушениям. Особенно внимательно следят именно за такими случаями, когда каникулы самовольно начинают раньше или продлевают на день-другой. За это полагается штраф: в Дюссельдорфе, например, - до 80 евро за каждый пропущенный день, в Кельне - даже 155 евро. Так очень быстро вся "экономия" может сойти на нет. Платят, конечно, родители.

В аэропорту

В одной только федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, по данным информационного агентства dpa, отделы народного образования и ведомства по делам несовершеннолетних накладывают в год до 1200 штрафов за прогулы школьных уроков. Основная масса приходится именно на последние дни учебы перед каникулами или первые дни после каникул.

Полицейский контроль

Объяснения типа "справляли 80-летие бабушки", "праздновали свадьбу дяди", ссылки на болезнь и тому подобные оправдания, данные "задним числом", не принимаются. В Мюнстере, например, обязательно нужно это доказать - например, предъявить справку от врача.

Немцы следят за посещениями школы так строго, что в аэропорту к семье с детьми школьного возраста может даже подойти полицейский и спросить: "Каникулы еще не начались, почему вы с ребенком уже летите в отпуск?" Такой вопрос могут задать и на паспортном контроле. И не дай бог ответить: "Ну, в последний день перед каникулами все равно в школе ничего не делают". Или: "Да у них сегодня только два урока физкультуры". Штраф в этом случае неизбежен. Последняя такая масштабная кампания прошла 19 мая, за день до каникул, приуроченных к празднику Святой Троицы (Pfingstferien). Полицейские устроили "облаву" в Баварии, где проверяли родителей с детьми школьного возраста в аэропортах Нюрнберга, Мюнхена. По сообщениям СМИ, на прогулах попались 20 семей.

Контекст

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Особой популярностью пользуются путешествия класса "люкс". На время каникул немцы все чаще снимают квартиры или дома. Спрос на путевки снижается.

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В Гамбурге с прогульщиками - в том числе и с теми, кто не приходит на уроки в течение года, - поступают либеральнее. Сначала к тем, кто пропустил без уважительной причины три дня или больше в месяц, приходит домой учитель, и только после нескольких воспитательных бесед на их родителей накладывают штраф. Но количество таких "последних предупреждений" просто пугает. В прошлом учебном году учителям в Гамбурге пришлось ходить к прогульщикам более 1800 раз. При этом в городе насчитывается 180 тысяч школьников.

В тюрьму за прогулы детей?

В Берлине, где ведется статистика лишь в 7-10 классах, положение еще хуже. В прошлом учебном году до 10 учебных дней пропустили без уважительных причин почти 18 процентов школьников. Понятно, почему в немецкой столице решили ужесточить наказание за прогулы. Результат последнего учебного года: 867 уведомлений о назначении штрафа. В основном, речь идет о суммах размером от 100 до 300 евро. Но теоретически за такое административное правонарушение родителям особенно злостных прогульщиков могут назначить штраф до 2500 евро.

Впрочем, в некоторых районах Берлина от штрафов вообще решили отказаться: там считают, что это все равно не поможет. Ведь лишь треть родителей прогульщиков наложенные в прошлом году штрафы действительно заплатила. Теоретически за отказ платить суд может назначить наказание в виде превентивного (на несколько дней) ареста. В районе Нойкельн, где положение с посещением школ аховое, решили подойти к этому особенно жестко. Ведомство по делам несовершеннолетних направило в суды около 180 дел злостных неплательщиков. Пока, правда, в тюрьму никому сесть не пришлось.

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    Автор: Максим Нелюбин


 

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