Как вузы России ищут студентов в Центральной Азии

Трудно было себе представить, что вокруг отношений России и стран Центральной Азии в сфере образования будут ломаться копья. Однако случай в Павлодаре, произошедший во время празднования Навруза, показал, что этот вопрос куда более болезненный, чем кажется на первый взгляд.

Полиция против тестирования

Напомним, что, по данным казахстанских СМИ, полиция в Павлодаре была привлечена для жесткого пресечения незаконного - как сочло управление образования Павлодарской области - платного тестирования местных школьников представителями Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Ресурс tengrinews.kz сообщил, что педагоги прибыли в Павлодар в качестве гостей и не имели права проводить олимпиаду в форме тестирования, по итогам которой дети могли поступить в НГТУ. Такие мероприятия на территории Казахстана, согласно закону, организуются только управлением образования.

Айдос Сарым

Казахстанский политолог Айдос Сарым в интервью DW объяснил, чем вызвана резкая реакция властей в Павлодаре на действия представителей НГТУ. "Северный Казахстан находится в демографическом минусе, в местных вузах нехватка студентов. Дополнительный их отток лишь усугубляет проблему. Начиная с февраля-марта представители российских вузов приезжают сюда, набирают студентов под свои программы, на часть из которых выделяются деньги из федерального бюджета", - говорит политолог

Причем не всех желающих, а лучших - победителей олимпиад и так далее, и огромное количество молодых людей уезжают в Россию. Тогда, по выражению Сарыма, встает вопрос - кого и для какого государства мы обучаем?

Обратный алгоритм привлечения в Россию абитуриентов

В свою очередь информированный в этой сфере чиновник из Томска рассказал DW, как действует российская сторона не только в Казахстане, но и по всей Центральной Азии. "Схема такая: у каждого вуза в Сибири изначально был ресурс, которым он пользовался. Это преподаватели-выходцы из стран Центральной Азии. Каждый вуз делегировал таких людей, знающих ситуацию изнутри и людей на местах, вокруг них создавал команду из пяти-семи помощников, которую эти люди везли в страну, где проводили агиткомпанию, олимпиады и так далее", - пояснил чиновник.

Студенты в аудитории

Вторую схему собеседник назвал алгоритмом от обратного. "В одном из наших вузов учились дети видного политика из Киргизии. Учились не очень здорово, больше внимания уделяли боксу, а диплом получать как-то надо. Вуз договорился с политиком так: он обеспечит контакт нашей делегации с министерством образования Киргизии, где мы обсудим наши образовательные услуги - и чтобы по итогам сто киргизов в год направились учиться в наш университет. Тогда твои дети будут с дипломами", - продолжает анонимный источник.

По его утверждению, есть и третья схема, в которой используются давние знакомства преподавателей вуза, например, еще по советской армии, с людьми из Киргизии, Казахстана или Узбекистана. "Они договариваются по партнерским каналам, те открывают вербовочную точку в стране и начинают под этой крышей продвигать конкретный российский вуз, естественным образом на этом зарабатывая. Это всем выгодно", - полагает чиновник. По его опыту, у каждого вуза, как правило, одна основная схема и две-три запасных. Они их комбинируют.

Демографическая яма, Сибирь и Центральная Азия

К слову, в Павлодаре, судя по публикациям в СМИ, вышеупомянутое тестирование, прерванное полицией, организовала глава местного общественного объединения "Славянский культурный центр". При этом и декан одного из вузов Новосибирска, и преподаватели двух московских вузов (МГУ и РАНХиГС) подтвердили DW, попросив не указывать их фамилии, что ничего не знают о существовании какой-либо госпрограммы по "вербовке абитуриентов" в Центральной Азии. Собеседница из МГУ уточнила, что этот вуз и так обеспечен абитуриентами.

Школьники в Бишкеке

"Государственной программы по вербовке абитуриентов в регионе нет, но есть усилия отдельно взятых российских вузов. Эти усилия были предприняты из-за демографической ямы. Но сейчас для вузов Сибири уже не так критически важно работать по Центральной Азии", - сообщил собеседник из Томска. По его словам, благодаря описанным схемам в течение двух-трех лет провальная ситуация с недобором студентов в Сибири на сегодняшний день практически исправлена, Центральная Азия демографическую дыру восполнила.

"Вузы Сибири уже пытаются себя пробовать на китайском, вьетнамском и монгольском направлениях, некоторые - в Индии. Хотя моя личная точка зрения состоит в том, что Центральная Азия - это судьба для Сибири. Мы исторически, еще со времен СССР, являлись базой для подготовки технической и гуманитарной элиты для этих стран. Китайцев к нам хороших не заманишь, им, если уже ехать в Россию, нужны Москва и Петербург; монголов мы в большой массе не наберем. А у нас учатся очень сильные студенты-узбеки, которые приехали не потому, что за них родители заплатили", - рассуждает инсайдер из Томска.

Казахстанцы по окончании российских вузов домой не возвращаются

"В одном Томске порядка 5 тысяч студентов из Казахстана, 3 тысяч из Узбекистана (многие направлены предприями, например, "Навоиазотом"), много - из Киргизии", - подчеркивает он. При этом, по словам собеседника DW, разные сибирские вузы по разному ведут отбор - одним больше нужна "масса", другие, как Томский государственный университет и политехнический университет, стараются найти наиболее перспективные кадры.

"России выгодно переманивать хорошие кадры из Северного Казахстана и наполнять вузы за счет этнически и культурно близкого населения. Мы изучали этот вопрос: основная часть выпускников в Казахстан уже не возвращается. Такая недобросовестная конкуренция между системами образования двух стран начинает надоедать местным властям!", - констатирует Айдос Сарым.

В свою очередь собеседник из Томска уверяет, что в России нет некой генеральной политики, направленной на то, чтобы оставить в РФ студентов из Центральной Азии. "В Томске, например, узбеки по окончании вузов вообще не остаются, многие таджики возвращаются, зато остается много киргизов, и до 80 процентов казахстанцев", - сообщил он.

Как защитит свои кадры Казахстан?

"У выпускников-узбеков есть реальные шансы подняться на родине с этим образованием. Статистика ФМС показывала, что процентов 60 таджиков, получивших образование у нас, возвращаются домой, а 40 - едут в центральную часть России, в Москву. Буквально по пальцам могу перечислить таджиков, оставшихся у нас, но это высококвалифицированные специалисты - хирурги, преподаватели. Они уже здесь формируют новую элиту. А казахстанцы остаются здесь, потому что это в основном выходцы из Северного Казахстана, этнические русские", - отмечает собеседник DW.

На это обращает внимание и Айдос Сарым: "Я считаю, что это ошибка - выстраивать нашу систему образования под российскую. Если выпускники казахских школ сдают выпускные экзамены в Казахстане, то иногда 70 процентов выпускников русских школ на севере Казахстана берут справку о прохождении одиннадцатилетнего обучения и на этом основании спокойно поступают в вузы России". Политолог добавляет, что данные переписи показывают: пять областей, которые ушли в минус по сравнению с 1989 годом, - это области на севере Казахстана, в том числе Павлодарская.

"При этом по данной проблеме у нас высказываются только местные вузы и ассоциация вузов Казахстана. Есть несколько депутатов, которые ее поднимают, в нескольких регионах акимы стараются защитить местные кадры. Но в целом проблема не вызвала реакции государства. Характерно, что российские данные говорят о 70 тысячах казахстанцев, обучающихся в России. А казахстанские данные дают гораздо меньшие цифры", - подвел итог политолог.

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