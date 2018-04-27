Как в Германии защищают детей от педофилов

Эта история всколыхнула Германию. В районе живописного Фрайбурга 47-летняя мать предлагала в интернете своего 9-летнего сына "напрокат" педофилам. Организатором преступного бизнеса был ее сожитель - мужчина, уже отсидевший срок за сексуальные надругательства над детьми и вообще-то с 2014 года не имеющий по решению суда права на контакты с лицами младше 18 лет. Сколько точно педофилов откликнулись на объявления в интернете, точно еще не известно. Пока полиция вычислила семерых, которые в настоящее время еще ожидают суда в камерах предварительного заключения.

В этой связи в немецкой прессе много пишут о бездействии властей, об ошибках правоохранительных органов, о слепоте местного ведомства по делам детей и молодежи, которое только по прошествии двух лет заметило неладное и освободило мальчика от тирании матери и ее сожителя. Но есть и еще один аспект этой чудовищной истории: можно ли защитить детей от сексуального надругательства и снизить риск, исходящий от педофилов?

Пугающая статистика

Согласно криминальной статистике, каждый день сексуальному домогательству или надругательству подвергаются в Германии 40 детей. Это и случаи насилия, и вербальные оскорбления, и эксгибиционизм. Но это только зарегистрированные факты. А сколько остаются в тени?

Считается, что примерно каждый 10-12-й мальчик и каждая 3-5-я девочка становится в Германии жертвой сексуальных домогательств в той или иной форме. Проведенные в Германии опросы показали, что девочки подвергались им первый раз в среднем в возрасте 10 с половиной лет, мальчики - в 8 лет.

Дети становятся жертвами сексуального насилия со стороны взрослых, в том числе родственников

При этом установлено, что только 5 процентов тех, кто совершает надругательство над детьми, - совершенно посторонние лица, поджидающие своих жертв в темных парках, ищущих их в интернет-чатах или предлагающих подвезти из школы до дома на своей машине. Все остальные - то есть, 95 процентов - это кто-то из ближайшего окружения, родственники или знакомые. Треть - члены семей.

В ходе исследований на эту тему также выяснилось, что вопреки расхожему мнению, сексуальное насилие над детьми совершают не только мужчины, но и довольно часто женщины. Так, половина опрошенных мужчин, которые в детстве стали жертвами педофилов, и 10 процентов женщин сообщили, что надругалась над ними женщина. В семи случаях из 100 это была родная мать. Это больше, чем приемный отец - 4 процента, и почти столь же часто, как отец родной - 9 процентов.

"Нет" надо кричать очень громко

Есть ли способы профилактики, позволяющие защитить детей от педофилов? Этим занимаются в Германии десятки всевозможных организаций - и государственные, и общественные, и частные.

Жером Браун

Есть, например, существующий главным образом за счет добровольных пожертвований Фонд Гензель+Гретель (Stiftung Hänsel+Gretel). Он проводит просветительские мероприятия в детских садах и школах. В детских садах, например, используется ситуативная игра с "кладом", рассказал корреспонденту DW руководитель фонда Жером Браун (Jerome Braun).

"С помощью такого ящика-клада, заполненного самыми разными предметами, - пояснил он, - малыши осваивают главные принципы профилактики сексуальных домогательств". В ящике есть дубинка с надписью "Stop", есть большое тряпичное сердце, магнитные доски и магнитные карточки, с помощью которых детей учат, как называются те или иные части тела. "С помощью таких магнитов, - говорит Браун, - дети играючи показывают, где им нравится, когда их трогают взрослые, а где - нет".

Для начальных школ у фонда другая методика, которой охвачены за последние семь лет уже более 50 тысяч детей. Это своего рода передвижная выставка в шесть этапов. "Мы объясняем детям, к кому и куда они могут обратиться за помощью, что есть хорошие, а что плохие секреты, как вести себя в критической ситуации, как правильно сказать "нет", - говорит собеседник DW.

Для этого, в частности, дети просовывают голову в специальное отверстие, за которым установлен измеритель уровня шума, и кричат что есть мочи "нет". А потом смотрят, на сколько децибел они накричали. Чем больше, тем, понятное дело, лучше.

Как остановить педофилов

История из-под Фрайбурга и криминальная статистика, однако, показывают, что такого рода меры и усилия всевозможных фондов и организаций имеют, увы, ограниченный эффект.

Клаус Байер

Поэтому директор института сексуальной медицины при берлинской университетской клинике Charite профессор Клаус Байер (Klaus Beier) решил зайти с другой стороны. Несколько лет назад он инициировал проект "Kein Täter werden" ("Не стать виновником/преступником"). Название говорит само за себя.

Профессор и его имеющие специальную квалификацию коллеги-психотерапевты оказывают на условиях строжайшей анонимности терапевтическую помощь тем мужчинам, которые испытывают болезненное влечение к телу ребенка. Причем, и уже реализовавшим свои сексуальные фантазии и не желающим стать рецидивистами, и тем, которые ничего плохого детям еще не сделали, но опасаются не удержать свою страсть под контролем.

Сколько в Германии извращенцев?

По оценкам профессора, как он сам признает, весьма консервативным, примерно один процент мужского населения Германии восприимчив к детскому телу, как объекту сексуального влечения. В абсолютных цифрах - 250 тысяч человек. Но это не означает, что по улицам немецких городов ходит четверть миллиона педофилов, покушающихся на детей.

Одних уже поймали и посадили, другие - а их подавляющее большинство - понимают извращенность своих сексуальных импульсов, умеют держать их под контролем и никакой опасности для общества не представляют. Программа профессора Байера для остальных.

"Мы принимаем только пациентов, - рассказал он корреспонденту DW, - которые хотят что-то изменить в своем поведении, испытывают угрызения совести и мучения из-за половой страсти к детям, хотят научиться держать под контролем свою страсть и сами к нам приходят за помощью".

Эффект терапии профессора Байера

Программа профессора Байера не всем в Германии пришлась по вкусу. В первое время под окнами его офиса в институте сексуальной медицины постоянно парковался автобус с надписью по всему борту - "Смертную казнь для растлителей детей". Доставалось Байеру и в социальных сетях. Теперь филиалы его программы существуют в 12 немецких городах, а с этого года расходы на терапию, которая и раньше была для пациентов бесплатной, взяли на себя немецкие больничные кассы.

Сайт программы "Kein Täter werden"

Общее число педофилов, прошедших курс лечения по программе "Kein Täter werden" пока невелико. За семь лет к специалистам обратились около 10 тысяч человек, примерно три тысячи прошли диагностику, полутора тысячам было предложено лечение, тысяча прошла или проходит соответствующий курс, продолжающийся в среднем полтора года. Однако эффект терапии впечатляющий.

Посттерапевтические опять-таки строго анонимные опросы, проведенные через год-два после курса, показали, что в 98 процентах случаев лечение оказалось успешным. Только один из бывших пациентов после него совершил сексуальные действия - за деньги - с 14-летним подростком. Одна половина вовсе перестала смотреть детскую порнографию, другая - резко сократила ее потребление и, если и смотрит, то менее извращенную, чем до терапии.

"Тех, которые понимают, что им нужна медицинская помощь и готовы ее принять, не следует отталкивать, - приходит к выводу профессор Байер. - А вот другими должны заниматься правоохранительные органы".

Немецкий онлайн-проект для России и Китая

Его не смущает, что среди его пациентов есть люди, которым вообще-то полагалось бы сидеть в тюрьме. Действующий в Германии закон о врачебной тайне он считает преимуществом, а не изъяном.

"Не знаю, как в России, но, например, в Индии закон обязывает врача сообщить в полицию, если он узнает, что к нему за помощью обратился педофил, уже совершивший сексуальные действия с ребенком или смотревший детскую порнографию, - пояснил Байер корреспонденту DW. - Такой закон, хотя он и не соблюдается, препятствует тому, что склонные к педофилии люди обращаются за медицинской помощью".

С недавних пор программа "Kein Täter werden" предлагает на двух языках - английском и немецком - специальную онлайн-платформу для тех, кто хочет избавиться от сексуального влечения к детям. Сайт troubled-desire.com позволяет получить самую первую информацию о персональной сексуальности, есть диагностический раздел и терапевтический модули. "С помощью этой программы, - говорит профессор Байер, - мы сильно снижаем порог, который во многих странах мира препятствует склонным к педофилии людям обращаться за помощью к кому бы то ни было".

Скоро эта онлайн-программа появится на маратхи - одном из 22 официальных языков, на котором говорят в Индии примерно 80 миллионов человек. "Мы бы хотели сделать такую программу также на русском и китайском языках, - добавил профессор Байер, - потому что я знаю, что и в России, и в Китае также смотрят детскую порнографию и есть проблема с сексуальным насилием над детьми".

Смотрите также:

Особенности немецких родителей Кормление грудью в общественных местах Мамы в Германии не стесняются кормить младенцев грудью прямо на улице. У немцев в целом спокойное отношение к обнаженному телу - сосущий грудь ребенок никого не смутит. Но и "заставить" людей наблюдать за кормлением нельзя. Поэтому владелец ресторана, например, учитывая пожелания гостей, может деликатно попросить прекратить "несанкционированный" обед.

Особенности немецких родителей Выбор имени "Как вы лодку назовете, так она и поплывет"… Влияет ли выбор имени на судьбу человека? Не факт! Бесспорно то, что имя ребенка "выдает" информацию о его родителях. Поэтому не стоит, каким бы нелепым оно вам ни казалось, давать волю эмоциям в присутствии пап и мам. В 2016 году самыми популярными именами в Германии были Мари и Элиас.

Особенности немецких родителей Папы и дети До какого возраста кормить ребенка молоком? Об этом тоже любят поспорить родители. Мамы, прикладывающие к груди трехлетних карапузов, - скорее исключение. Как правило, уже годовалых детей переводят на обычное питание, а мамы при этом возвращаются на работу. И вот тут активно подключаются к воспитательному процессу отцы: отпуск по уходу за ребенком часто берут и папы.

Особенности немецких родителей Правильный детсад Мест в детских садах Германии меньше, чем детей, поэтому дальновидные родители начинают искать подходящее заведение еще до рождения ребенка. Одни выбирают детсад поближе к дому, другим важно, чтобы ребенок проводил день в "правильной" социальной и педагогической среде, а кто-то ставит во главу угла требование, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

Особенности немецких родителей Прививки Вакцинация в Германии - практически поголовная. За этим следят детские врачи с самого рождения ребенка. Но вот среди родителей тема эта спорная. Некоторые не видят от прививок большого вреда, другие видят в них только благо, а третьи категорически их отвергают, предпочитая, чтобы ребенок переболел всеми возможными детскими болезнями и закалил свой иммунитет естественным путем.

Особенности немецких родителей Ночной сон Маленькие дети имеют обыкновение просыпаться по ночам и плакать, требуя внимания родителей. На этот счет в Германии популярно мнение, что ребенка успокаивать не надо: поплачет, перестанет и научится спокойно спать в своей кроватке. Противники такого воспитания считают это жестокостью и мирятся с тем, что иным детям кровати родителей нравятся гораздо больше, чем их собственные.

Особенности немецких родителей Демократичное питание Некоторые родители не жалеют денег на самые свежие и экологически чистые продукты для своих детей. Другие считают нормой три раза в день кормить чадо макаронами. Кто-то готовит супы и каши сам, кто-то покупает баночное питание. Детей в Германии не пичкают: не хочешь - не ешь, захочешь - скажешь. Хочешь есть ложкой - будь любезен, хочешь ножом с вилкой - пожалуйста!

Особенности немецких родителей Неортодоксальная гигиена В отличие от некоторых стран, где ребенок рискует поплатиться здоровьем за выпачканные штанишки или порванные колготки, в Германии детям не только позволительно пачкаться во время прогулок, их даже в этом поощряют, позволяя ползать по земле и топать по лужам. Размазанные по детским лицу сопли родителей тоже часто не смущают. Детей здесь с малых лет приучают громко и основательно сморкаться.

Особенности немецких родителей Мультимедийное воспитание Приобщение к информационным технологиям - спорная тема. Есть родители, которые не видят ничего плохого в телевизоре и компьютерных играх. Другие стараются как можно дольше оттягивать момент "инициализации", запрещая или дозируя. Но, чего уж там, как противники, так и сторонники наслаждаются минутами покоя в момент общения ребенка с развлекательной электроникой.

Особенности немецких родителей Сладости В Германии считается, что действительно заботливые родители вообще не должны давать малышам сладкого: ни конфет, ни сладких напитков, ни даже чая с сахаром. Иногда можно покормить потомство пирогом - например, морковным.

Особенности немецких родителей Приобретение опыта Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни... Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина

