 Как выучиться на юриста в Германии и России | Учеба | DW | 03.04.2018
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Учеба

Как выучиться на юриста в Германии и России

"Немецкое и российское право" - уникальная магистерская программа для юристов в Пассау и Красноярске. DW выяснила, как проходит обучение специалистов российско-германского правового поля.

Как стать юристом в Германии

Магистерская программа двойного диплома "Немецкое и российское право" на базе университета Пассау (Universität Passau) и Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске существует с 2014 года. В течение двух лет студенты изучают особенности немецкой и российской правовых систем и посещают междисциплинарные курсы двух университетов. Как поступить в магистратуру с международной аккредитацией и какие шансы на трудоустройство появляются у выпускников?

Как поступить в магистратуру

Чтобы поступить в магистратуру, российские абитуриенты подают документы в университет в Красноярске. Для этого потребуется диплом о высшем образовании и сертификат о знании немецкого языка не ниже уровня В2. В качестве вступительного экзамена в СФУ принимают мотивационное письмо, в котором студент должен рассказать, почему он хочет учиться именно на этой программе. Также учитываются научные публикации, победы на международных конкурсах и другие индивидуальные достижения.

Контекст

Это одна из самых уважаемых профессий. Но можно ли работать юристом в Германии с российским или украинским дипломом? DW разбиралась.

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Так как в Германии другая система юридического образования, в котором отсутствует деление на бакалавриат и магистратуру, немецких абитуриентов могут зачислить на программу в университет Пассау только после сдачи первого госэкзамена (1.Staatsexamen). "Именно поэтому только в этом году магистратуру заканчивает первый выпускник из Германии", - пояснила руководитель с российской стороны Анна Васильева.

В магистратуре "Немецкое и российское право" в СФУ предусмотрены как бюджетные, так и платные места. Российские студенты в Пассау учатся бесплатно. Студенты могут подавать заявки в немецкие фонды на стипендию во время обучения, иногда финансовую поддержку оказывают сами вузы.

Учебный план юристов

После зачисления немецкие и российские студенты следуют одному учебному плану, но обучаются раздельно: первый год посвящен изучению права страны-партнера. Первый и второй семестр для россиян проходят в Пассау, а остальные - в Красноярске. Немцы наоборот сначала уезжают в Россию, а на второй год возвращаются в Германию. Во время учебы студенты проходят практику в стране университета-партнера, например, в немецких адвокатских конторах.

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"К нам в компанию регулярно приходят студенты нашего вуза и программ обмена с Пассау. Я и мои коллеги всегда отмечаем их высокий уровень подготовки. После успешного прохождения практики несколько студентов получили работу в компании", - рассказала в интервью DW Алена Ровба, юрист отдела трудового и миграционного права немецкой компании Rödl & Partner в Москве, выпускница программы. Сегодня она занимается консультированием клиентов, подготовкой и проверкой двуязычных договоров и документов.

Перспективы для российских юристов

Магистерский диплом "Немецкое и российское право" не приравнивается к полной профессиональной подготовке (Volljurist) как для российских, так и для немецких студентов. Это означает, что диплом признается в Германии, но не открывает полного доступа к рынку труда. Тем не менее, выпускники могут работать в российско-германском правовом поле. Например, в госструктурах в России и адвокатских образованиях, которые сотрудничают с немецкими клиентами, или международных организациях, таких как ОБСЕ.

"Одна из целей программы - подготовка юристов для экономической сферы, где соприкасаются два правовых поля: российское и немецкое. Кроме того, мы заинтересованы в подготовке научных кадров", - объясняет Анна Васильева. Выпускник магистратуры Герман Якоби после выпуска работал в консалтинговой фирме в Москве, а потом переехал по стипендии DAAD в Пассау. Сейчас он является научным сотрудником в университете и занимается сравнительным научным исследованием в области информационного и IT-права, информационной безопасности. После защиты диссертации Герман планирует работать юристом.

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