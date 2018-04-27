Как в Германии защищают детей от педофилов

Ежедневно жертвами сексуального насилия становятся 40 детей. DW - о том, как одни немецкие специалисты учат мальчиков и девочек давать отпор насильникам, а другие - пытаются лечить педофилов.
Эта история всколыхнула Германию. В районе живописного Фрайбурга 47-летняя мать предлагала в интернете своего 9-летнего сына "напрокат" педофилам. Организатором преступного бизнеса был ее сожитель - мужчина, уже отсидевший срок за сексуальные надругательства над детьми и вообще-то с 2014 года не имеющий по решению суда права на контакты с лицами младше 18 лет. Сколько точно педофилов откликнулись на объявления в интернете, точно еще не известно. Пока полиция вычислила семерых, которые в настоящее время еще ожидают суда в камерах предварительного заключения.
В этой связи в немецкой прессе много пишут о бездействии властей, об ошибках правоохранительных органов, о слепоте местного ведомства по делам детей и молодежи, которое только по прошествии двух лет заметило неладное и освободило мальчика от тирании матери и ее сожителя. Но есть и еще один аспект этой чудовищной истории: можно ли защитить детей от сексуального надругательства и снизить риск, исходящий от педофилов?
Пугающая статистика
Согласно криминальной статистике, каждый день сексуальному домогательству или надругательству подвергаются в Германии 40 детей. Это и случаи насилия, и вербальные оскорбления, и эксгибиционизм. Но это только зарегистрированные факты. А сколько остаются в тени?
Считается, что примерно каждый 10-12-й мальчик и каждая 3-5-я девочка становится в Германии жертвой сексуальных домогательств в той или иной форме. Проведенные в Германии опросы показали, что девочки подвергались им первый раз в среднем в возрасте 10 с половиной лет, мальчики - в 8 лет.
При этом установлено, что только 5 процентов тех, кто совершает надругательство над детьми, - совершенно посторонние лица, поджидающие своих жертв в темных парках, ищущих их в интернет-чатах или предлагающих подвезти из школы до дома на своей машине. Все остальные - то есть, 95 процентов - это кто-то из ближайшего окружения, родственники или знакомые. Треть - члены семей.
В ходе исследований на эту тему также выяснилось, что вопреки расхожему мнению, сексуальное насилие над детьми совершают не только мужчины, но и довольно часто женщины. Так, половина опрошенных мужчин, которые в детстве стали жертвами педофилов, и 10 процентов женщин сообщили, что надругалась над ними женщина. В семи случаях из 100 это была родная мать. Это больше, чем приемный отец - 4 процента, и почти столь же часто, как отец родной - 9 процентов.
"Нет" надо кричать очень громко
Есть ли способы профилактики, позволяющие защитить детей от педофилов? Этим занимаются в Германии десятки всевозможных организаций - и государственные, и общественные, и частные.
Есть, например, существующий главным образом за счет добровольных пожертвований Фонд Гензель+Гретель (Stiftung Hänsel+Gretel). Он проводит просветительские мероприятия в детских садах и школах. В детских садах, например, используется ситуативная игра с "кладом", рассказал корреспонденту DW руководитель фонда Жером Браун (Jerome Braun).
"С помощью такого ящика-клада, заполненного самыми разными предметами, - пояснил он, - малыши осваивают главные принципы профилактики сексуальных домогательств". В ящике есть дубинка с надписью "Stop", есть большое тряпичное сердце, магнитные доски и магнитные карточки, с помощью которых детей учат, как называются те или иные части тела. "С помощью таких магнитов, - говорит Браун, - дети играючи показывают, где им нравится, когда их трогают взрослые, а где - нет".
Для начальных школ у фонда другая методика, которой охвачены за последние семь лет уже более 50 тысяч детей. Это своего рода передвижная выставка в шесть этапов. "Мы объясняем детям, к кому и куда они могут обратиться за помощью, что есть хорошие, а что плохие секреты, как вести себя в критической ситуации, как правильно сказать "нет", - говорит собеседник DW.
Для этого, в частности, дети просовывают голову в специальное отверстие, за которым установлен измеритель уровня шума, и кричат что есть мочи "нет". А потом смотрят, на сколько децибел они накричали. Чем больше, тем, понятное дело, лучше.
Как остановить педофилов
История из-под Фрайбурга и криминальная статистика, однако, показывают, что такого рода меры и усилия всевозможных фондов и организаций имеют, увы, ограниченный эффект.
Поэтому директор института сексуальной медицины при берлинской университетской клинике Charite профессор Клаус Байер (Klaus Beier) решил зайти с другой стороны. Несколько лет назад он инициировал проект "Kein Täter werden" ("Не стать виновником/преступником"). Название говорит само за себя.
Профессор и его имеющие специальную квалификацию коллеги-психотерапевты оказывают на условиях строжайшей анонимности терапевтическую помощь тем мужчинам, которые испытывают болезненное влечение к телу ребенка. Причем, и уже реализовавшим свои сексуальные фантазии и не желающим стать рецидивистами, и тем, которые ничего плохого детям еще не сделали, но опасаются не удержать свою страсть под контролем.
Сколько в Германии извращенцев?
По оценкам профессора, как он сам признает, весьма консервативным, примерно один процент мужского населения Германии восприимчив к детскому телу, как объекту сексуального влечения. В абсолютных цифрах - 250 тысяч человек. Но это не означает, что по улицам немецких городов ходит четверть миллиона педофилов, покушающихся на детей.
Одних уже поймали и посадили, другие - а их подавляющее большинство - понимают извращенность своих сексуальных импульсов, умеют держать их под контролем и никакой опасности для общества не представляют. Программа профессора Байера для остальных.
"Мы принимаем только пациентов, - рассказал он корреспонденту DW, - которые хотят что-то изменить в своем поведении, испытывают угрызения совести и мучения из-за половой страсти к детям, хотят научиться держать под контролем свою страсть и сами к нам приходят за помощью".
Эффект терапии профессора Байера
Программа профессора Байера не всем в Германии пришлась по вкусу. В первое время под окнами его офиса в институте сексуальной медицины постоянно парковался автобус с надписью по всему борту - "Смертную казнь для растлителей детей". Доставалось Байеру и в социальных сетях. Теперь филиалы его программы существуют в 12 немецких городах, а с этого года расходы на терапию, которая и раньше была для пациентов бесплатной, взяли на себя немецкие больничные кассы.
Общее число педофилов, прошедших курс лечения по программе "Kein Täter werden" пока невелико. За семь лет к специалистам обратились около 10 тысяч человек, примерно три тысячи прошли диагностику, полутора тысячам было предложено лечение, тысяча прошла или проходит соответствующий курс, продолжающийся в среднем полтора года. Однако эффект терапии впечатляющий.
Посттерапевтические опять-таки строго анонимные опросы, проведенные через год-два после курса, показали, что в 98 процентах случаев лечение оказалось успешным. Только один из бывших пациентов после него совершил сексуальные действия - за деньги - с 14-летним подростком. Одна половина вовсе перестала смотреть детскую порнографию, другая - резко сократила ее потребление и, если и смотрит, то менее извращенную, чем до терапии.
"Тех, которые понимают, что им нужна медицинская помощь и готовы ее принять, не следует отталкивать, - приходит к выводу профессор Байер. - А вот другими должны заниматься правоохранительные органы".
Немецкий онлайн-проект для России и Китая
Его не смущает, что среди его пациентов есть люди, которым вообще-то полагалось бы сидеть в тюрьме. Действующий в Германии закон о врачебной тайне он считает преимуществом, а не изъяном.
"Не знаю, как в России, но, например, в Индии закон обязывает врача сообщить в полицию, если он узнает, что к нему за помощью обратился педофил, уже совершивший сексуальные действия с ребенком или смотревший детскую порнографию, - пояснил Байер корреспонденту DW. - Такой закон, хотя он и не соблюдается, препятствует тому, что склонные к педофилии люди обращаются за медицинской помощью".
С недавних пор программа "Kein Täter werden" предлагает на двух языках - английском и немецком - специальную онлайн-платформу для тех, кто хочет избавиться от сексуального влечения к детям. Сайт troubled-desire.com позволяет получить самую первую информацию о персональной сексуальности, есть диагностический раздел и терапевтический модули. "С помощью этой программы, - говорит профессор Байер, - мы сильно снижаем порог, который во многих странах мира препятствует склонным к педофилии людям обращаться за помощью к кому бы то ни было".
Скоро эта онлайн-программа появится на маратхи - одном из 22 официальных языков, на котором говорят в Индии примерно 80 миллионов человек. "Мы бы хотели сделать такую программу также на русском и китайском языках, - добавил профессор Байер, - потому что я знаю, что и в России, и в Китае также смотрят детскую порнографию и есть проблема с сексуальным насилием над детьми".
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